Футбол
Бразильский защитник Мурило перешел в «Локомотив»Vprognoze.ru 11:12
«Локомотив» объявил о трансфере футболиста «Крузейро» и олимпийской национальной команды Бразилии Серкейра Мурило. Контрактное соглашение с 22-летним защитником рассчитано на пять лет. В составе «железнодорожников» он будет выступать под 27-м номером.
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Футбол
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31-летний полузащитник может оказаться в рядах новичка премьер-лиги "Сочи". "Спартак" и Глушаков расторгнут контракт по обоюдному согласию.
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Шоу-бизнес
Врачи спасают измученного болью отца Жанны Фриске
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Авто
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«Нафтогаз» предложил «Газпрому» альтернативу контракту на транзит
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Музыка
Пугачева даст второй юбилейный концерт
Известно, что певица дала один единственный концерт в Москве и даже отказалась выступать в Питере. Однако она решила дать еще один концерт.
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Сестра Алибасова обвинила Шукшиных в отравлении продюсера
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Происшествия
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В Стамбуле произошла массовая драка, в результате которой россиянин получил ножевое ранение.
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У американской певицы Карди Би треснул костюм во время выступления
С Карди Би, известной хип-хоп певицей из США, случился неприятный инцидент в рамках выступления – у нее порвался сценический наряд.
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Сим-карты «Мегафона» и «Вымпелкома» ритейлеры начал распространять в 2015 г. после двухлетнего перерыва, вызванного как раз заключенным между МТС и «Связным» крупным контрактом.
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Политика
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Армия и оружие
Опубликовано видео перехвата российскими Су-27 бомбардировщиков США
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Первый замглавы МВД Александр Горовой заявил о необходимости ревизии Правил дорожного движения.
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Футбол
С кем сыграют «Нефтчи» и «Сабаил» в квалификации Лиги Европы
"Карабах" узнал, с кем сыграет в квалификации Лиги чемпионов >> По итогам жеребьевки, прошедшей в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), "Нефтчи" в первом квалификационном раунде Лиги Европы сыграет с молдавским клубом "Сперанца".
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Из Чемодановки после массовой драки уехали все цыгане
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Авто
Chery готовит второй премиальный кроссовер бренда Exeed
По предварительным данным, новинка будет построена на платформе Chery M3X с независимой задней подвеской.
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Boeing не получил ни одного заказа в первый день авиасалона в Ле Бурже
Компания Boeing в первый день авиасалона Ле Бурже не сообщила ни об одном новом заказе на самолеты, сообщает телеканал CNBC.
Обновлено вчера в 23:51