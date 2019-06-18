Футбол
Бразильский защитник Мурило перешел в «Локомотив»Vprognoze.ru 11:12
«Локомотив» объявил о трансфере футболиста «Крузейро» и олимпийской национальной команды Бразилии Серкейра Мурило. Контрактное соглашение с 22-летним защитником рассчитано на пять лет. В составе «железнодорожников» он будет выступать под 27-м номером.
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