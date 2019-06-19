Бразильянка Марта стала лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мираЧемпионат вчера в 16:59

Игра завершилась со счётом 1:0 в пользу южноамериканской сборной. Автором единственного гола встречи стала футболистка сборной Бразилии Марта, которая реализовала пенальти на 74-й минуте встречи. Этот забитый мяч стал 17-м для Марты на мундиалях.

Бразильянка Марта стала лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира

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