Происшествия

Бразильского футболиста Неймара обвинили в изнасилованииРоссийская газета вчера в 22:18

Неизвестная обвинила в изнасиловании нападающего сборной Бразилии по футболу и "Пари Сен-Жермен" Неймара. Пострадавшая рассказала, что спортсмен надругался над ней в одном из отелей Парижа 15 мая. Ее имя не разглашается в интересах следствия.
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с чего всё началось
Портал Globo Esporte, который первым сообщил
 об обвинениях в адрес Неймара, сообщал, что представитель футболиста отказался от комментариев, ожидая подробностей обвинений.
РБКвчера в 20:04

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СМИ сообщили об обвинении футболиста Неймара в изнасиловании

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РИА Новостивчера в 18:00

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ТАССвчера в 19:40

СМИ: Неймара обвинили в изнасиловании

Советский спортвчера в 18:37

Известны подробности обвинения Неймара в изнасиловании

Газета.Ruвчера в 20:29

Отец Неймара отреагировал на обвинение сына в изнасиловании

Спорт-Экспрессвчера в 20:42
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Неймар
Бразильский футболист
Бразильский футболист, нападающий французского клуба «Пари Сен-Жермен». Капитан национальной сборной Бразилии. Олимпийский чемпион 2016 года.
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