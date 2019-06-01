Бразильского футболиста Неймара обвинили в изнасилованииРоссийская газета вчера в 22:18

с чего всё началось

Неизвестная обвинила в изнасиловании нападающего сборной Бразилии по футболу и "Пари Сен-Жермен" Неймара. Пострадавшая рассказала, что спортсмен надругался над ней в одном из отелей Парижа 15 мая. Ее имя не разглашается в интересах следствия.

Футбол «ПСЖ» может предложить 140 миллионов евро за Роналду Как сообщает Diario Gol, парижане готовы заплатить за 34-летнего форварда «Ювентуса» 140 миллионов евро.

Общество В России официально отменили национальный роуминг Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назвал победой отмену внутрироссийского роуминга.

Единоборства Боксер-тяжеловес Энди Руиз отобрал у Энтони Джошуа все его титулы В нью-йоркском "Мэдисон Сквер Гардене" завершился вечер профессионального бокса, главным боем которого стал чемпионский поединок британского тяжеловеса Энтони Джошуа против мексиканца Энди Руиза.

Спорт Times узнала об угрозе отстранения России от Олимпиады-2020 в Токио Россия может столкнуться с возможным отстранением от Олимпийских игр 2020 года в Токио на фоне нового допингового скандала.

Футбол Антон Шунин: «Мы не делим соперников на слабых и сильных» Голкипер сборной России Антон Шунин рассказал, как вписывается в коллектив вратарь "Ростова" Сергей Песьяков, а также отметил, что никто не разделяет соперников по уровню силы.

Политика Трамп призвал Лондон не выплачивать Брюсселю отступных за Brexit Президент США Дональд Трамп призвал власти Великобритании не выплачивать Брюсселю отступных в размере 39 млрд фунтов (порядка $50 млрд) за неисполнение обязательств перед ЕС в связи с выходом из сообщества.

Экономика В ПФР разъяснили, когда можно получить добавку к пенсии При выходе на пенсию россияне смогут получить средства, сформированные по программе государственного софинансирования пенсионных накоплений.

Происшествия Крыша сцены рухнула на людей во время рок-фестиваля на Украине Во время рок-фестиваля в Днепропетровской области Украины из-за ураганного ветра на людей обрушилась крыша сцены, пишет 2 июня телеканал «Звезда».

Политика Нидерланды потребовали от Малайзии разъяснить позицию по MH17 Правительство Нидерландов потребовало от Малайзии объяснений после того, как малайзийский премьер Махатхир Мохамад выразил сомнения в вине России в катастрофе Boeing MH17.

Происшествия В Адыгее пассажирский поезд врезался в грузовик В Адыгее пассажирский поезд столкнулся с грузовым КамАЗом. Об этом сообщили "РГ" в МЧС республики.

Религия В РПЦ знают, кто стоит за протестами в Екатеринбурге Митрополит Илларион подчеркнул, что за спинами протестующих в Екатеринбурге стоят политические оппозиционные силы, заинтересованные в расшатывании обстановки в стране.

Футбол В Сети появилось фото машины погибшего в ДТП Рейеса В Сети появилось фото машины экс-хавбека "Атлетико", "Севильи" и сборной Испании Хосе Антонио Рейеса, передает "Советский спорт".

Здоровье Онищенко назвал безответственным заявление о пользе укусов клещей Депутат Госдумы Геннадий Онищенко прокомментировал заявление заслуженного врача России Натальи Толоконской о том, что укус клеща помогает выработать естественный иммунитет к инфекциям.

Шоу-бизнес Наташа Королева отметила 46-летие с Надеждой Бабкиной и вдовой Кобзона После выступления, посмотреть которое пришли ее муж Тарзан, Стас Михайлов с семьей, вдова Иосифа Кобзона Нелли и другие, был организован праздничный ужин.

Шоу-бизнес Юлия Снигирь отметилась фотографией без макияжа Юлия Снигирь не стесняется выкладывать фото без макияжа. 35-летняя актриса решила отдохнуть от косметики и укладки.

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Шоу-бизнес Вера Брежнева расплакалась на выпускном старшей дочери Брежнева рассказала, что расплакалась во время мероприятия, от переизбытка гордости и восхищения за наследницу.

Политика Савченко рассказала о новом «проигранном бое» за Донбасс Депутат Верховной рады Надежда Савченко назвала выдачу российских паспортов жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР еще одним «проигранным боем» Украины.

Общество Уральскую «мать без груди» признали мужчиной в Испании В Испании Юлия-Френсис в тремя детьми проживает на съемной квартире, которую оплачивает государство.