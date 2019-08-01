Авто

Бренд Haval вложит более 42 млрд рублей в производство в РоссииSpeedMe 01:40

Как рассказали представители ведомства, компания приняла на себя обязательства по осуществлению инвестиций в объеме более 42 млрд рублей в создание производства автомобилей в сегменте кроссоверов и внедорожников с глубокой локализацией ключевых компонентов, например, силовых установок, трансмиссий, электронные блоки и системы управления автомобилем.
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с чего всё началось

Haval получил одобрение Минпромторга на льготы

Минпромторг сообщил, что инвестиции GWM по СПИК составят более 42 млрд руб. Речь идет о создании производства автомобилей в сегменте кроссоверов (SUV) "с глубокой локализацией ключевых компонентов, таких как двигатель, коробка перемены передач, электронные блоки и системы управления автомобилем".
Коммерсантъ01:00

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В США отменили юбилейный фестиваль «Вудсток»

В США отменили юбилейный фестиваль «Вудсток 50». Об этом сообщает Variety со ссылкой на организаторов мероприятия.
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Выступающий в пятом дивизионе шотландского футбола клуб в среду выиграл на своем поле у "Нэрн Каунти" со счетом 5:2 в матче Кубка Севера Шотландии.
Обновлено в 04:15
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