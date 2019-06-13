Футбол

Бреев и Чиркин покинули «Оренбург»РИА Новости 06:24

Полузащитники Сергей Бреев и Григорий Чиркин покинули футбольный клуб "Оренбург" в связи с истечением сроков контрактов, сообщается на официальном сайте команды. За шесть сезонов в составе клуба Бреев забил девять мячей в 146 играх, на счету Чиркина 48 матчей и шесть голов за два сезона.
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«Оренбург» объявил об уходе трех футболистов

Sport24.ru07:52

Ойеволе, Бреев и Чиркин покинули «Оренбург»

Чемпионат07:21

Бреев и Чиркин покинули «Оренбург»

РИА Новости06:24

Ойеволе, Чиркин и Бреев покинули «Оренбург»

Матч ТВ06:54

Ойеволе, Бреев и Чиркин ушли из «Оренбурга», Андреев завершил карьеру

Спорт-Экспресс06:40

«Оренбург» объявил об уходе шести футболистов

Советский спорт07:15

Ойеволе, Бреев и Чиркин покинули «Оренбург». Андреев завершил карьеру

Sports.ru06:45
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Происшествия

В Москве загорелся Измайловский кремль

Обновлено в 15:47
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Суд оставил в силе сроки наказания Мамаеву и Кокорину

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Обновлено в 09:58
Происшествия

Мосгорсуд отменил постановление об аресте экс-главы Раменского района

Мосгорсуд в четверг отменил постановление об аресте экс-главы Раменского района Московской области Андрея Кулакова по обвинению в убийстве заместителя председателя палаты района Евгении Исаенковой и сократил срок содержания под стражей до 24 июня, сообщил РИА Новости его адвокат Артём Сарбашев.
Обновлено в 16:07
Политика

США обвинили Иран в нападении на танкеры в Оманском заливе

"Не спешите обвинять Иран" Ранее иранские и арабские СМИ сообщили о нападении в Оманском заливе на два нефтяных танкера – Front Altair и Kokuka Courageous.
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Экономика

ФАС не выявила необоснованного роста цен на проезд в плацкарте

В конце мая сообщалось, что ФАС в ответ на запрос Общероссийского объединения пассажиров о росте цен на проезд в плацкартных вагонах будет разбираться по каждому маршруту.
Обновлено в 06:42
Культура

Вячеславу Бутусову присвоено звание заслуженного артиста России

Президент России Владимир Путин присвоил звание заслуженного артиста России музыканту, лидеру и вокалисту рок-групп Nautilus Pompilius и «Ю-Питер» Вячеславу Бутусову.
Обновлено в 15:35
Происшествия

Жену экс-хоккеиста Максима Соколова убили в Ленинградской области

Обновлено в 14:28
Общество

СМИ сообщили о бизнесе семьи полковника ФСБ из расследования Голунова

О подполковнике ФСБ Марате Медоеве в связи с делом журналиста «Медузы» Ивана Голунова ранее писал «Проект».
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Ученые: Люди остались верны типажу бывшего романтического партнера

Обновлено в 17:11
Общество

Энергосети Астраханской области будут работать по новейшим цифровым технологиям

Об инновационном проекте рассказали на научно-промышленном совете главе региона Игорю Бабушкину.
Обновлено в 12:32
Политика

Путин уволил двух связанных с делом Голунова генералов

Президент России Владимир Путин уволил двух генералов, связанных с делом журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 06:40
Политика

Экс-президент Хорватии рассказал о катастрофе из-за санкций против России

Антироссийские санкции нанесли катастрофический ущерб экономике Хорватии, заявил бывший президент страны Степан Месич в интервью газете "Известия".
Обновлено в 17:42
Наука

Сибирские ученые разгадали тайну найденных на Камчатке алмазов

Обновлено в 02:40
Общество

Сбой произошел в работе Instagram

Пользователи социальной сети Instagram заявили о сбое в работе социальной сети. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.
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«Сент-Луис» впервые в истории НХЛ стал обладателем Кубка Стэнли

«Сент-Луис», занявший по итогам регулярного чемпионата пятое место, впервые стал обладателем Кубка Стэнли Национальной хоккейной лиги.
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Футбол

Бразилия проиграла Австралии, китаянки одолели ЮАР

Обновлено в 17:02
Политика

Совет США по географическим названиям переименовал столицу Украины

Совет Соединенных Штатов Америки по географическим названиям изменил написание названия столицы Украины.
Обновлено в 05:20
Финансы

ЦБ предписал банку «Восточный» досоздать резервы еще на 5 млрд рублей

По словам представителя фонда, финансовое положение банка "приближается к критическому", поскольку ЦБ дополнительно предписал доначислить резервы в размере 5 млрд рублей на покрытие плохих кредитов, в основном, связанных с корпоративным портфелем Юниаструм банка.
Обновлено в 06:05
Происшествия

В Великобритании продают средневековую тюрьму для ведьм с привидениями

Обновлено в 18:05
Общество

Бывший глава Южно-Курильска незаконно повысил себе зарплату втрое

Суд апелляционной инстанции отменил незаконное решение нижестоящего суда и обязал Константина Бутакова вернуть излишне полученные средства в бюджет.
Обновлено в 18:38
Шоу-бизнес

Садальский сообщил о смерти певицы Ирины Бржевской

Актер Станислав Садальский в соцсетях сообщил о смерти популярной в пятидесятых годах прошлого века певицы Ирины Бржевской.
Обновлено в 02:11
Политика

В Госдуме изучат применение статьи УК о фальсификации доказательств

Профильные комитеты Госдумы проанализируют правоприменительную практику по статье Уголовного кодекса (УК) РФ, предусматривающую ответственность за фальсификацию доказательств.
Обновлено в 11:39
Шоу-бизнес

У Сергея Лазарева состоялась тайная свадьба

Примечательно, что король отечественной поп-сцены Филипп Киркоров отметился в комментариях, в шутку поздравив Лазарева и Билана с состоявшейся свадьбой.
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Футбол

«Челси» и «Ювентус» договорились о переходе Сарри

Лондонский "Челси" и туринский "Ювентус" договорились о переходе главного тренера "синих" Маурицио Сарри в итальянский клуб.
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Мошенник обманул семью Алибасова на 800 тысяч, вернув не того кота

Мошенник обманул близких Бари Алибасова, отдав им вместо сбежавшего сфинкса по кличке Чуча другого кота.
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Путешествия

Специалист рассказал, чем могут быть опасны пятизвездочные отели

Британский специалист по борьбе с вредителями Марио Станчев рассказал, как не привезти этих существ из гостиницы домой, сообщает Daily Mail.
Обновлено в 16:04
Политика

Польский суд вынес приговоры по делу о гибели лайнера Качиньского

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Технологии

В Mail.ru Group объяснили отключение от «Вымпелкома»

Отключение Mail.ru Group от сотового оператора «Вымпелком» связано с намерением сократить расходы в связи с повышением тарифов оператора на СМС, пишет газета «Коммерсантъ».
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Протестующие против вырубки леса в Подмосковье заявили о задержаниях

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Атакованный в Оманском заливе танкер затонул

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