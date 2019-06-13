Футбол
Бреев и Чиркин покинули «Оренбург»РИА Новости 06:24
Полузащитники Сергей Бреев и Григорий Чиркин покинули футбольный клуб "Оренбург" в связи с истечением сроков контрактов, сообщается на официальном сайте команды. За шесть сезонов в составе клуба Бреев забил девять мячей в 146 играх, на счету Чиркина 48 матчей и шесть голов за два сезона.
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Мамаев назвал происходящее в суде шоу и позором
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Жену экс-хоккеиста Максима Соколова убили в Ленинградской области
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Экономика
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Обновлено в 06:45
Политика
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Происшествия
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В соцсетях высказали предположение, что мужчина с места аварии похож на покойного главаря ОПГ В прокуратуре Краснодарского края прокомментировали поступление заявлений от местных жителей относительно того, что они могли видеть живого главаря кущёвской банды Сергея Цапка.
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Происшествия
Атакованный в Оманском заливе танкер затонул
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Футбол
Азар обратился к болельщикам после презентации
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Общество
Малышева назвала больных детей «кретинами» и «идиотами»
Телеведущая Елена Малышева в эфире программы "Жить здорово" на Первом канале назвала больных детей "кретинами".
Обновлено в 17:38
Наука
В Китае нашли свидетельство древнейшего употребления конопли
В Китае эксперты смогли обнаружить древнейшее доказательство курения конопли, сообщает naked-science.ru.
Обновлено в 03:25
Общество
В работе Instagram произошел сбой
Пользователи по всему миру жалуются на перебои в работе приложения Instagram, следует из данных Downdetector, отслеживающего сбои в работе разных сайтов.
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Футбол
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Английский "Шеффилд Юнайтед", который новый сезон начнет в Премьер-Лиге, заинтересован в услугах 36-летнего вингера Франка Рибери.
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Экономика
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Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо отменил освобождение от прививок, предоставляемое гражданам на основании религиозных убеждений и других немедицинских показаний.
Обновлено в 20:25
Политика
Экс-депутат рады рассказал о последствиях блокады Крыма для Украины
Херсонской области Украины грозит экологическая катастрофа из-за водной блокады Крыма, которую ввел Киев.
Обновлено в 20:50
Происшествия
У вратаря сборной России Лунева нашли судимость
Вратарь сборной России и санкт-петербургского "Зенита" Андрей Лунев, который вчера устроил пьяный дебош в аэропорту Внуково, ранее уже был судим, сообщает РЕН ТВ.
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Обновлено в 02:00
Технологии
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По данным оператора, деградация сервисов произошла на стороне Mail.ru Group.
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На востоке столицы произошло возгорание на территории музейного комплекса Измайловского кремля.
Обновлено в 15:47
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Экономика
В России допустили четырехдневную рабочую неделю
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что в будущем основой социально-трудового контракта станет четырехдневная рабочая неделя.
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Культура
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Президент России Владимир Путин присвоил звание заслуженного артиста России музыканту, лидеру и вокалисту рок-групп Nautilus Pompilius и «Ю-Питер» Вячеславу Бутусову.
Обновлено в 15:35
Гаджеты
Huawei подала заявку на регистрацию операционной системы Hongmeng
Huawei намерена использовать Hongmeng для различных гаджетов - от смартфонов и портативных компьютеров до роботов и автомобильных мультимедийных систем.
Обновлено в 03:07