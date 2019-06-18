Футбол

Бразильский защитник Мурило перешел в «Локомотив»Vprognoze.ru 11:12

«Локомотив» объявил о трансфере футболиста «Крузейро» и олимпийской национальной команды Бразилии Серкейра Мурило. Контрактное соглашение с 22-летним защитником рассчитано на пять лет. В составе «железнодорожников» он будет выступать под 27-м номером.
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

Бразильский новичок «Локомотива» Мурило обратился к болельщикам на русском языке

Sport24.ru20:47

Бразильский новичок «Локомотива» Мурило обратился к болельщикам клуба на русском языке

Матч ТВ21:25

Серкейра Мурило: «Хочу помочь „Локомотиву“ вернуть чемпионство»

Спорт-Экспресс11:05

«Локомотив» объявил о переходе защитника «Крузейро» (фото)

Советский спорт09:16

Мурило: «В „Локомотив“ я приехал выигрывать»

Sport.ru10:30

«Локомотив» объявил о переходе защитника «Крузейро» Мурило

Sports.ru09:12

Бразильский новичок «Локомотива» Мурило обратился к болельщикам клуба на русском языке

Sportbox.RU21:25
Показать все источники
Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 21:34, Ашберн
Общество

Для любителей ходить в лес в России ввели новый штраф

Поправки дополняют статью 8.32 о штрафах за нарушение правил пожарной безопасности в лесах.
Обновлено в 04:32
Шоу-бизнес

Бари Алибасов дал первое интервью после отравления «Кротом»

Продюсер Бари Алибасов дал первое интервью после отравления средством для отчистки труб «Крот».
Обновлено в 21:09
Авто

BMW отзывает более полумиллиона автомобилей в Европе

Немецкий автопроизводитель BMW объявил об отзыве 560 тысяч автомобилей в Европе из-за возможных проблем с аккумуляторами, сообщило 18 июня агентство DPA.
Обновлено в 17:55
Армия и оружие

Минобороны показало перехват бомбардировщика ВВС США российским Су-27

Министерство обороны России опубликовало кадры перехвата российским истребителем Су-27 бомбардировщика В-52Н военно-воздушных сил США.
Обновлено в 03:39
Авто

Реальные продажи машин в мае упали на 18%

По данным регистраций, в мае продажи снизились сразу на 18%. Расхождение доходит до 10% и не может объясняться сезонностью.
Обновлено в 18:22
Технологии

Пассажиры смогут ставить свою музыку в «Яндекс.Такси»

«Совсем скоро в "Яндекс.Такси" вы сможете включать любимые треки на "Яндекс.Музыке" во время поездки и слушать их через аудио-систему автомобиля», — написал Шулейко.
Обновлено в 12:36
Теннис

Мария Шарапова выиграла первый матч турнира на Майорке

Обновлено в 12:28
Шоу-бизнес

«Ничего лишнего»: Толкалина на «Кинотавре» показала ноги и Bulgari

Ну, а снимок, на котором Любовь запечатлена в блестящем серебристом комбинезоне, низ которого представляли собой совсем короткие шорты, с удовольствием комментировали поклонники, а также звездные коллеги Толкалиной.
Обновлено в 19:54
Общество

Полиция разогнала жителей района Люблино, которые собирались записать обращение к «Прямой линии» с президентом

По словам Сараева, часть обращения все же удалось записать. В нем жители Люблино жалуются на точечную застройку.
Обновлено в 20:09
Происшествия

В Лондоне убили россиянина Глеба Стального

Скотленд-Ярд сообщил об убийстве россиянина на востоке Лондона.
Обновлено в 20:30
Общество

Виновника лесных пожаров в Калифорнии оштрафуют на $1 млрд

Американская энергетическая компания Pacific Gas and Electric, которую ранее признали ответственной за крупнейший в истории штата Калифорния лесной пожар, выплатит штраф в размере $1 млрд, сообщает агентство Associated Press.
Обновлено в 20:49
Общество

Выпускников призвали не запускать воздушные шары

Экологи призвали выпускников не запускать воздушные шары и китайские шары желаний в честь окончания школы, так как это вредит природе, передает РИА Новости.
Обновлено в 20:55
Общество

