Футбол

Бразильский защитник Айртон стал футболистом «Спартака»
Газета.Ru
15:14

Московский "Спартак" объявил о переходе бразильского левого защитника из "Флуминенсе" Айртона Дантаса. Трансфер 21-летнего футболиста оценивается в €7 млн. Как сообщил главный тренер команды Олег Кононов, именно он утвердил кандидатуру новичка.
Газета.Ru15:14

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Бразильский защитник Айртон стал футболистом «Спартака»

Газета.Ru15:14

Кононов: у Лукаса есть недостатки, его придётся обучать и направлять

Чемпионат11:29

Кононов рассказал о новом бразильском игроке «Спартака»

Матч ТВ09:53

Кононов рассказал о новом бразильском игроке «Спартака»

Sportbox.RU09:53

Олег Кононов: «У меня было пять кандидатов, из которых мы выбрали Айртона. Он подходит под наш стиль»

Спорт-Экспресс09:43

Олег Кононов: «У меня было 5 кандидатов. Выбрали Айртона. За мной первое слово»

Sports.ru10:08

Кононов: «У Лукаса есть недостатки, его нужно будет много наставлять»

Sport24.ru09:59
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 16:28, Ашберн
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Советский и российский футболист, защитник и полузащитник, после окончания игровой карьеры - тренер. В настоящее время главный тренер московского «Спартака».
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Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «Спартак - народная команда».
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