Футбол
Бразильский защитник Мурило перешел в «Локомотив»Vprognoze.ru 11:12
«Локомотив» объявил о трансфере футболиста «Крузейро» и олимпийской национальной команды Бразилии Серкейра Мурило. Контрактное соглашение с 22-летним защитником рассчитано на пять лет. В составе «железнодорожников» он будет выступать под 27-м номером.
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Армия и оружие
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Происшествия
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Бывший президент УЕФА Мишель Платини освобожден из-под стражи
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