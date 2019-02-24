Футбол

Брендан Роджерс может возглавить «Лестер»Sports.ru 24 февраля в 06:58

Главный тренер «Селтика» Брендан Роджерс может возглавить «Лестер». Клуб предложит 51-летнему специалисту сейчас возглавить команду, сообщает The Guardian. «Лестер» готов подождать до лета, если Роджерс не согласится менять клуб по ходу сезона.
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