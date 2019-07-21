Футбол
Бразильский защитник Филипе Луис попрощался с «Атлетико»Чемпионат 08:11
Бразилец выступал за мадридский клуб с 2010 по 2014 год, а затем вернулся в 2015 году.
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