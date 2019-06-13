Футбол
Бреев и Чиркин покинули «Оренбург»РИА Новости 06:24
Полузащитники Сергей Бреев и Григорий Чиркин покинули футбольный клуб "Оренбург" в связи с истечением сроков контрактов, сообщается на официальном сайте команды. За шесть сезонов в составе клуба Бреев забил девять мячей в 146 играх, на счету Чиркина 48 матчей и шесть голов за два сезона.
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Путин уволил двух генералов полиции в связи с делом Голунова
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Садальский сообщил о смерти певицы Ирины Бржевской
Актер Станислав Садальский в соцсетях сообщил о смерти популярной в пятидесятых годах прошлого века певицы Ирины Бржевской.
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Самой известной работой скульптора стал памятник Александру Невскому на одноименной площади.
Обновлено в 10:28
Кино
Фильм «Люди в чёрном: Интернэшнл» не понравился кинокритикам
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Авто
Компания Kia представила седан Cadenza нового поколения
Южнокорейская автомобилестроительная компания Kia презентовала новое поколение седана Cadenza.
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Наука
В Канаде создали универсальную донорскую кровь
Обновлено вчера в 13:39
Экономика
Правительство предлагает продавать недвижимость без уплаты налога
Россияне смогут продавать недвижимость без уплаты налога после трех лет владения, если это жилье единственное, а не через пять лет.
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Футбол
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Роскомнадзор проверит сервис TikTok на соблюдение российских законов
Проверкой TikTok планирует заняться и Роскомнадзор.
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Обновлено в 03:25
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Обновлено в 11:05
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В Белоруссии казнили убийцу трех человек
В Белоруссии приведен в исполнение смертный приговор в отношении Александра Жильникова, признанного виновным в убийстве трех человек.
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