В рейтинг лучших университетов мира QS вошли 25 российских вузов

В рейтинг лучших университетов планеты, подготовленный британской компанией Quacquarelli Symonds (QS), в этом году вошли 25 российских вузов.
Обновлено в 20:23
Шоу-бизнес

Кристина Асмус показала фото с голой грудью

Недавно в Сети появился тизерный трейлер будущей картины. Поклонники обратили внимание на пикантный кадр, где звезда предстала топлес.
Обновлено в 06:00
Путешествия

В Крыму создали первый взвод туристической полиции

Первый взвод туристической полиции создан в крымской Ялте, его основная задача - патрулирование мест массового пребывания отдыхающих, сообщили РИА Новости в пресс-службе крымского управления МВД.
Обновлено в 20:10
Экономика

Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 13:31
Политика

Меркель стало плохо на встрече с Зеленским

Обновлено в 08:50
Общество

Россияне в мае отказывались от кофе и шоколада в пользу продуктов дачного сезона - «Ромир»

Базой для расчета индекса "Кофе с молоком" являются цены и объемы потребления кофе, молока, бутилированной воды и шоколада — продуктов, в целом не являющихся товарами первой необходимости.
Обновлено в 20:20
Происшествия

В результате землетрясения в Японии пострадали 15 человек

В результате землетрясения, которое произошло на севере Японии, пострадали 15 человек, сообщает Kyodo со ссылкой на спасателей.
Обновлено в 20:14
Армия и оружие

В России изменится порядок присвоения звания старшего лейтенанта

В российском Минобороны собираются изменить правила присвоения воинского звания "старший лейтенант".
Обновлено в 19:50
Происшествия

Самолет с Киркоровым совершил жесткую посадку в Москве

Певец возвращался самолетом авиакомпании S7 в Москву из болгарской Варны, где у него были гастроли.
Обновлено в 14:52
Происшествия

Пилот-убийца рейса МН370 отключил пассажирам кислород перед смертью

Ранее сообщалось, что власти Малайзии опубликовали финальный доклад о пропаже самолета рейса МН370.
Обновлено в 11:58
Политика

Лавров посоветовал послу Швейцарии поговорку на случай санкций

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в шуточной форме напомнил послу Швейцарии в РФ Иву Россье русскую пословицу, которая может пригодиться, если он попадет под санкции.
Обновлено в 16:34
Происшествия

Цыгане из Чемодановки не приехали в Волгоградскую область

Читайте такжеВ Чемодановке арестовали 15 цыган после массовой драки По словам президента ассоциации цыган по Южному федеральному округу Артура Горбатова, в Волгоградскую область переселились на время конфликта 4-5 семей.
Обновлено в 06:25
Музыка

Костюм Карди Би треснул во время выступления

По данным издания, певица вышла на сцену в обтягивающем комбинезоне. Как отмечается, в ходе выступления костюм Карди Би "треснул".
Обновлено в 00:50
Политика

Трамп официально объявил о решении баллотироваться на второй срок

Президент США Дональд Трамп официально объявил о намерениях баллотироваться на второй президентский срок на выборах в 2020 году.
Обновлено в 21:11
Политика

Против Порошенко завели очередное уголовное дело

На Украине против бывшего президента Петра Порошенко заведено очередное уголовное дело.
Обновлено в 17:06
Политика

В МВД пообещали наказывать сотрудников за провокации с наркотиками

Руководство МВД намерено жестко наказывать своих сотрудников, прибегающих к провокациям в виде подбрасывания наркотиков.
Обновлено в 18:23
Происшествия

В Кемерово приземлился самолет НАТО

В аэропорту Кемерово приземлился военно-транспортный самолет ВВС Германии Airbus A400M-100.
Обновлено в 10:17
Спорт

Бывший президент УЕФА Мишель Платини освобожден из-под стражи

Как сообщает Франс Пресс, накануне Платини был задержан во французском Нантере.
Обновлено в 20:06
Как работают Яндекс.Новости?
Главное