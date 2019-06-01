Происшествия
Бразильского футболиста Неймара обвинили в изнасилованииРоссийская газета вчера в 22:18
Неизвестная обвинила в изнасиловании нападающего сборной Бразилии по футболу и "Пари Сен-Жермен" Неймара. Пострадавшая рассказала, что спортсмен надругался над ней в одном из отелей Парижа 15 мая. Ее имя не разглашается в интересах следствия.
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Портал Globo Esporte, который первым сообщил об обвинениях в адрес Неймара, сообщал, что представитель футболиста отказался от комментариев, ожидая подробностей обвинений.РБКвчера в 20:04
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