Авто
Бренд Haval вложит более 42 млрд рублей в производство в РоссииSpeedMe 01:40
Как рассказали представители ведомства, компания приняла на себя обязательства по осуществлению инвестиций в объеме более 42 млрд рублей в создание производства автомобилей в сегменте кроссоверов и внедорожников с глубокой локализацией ключевых компонентов, например, силовых установок, трансмиссий, электронные блоки и системы управления автомобилем.
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с чего всё началось
Минпромторг сообщил, что инвестиции GWM по СПИК составят более 42 млрд руб. Речь идет о создании производства автомобилей в сегменте кроссоверов (SUV) "с глубокой локализацией ключевых компонентов, таких как двигатель, коробка перемены передач, электронные блоки и системы управления автомобилем".Коммерсантъ01:00
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