Футбол
Бразильский защитник Мурильо пополнил ряды «Локомотива»Вести.Ru 09:41
Московский "Локомотив" приобрел защитника "Крузейро" и олимпийской сборной Бразилии Мурильо. Контракт с 22-летним футболистом рассчитан на пять лет. Мурильо будет играть за новый клуб под 27 номером, который раньше принадлежал Игорю Денисову.
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 10:57, Вашингтон
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Меркель стало плохо во время встречи с Зеленским
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В музее «Собрание» Давида Якобашвили на Солянке идет обыск. Об этом РБК рассказал знакомый бизнесмена.
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Происшествия
Все цыгане уехали из Чемодановки
Цыгане добровольно уехали из села Чемодановка около Пензы, где в ходе драки погиб один мужчина и несколько пострадали.
Обновлено вчера в 14:22
Футбол
Арестован экс-глава УЕФА Платини
Бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини арестован.
Обновлено в 04:26
Политика
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В России необходимо провести ревизию Правил дорожного движения, считает первый заместитель министра внутренних дел Александр Горовой.
Обновлено в 10:22
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Сын продюсера Бари Алибасова сообщил, что с утра находился в больнице и ждал готовности анализов, пока отец спал.
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Украина захотела частично восстановить железнодорожное сообщение с Донбассом.
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Более 54 тысяч человек заболели корью на Украине с начала года, 18 из них умерли, сообщила во вторник пресс-служба Центра общественного здоровья Минздрава страны.
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В Финляндии полиция расследует случай мошенничества с использованием купюр из магазина приколов, на которых были надписи на русском языке, сообщает ТАСС.
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Напомним, новинка размеры которой сопоставимы с Nissan Murano, построена на платформе удлиненного Qashqai+2 предыдущей генерации.
Обновлено вчера в 22:11
Армия и оружие
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Экономика
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Xiaomi представила телевизоры Mi TV 4S и Mi TV 4A в России
Обновлено вчера в 13:55