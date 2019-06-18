Футбол
«Локомотив» объявил о трансфере футболиста «Крузейро»RT на русском 09:35
Московский футбольный клуб «Локомотив» объявил о переходе защитника бразильского «Крузейро» Серкейры Мурило. Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение с 22-летним защитником рассчитано на пять лет. Отмечается, что он будет выступать под номером 27.
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 12:24, Вашингтон
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Журналисты нидерландской телепрограммы Nieuwsuur назвали имена людей, возможно, причастных к делу о крушении малайзийского «Боинга» в Донбассе летом 2014 года.
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Пресс-служба Российской премьер-лиги (РПЛ) назвала время проведения матча за Суперкубок России по футболу 2019 года.
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В аэропорту Кемерово приземлился военно-транспортный самолет ВВС Германии Airbus A400M-100.
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В Стамбуле произошла массовая драка, в результате которой россиянин получил ножевое ранение.
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«Тамбов» сыграет со «Спартаком» в Волгограде
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За сутки ВСУ выпустили по территории ДНР 50 боеприпасов. Ранее сегодня сообщалось, что ВСУ ночью обстреляли КПП «Октябрь» на юге ДНР.
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