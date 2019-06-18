Футбол

Бразильский защитник Мурило перешел в «Локомотив»Vprognoze.ru 11:12

«Локомотив» объявил о трансфере футболиста «Крузейро» и олимпийской национальной команды Бразилии Серкейра Мурило. Контрактное соглашение с 22-летним защитником рассчитано на пять лет. В составе «железнодорожников» он будет выступать под 27-м номером.
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«Локомотив» объявил о переходе защитника «Крузейро» (фото)

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«Локомотив» подписал защитника Мурило

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Мурило: «В „Локомотив“ я приехал выигрывать»

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«Локомотив» объявил о переходе защитника «Крузейро» Мурило

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Серкейра Мурило: «Хочу помочь „Локомотиву“ вернуть чемпионство»

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Меркель стало плохо во время встречи с Зеленским

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Происшествия

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Наука

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Окаменелости двух зубов, найденные в канадской Арктике, принадлежали вымершей гиене Chasmaporthetes ossifragus, жившей около 1,4 миллиона лет назад, сообщается в Open Quaternary.
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Мария Шарапова выиграла первый матч турнира на Майорке

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Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев будут этапированы поездом в колонию одной из ближайших к столице областей, заявил в ходе прямой телефонной линии начальник управления Федеральной службы исполнения наказания (ФСИН) по Москве Сергей Мороз.
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Кремль прокомментировал слова Кудрина о бедности в стране

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал слова главы Счетной палаты Алексея Кудрина об уровне бедности в стране.
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Авто

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Музыка

Пугачева даст второй юбилейный концерт

Известно, что певица дала один единственный концерт в Москве и даже отказалась выступать в Питере. Однако она решила дать еще один концерт.
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Шоу-бизнес

Сестра Алибасова обвинила Шукшиных в отравлении продюсера

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Сегодня вечером в Москве компания Xiaomi провела большую презентацию своих новых товаров, на которой были представлены и телевизоры Mi TV 4A и Mi TV 4S.
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У американской певицы Карди Би треснул костюм во время выступления

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Российский рис начал заканчиваться

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Российские рестораны попали в рейтинг лучших в мире

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Политика

Зеленский попросил у Европы помощи в восстановлении Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Европа может помочь Киеву в восстановлении Донбасса.
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Армия и оружие

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Министерство обороны России опубликовало кадры перехвата российскими истребителями Су-27 стратегических бомбардировщиков ВВС США, которые приближались к российской границе с Чёрного и Балтийского морей.
Обновлено в 00:26
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В МВД заявили о необходимости ревизии Правил дорожного движения

Первый замглавы МВД Александр Горовой заявил о необходимости ревизии Правил дорожного движения.
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С кем сыграют «Нефтчи» и «Сабаил» в квалификации Лиги Европы

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