Бразилец выступал за мадридский клуб с 2010 по 2014 год, а затем вернулся в 2015 году.

Политика Абэ назвал сроки заключения мирного договора с Россией Премьер Японии Синдзо Абэ заявил, что хочет договориться о заключении мирного договора с Россией до 2021 года, сообщает ТАСС.

Политика В ЦИК Украины рассказали о явке на выборы в Раду Центральная избирательная комиссия Украины заявила, что к настоящему моменту по данным 11 из 199 округов явка на выборы в Верховную раду составила 15,27%.

Политика Появилась запись переговоров КСИР с британским танкером Опубликована запись переговоров экипажа задержанного Ираном британского танкера Stena Impero с представителем иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) и британским фрегатом HMS Montrose.

Наука Ученые рассказали о простом способе хорошо выспаться Исследователи из Университета Техаса выяснили, что быстрее уснуть и значительно улучшить качество сна можно, если за 90 минут до ночного отдыха принять ванну с температурой воды 104-109 градусов по Фаренгейту (40-43 градуса по Цельсию).

Футбол «Спартак» осудил избиение своих фанатов полицией в Ростове-на-Дону Московский «Спартак» отреагировал на применение силы со стороны полиции во время задержания болельщиков красно-белых после встречи второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между столичным клубом и «Ростовом».

Политика Порошенко на выборах в Раду призвал остановить «российский реванш» Экс-президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил, что на внеочередных выборах в Верховную раду поддержал партию, способную "остановить российский реванш".

Политика Скабееву возмутили слова Зеленского об обстреле Донбасса Телеведущая Ольга Скабеева возмутилась словами президента Украины Владимира Зеленского об обстреле Первомайска.

Происшествия Обнаружен труп пропавшего екатеринбуржского бизнесмена На Среднем Урале сегодня ночью нашли тело уральского бизнесмена Евгения Байдина, которого разыскивали практически два месяца.

Футбол «Урал» с крупным счетом обыграл «Ахмат» во втором туре РПЛ Екатеринбургский "Урал" с крупным счетом одержал победу над грозненским "Ахматом" во втором туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

Шоу-бизнес Коклюшкин обвинил «третьи силы» в крушении брака Петросяна Сатирик Виктор Коклюшкин заявил, что в распаде брака юмориста Евгения Петросяна с Еленой Степаненко виноваты некие «третьи силы».

Происшествия Пропавшего в Польше пятилетнего россиянина нашли мертвым Сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело пропавшего более недели назад в Польше пятилетнего мальчика из России, заявил в субботу журналистам представитель варшавской полиции Мариуш Мрожек.

Общество На Сахалине уволили зампреда правительства за драку в кафе Заместитель председателя правительства Сахалинской области Кирилл Подберезный был уволен со своей должности после драки в кафе Южно-Сахалинска.

Происшествия В Подмосковье после заражения бешенством скончался 17-летний юноша В одной из больниц Подмосковья скончался 17-летний молодой человек, который попал в медучреждение накануне, заразившись бешенством.

Происшествия Устранен сбой, задержавший «Сапсаны» Из-за сбой три скоростных поезда "Сапсан" были задержаны на 8-14 минут.

Происшествия Арестован напавший с ножом на глухонемых пассажиров метро в Петербурге Ленинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал на два месяца Фетулаха Гамдулаева, который напал с ножом на двух пассажиров метро.

Кино Фильм «Мстители: Финал» все-таки побьет рекорд «Аватара» Не слишком замысловатый, но масштабный план Marvel, направленный на установление фильмом "Мстители: Финал" нового рекорда по кассовым сборам, похоже, всё-таки сработал.

Гаджеты Android улучшит поддержку беспроводных наушников до конца года В компании Google до конца 2019 года планируют сделать более простое управление беспроводными наушниками.

Экономика Росстат выяснил, что зарплата половины россиян менее 35 тысяч рублей Российские статистики сообщили о том, что заработная плата половины россиян меньше 35 000 рублей.

Футбол «Ювентус» может приобрести защитника «Тоттенхэма» Защитник «Тоттенхэма» Дэнни Роуз может продолжить карьеру в «Ювентусе».