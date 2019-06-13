Футбол

Бреев и Чиркин покинули «Оренбург»РИА Новости 06:24

Полузащитники Сергей Бреев и Григорий Чиркин покинули футбольный клуб "Оренбург" в связи с истечением сроков контрактов, сообщается на официальном сайте команды. За шесть сезонов в составе клуба Бреев забил девять мячей в 146 играх, на счету Чиркина 48 матчей и шесть голов за два сезона.
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Ойеволе, Чиркин и Бреев покинули «Оренбург»

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«Оренбург» объявил об уходе шести футболистов

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Sport24.ru07:52

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Спорт-Экспресс06:40

Бреев и Чиркин покинули «Оренбург»

РИА Новости06:24

Ойеволе, Бреев и Чиркин покинули «Оренбург». Андреев завершил карьеру

Sports.ru06:45
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Жена бывшего вратаря хоккейного клуба СКА Максима Соколова убита в Ленинградской области.
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России придется тратить средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) для индексации пенсий выше уровня инфляции после 2020 года.
Обновлено в 11:45
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В Италии подтвержден приговор Орнелле Мути за прогул спектакля

Кассационный суд Италии подтвердил приговор известной актрисе Орнелле Мути, пропустившей спектакль в городе Порденоне.
Обновлено в 16:05
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CNN: умерла актриса Эдит Гонсалес

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Обновлено в 16:41
Политика

Путин уволил двух генералов полиции из-за дела журналиста Голунова

Президент России Владимир Путин уволил глав двух управлений ГУ МВД по Москве после прекращения дела журналиста Ивана Голунова.
Обновлено в 06:45
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Новак заявил о готовности РФ возобновить поставки газа на Украину

Россия готова возобновить поставки газа на Украину по цене на четверть ниже нынешней, заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак по итогам встречи с замглавы Еврокомиссии по делам Энергосоюза Марошем Шефчовичем, передает ТАСС.
Обновлено в 12:40
Происшествия

В прокуратуре Кубани прокомментировали «воскрешение» Цапка

В соцсетях высказали предположение, что мужчина с места аварии похож на покойного главаря ОПГ В прокуратуре Краснодарского края прокомментировали поступление заявлений от местных жителей относительно того, что они могли видеть живого главаря кущёвской банды Сергея Цапка.
Обновлено в 04:13
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Обновлено в 04:58
Футбол

Азар обратился к болельщикам после презентации

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Малышева назвала больных детей «кретинами» и «идиотами»

Телеведущая Елена Малышева в эфире программы "Жить здорово" на Первом канале назвала больных детей "кретинами".
Обновлено в 17:38
Наука

В Китае нашли свидетельство древнейшего употребления конопли

В Китае эксперты смогли обнаружить древнейшее доказательство курения конопли, сообщает naked-science.ru.
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В работе Instagram произошел сбой

Пользователи по всему миру жалуются на перебои в работе приложения Instagram, следует из данных Downdetector, отслеживающего сбои в работе разных сайтов.
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Футбол

Клуб АПЛ собирается пригласить Рибери

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Обновлено в 15:47
Экономика

У чиновников изымут незадекларированные доходы

Минюст разрабатывает механизм конфискации у чиновников доходов, превышающих указанные в декларации, если нет подтверждения законности получения этих денежных средств.
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Колокольцев разрешил полицейским отдыхать в Таиланде и Турции

Российским полицейским разрешили отдыхать в Турции и Таиланде.
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Происшествия

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Обновлено в 11:37
Общество

В Нью-Йорке отменили освобождение от прививок на фоне эпидемии кори

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Экс-депутат рады рассказал о последствиях блокады Крыма для Украины

Херсонской области Украины грозит экологическая катастрофа из-за водной блокады Крыма, которую ввел Киев.
Обновлено в 20:50
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У вратаря сборной России Лунева нашли судимость

Вратарь сборной России и санкт-петербургского "Зенита" Андрей Лунев, который вчера устроил пьяный дебош в аэропорту Внуково, ранее уже был судим, сообщает РЕН ТВ.
Обновлено в 13:46
Кино

Иностранным кинематографистам просубсидируют съемки фильмов в России

Чтобы иностранная киностудия получила через своего российского партнера компенсацию, ее бюджет на съемки в России должен быть не менее 20 млн руб. для художественного фильма и 10 млн руб. для анимационного (в обоих случаях минимальный хронометраж картины равен 60 минутам), 5 млн руб. — для документального фильма (40 минут) и одного эпизода сериала (15 минут).
Обновлено в 02:00
Технологии

«Билайн» и Mail.ru Group не поделили каналы связи

По данным оператора, деградация сервисов произошла на стороне Mail.ru Group.
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В Москве загорелся Измайловский кремль

На востоке столицы произошло возгорание на территории музейного комплекса Измайловского кремля.
Обновлено в 15:47
Хоккей

«Сент-Луис» выиграл Кубок Стэнли впервые в истории

"Сент-Луис" получил первый в истории клуба Кубок Стэнли. В финальной серии ему удалось обыграть "Бостон" со счетом 4:3.
Обновлено вчера в 23:52
Экономика

В России допустили четырехдневную рабочую неделю

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что в будущем основой социально-трудового контракта станет четырехдневная рабочая неделя.
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Президент России Владимир Путин присвоил звание заслуженного артиста России музыканту, лидеру и вокалисту рок-групп Nautilus Pompilius и «Ю-Питер» Вячеславу Бутусову.
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Huawei подала заявку на регистрацию операционной системы Hongmeng

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