Футбол

Бразильский защитник Мурильо пополнил ряды «Локомотива»Вести.Ru 09:41

Московский "Локомотив" приобрел защитника "Крузейро" и олимпийской сборной Бразилии Мурильо. Контракт с 22-летним футболистом рассчитан на пять лет. Мурильо будет играть за новый клуб под 27 номером, который раньше принадлежал Игорю Денисову.
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«Локомотив» объявил о переходе защитника «Крузейро» (фото)

Советский спорт09:16

«Локомотив» подписал копию Бекао. У него есть фото с Неймаром, его знает Гвардиола

Sport24.ru10:00

«Локомотив» объявил о переходе защитника «Крузейро» Мурило

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Мурило: «В „Локомотив“ я приехал выигрывать»

Sport.ru10:30

Сёмин: я плохо знаю Мурило, мне сложно говорить о его качествах

Чемпионат09:45

Юрий Семин: «Ни разу не видел Мурило в игре, сложно что-то комментировать»

Матч ТВ09:44

Новичок «Локомотива» Мурило взял номер Денисова

Спорт-Экспресс10:45
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Политика

Меркель стало плохо во время встречи с Зеленским

Обновлено в 07:59
Общество

Эмоции Зеленского в Европе: «пробивается комик»

Президент Украины Владимир Зеленский с супругой Еленой совершают "турне" по Европе.
Обновлено в 09:18
Баскетбол

Звезда баскетбольного ЦСКА Нандо де Коло покинул клуб

Де Коло выступал за ЦСКА с 2014 года. Баскетболист перешел в московский клуб из «Торонто» и провел за команду пять сезонов.
Обновлено в 10:42
Шоу-бизнес

Друг Армена Джигарханяна поделился его последним фото

Уже давно никто не видел Армена Джигарханяна и лишь его ближайший друг Артур Согомян изредка публикует его фотографии.
Обновлено в 09:51
Футбол

«Реальное время»: «Севилья» ведет активные переговоры по Чалову

По информации казанского сайта «Реальное время», испанский клуб ведет активные переговоры по трансферу лучшего бомбардира чемпионата России.
Обновлено в 08:16
Происшествия

Младшего сына экс-хоккеиста Соколова освободили из-под стражи

Обновлено в 08:58
Политика

Меркель назвала условие снятия санкций с России

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ослабление антироссийских санкций возможны при условиях выполнения минских договоренностей.
Обновлено в 09:42
Интернет

Facebook создал свою криптовалюту

Facebook представит собственную криптовалюту Libra 18 июня. Об этом пишет The Wall Street Journal. Ее запуск запланирован на 2020 год.
Обновлено вчера в 10:19
Авто

Ограниченную партию Toyota Supra в России раскупили за 4 часа

Все 3 экземпляра лимитированной версии были предоплачены покупателями спустя 4 часа после старта бронирования.
Обновлено в 04:55
Хоккей

СКА лишится защитника Патрика Херсли

Петербургский хоккейный клуб СКА лишится шведского защитника Патрика Херсли. Спортсмен не будет подписывать с клубом новое соглашение.
Обновлено в 08:34
Общество

Кейт Миддлтон вновь сделала выбор в пользу платья-пальто

Исключение было сделано лишь в 2015 и 2018 годах, когда Миддлтон была в декрете.
Обновлено вчера в 13:05
Общество

Больше не Иваново: Названы главные «города невест» в России

Обновлено в 03:00
Общество

КС уточнил основания для отказа в проведении митингов

Конституционный суд (КС) запретил органам власти отказывать в проведении митингов под предлогом того, что их организаторы не определили меры по обеспечению порядка, сообщается на сайте суда.
Обновлено в 05:36
Армия и оружие

Пожар в блиндаже обернулся потерями для ВСУ

Иван Филипоненко в ходе своего брифинга обратил внимание на то, что некоторое время назад в районах населенных пунктов Новотошковское и Золотое произошли инциденты, которые обернулись небоевыми потерями для ВСУ.
Обновлено в 10:33
Происшествия

ФСБ пришла с обыском в музей «Собрание» Давида Якобашвили

В музее «Собрание» Давида Якобашвили на Солянке идет обыск. Об этом РБК рассказал знакомый бизнесмена.
Обновлено в 07:48
Общество

В Сергиевом Посаде сотрудники хлебозавода объявили сухую голодовку

Обновлено в 09:09
Происшествия

Экс-глава Серпуховского района Шестун порезал вены во время суда

Обновлено в 05:47
Происшествия

Все цыгане уехали из Чемодановки

Цыгане добровольно уехали из села Чемодановка около Пензы, где в ходе драки погиб один мужчина и несколько пострадали.
Обновлено вчера в 14:22
Футбол

Арестован экс-глава УЕФА Платини

Бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини арестован.
Обновлено в 04:26
Происшествия

В Японии произошло мощное землетрясение, объявлена угроза цунами

Обновлено в 09:51
Политика

В МВД призвали провести ревизию Правил дорожного движения

В России необходимо провести ревизию Правил дорожного движения, считает первый заместитель министра внутренних дел Александр Горовой.
Обновлено в 10:22
Шоу-бизнес

Сын забрал Бари Алибасова из больницы

Сын продюсера Бари Алибасова сообщил, что с утра находился в больнице и ждал готовности анализов, пока отец спал.
Обновлено вчера в 07:46
Авто

Среднемоторный суперкар Aston Martin назовут Valhalla

Компания Aston Martin подтвердила, что новый среднемоторный суперкар марки получит название Valhalla.
Обновлено в 07:33
Политика

Украина намерена частично снять транспортную блокаду с Донбасса

Украина захотела частично восстановить железнодорожное сообщение с Донбассом.
Обновлено в 08:54
Здоровье

На Украине с начала года более 54 тысяч человек заболели корью

Более 54 тысяч человек заболели корью на Украине с начала года, 18 из них умерли, сообщила во вторник пресс-служба Центра общественного здоровья Минздрава страны.
Обновлено в 10:27
Происшествия

В Финляндии расследуют дело о купюрах «русского банка приколов»

В Финляндии полиция расследует случай мошенничества с использованием купюр из магазина приколов, на которых были надписи на русском языке, сообщает ТАСС.
Обновлено в 08:11
Авто

Китайский аналог Nissan Qashqai хвастается новым дизайном

Напомним, новинка размеры которой сопоставимы с Nissan Murano, построена на платформе удлиненного Qashqai+2 предыдущей генерации.
Обновлено вчера в 22:11
Армия и оружие

Пентагон дополнительно выделит Украине 250 миллионов долларов

Пентагон дополнительно выделит Украине 250 миллионов долларов на подготовку, обеспечение и снабжение военных, сообщили в оборонном ведомстве.
Обновлено в 10:26
Экономика

Forbes составил рейтинг самых дорогих землевладений России

Если раньше предприниматели, банкиры и другие богатые россияне покупали земли под недвижимость, то теперь они используются «по назначению», пишет Forbes о своем новом рейтинге 20 самых дорогих землевладений России.
Обновлено в 03:49
Гаджеты

Xiaomi представила телевизоры Mi TV 4S и Mi TV 4A в России

Обновлено вчера в 13:55
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