Футбол
Бреев и Чиркин покинули «Оренбург»РИА Новости 06:24
Полузащитники Сергей Бреев и Григорий Чиркин покинули футбольный клуб "Оренбург" в связи с истечением сроков контрактов, сообщается на официальном сайте команды. За шесть сезонов в составе клуба Бреев забил девять мячей в 146 играх, на счету Чиркина 48 матчей и шесть голов за два сезона.
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