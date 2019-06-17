Футбол
Бразильский суд арестовал 36 объектов недвижимости НеймараСпорт-Экспресс 19:02
Бразильский суд из-за дела о неуплате налогов арестовал 36 объектов недвижимости форварда "ПСЖ" Неймара, сообщает Folha de Sao Paulo. Нападающий может пользоваться ими, но они недоступны для продажи.
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 21:09, Вашингтон
Экономика
Эксперты рассказали, где в России самая дорогая и самая дешевая клубника
Эксперты сервиса объявлений "Юла" и производителя онлайн-касс "Эвотор" изучили спрос на клубнику в онлайне и в традиционных точках торговли и выяснили, где продается самая дорогая и самая дешевая ягода.
Обновлено в 20:45
Происшествия
Из Чемодановки уехали все цыгане
Как заявил агентству глава сельсовета Сергей Фадеев, принудительно цыган не выселяли, они уехали добровольно.
Обновлено в 12:31
Политика
Зеленский заявил о неготовности Киева к диалогу с ДНР и ЛНР
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с французским лидером Эманнуэлем Макроном заявил, что Киев не готов на прямой диалог с самопровозглашенными ДНР и ЛНР и согласен только на переговоры в минском формате и прекращение огня.
Обновлено в 18:22
Армия и оружие
Российские Су-27 перехватили бомбардировщики США
Обновлено в 13:42
Происшествия
Во время чемпионского парада «Торонто Рэпторс» открыли стрельбу
На чемпионском параде в Торонто по случаю победы баскетбольного клуба «Торонто Рэпторс» в НБА произошла стрельба, два человека пострадали, передает AP со ссылкой на заявление полиции.
Обновлено в 17:11
Гаджеты
Xiaomi впервые представила смарт-телевизоры на российском рынке
Китайский производитель Xiaomi во время ежегодной конференции в Москве анонсировала старт продаж трех смарт-телевизоров Mi TV, смартфона Mi 9T, фитнес-браслета Mi Smart Band 4, а также беспроводных наушников Mi True Wireless Earphones.
Обновлено в 19:51
Энергетика
Два немецких НПЗ начали получать чистую нефть по «Дружбе»
Немецкие нефтеперерабатывающие заводы Schwedt и Leuna начали получать чистую нефть, которая поставляется по трубопроводу «Дружба».
Обновлено в 16:47
Происшествия
Экс-главу Свердловской железной дороги нашли мертвым
Умер экс-глава Свердловской железной дороги Алексей Миронов, сообщили РИА Новости в пресс-службе СвЖД.
Обновлено в 11:51
Финансы
Россия сократила инвестиции в госдолг США
По данным агентства, вложения России сократились до $12,136 млрд. Как отмечается, Россия сократила инвестиции в госдолг США в апреле.
Обновлено в 17:08
Общество
Кейт Миддлтон вновь сделала выбор в пользу платья-пальто
Исключение было сделано лишь в 2015 и 2018 годах, когда Миддлтон была в декрете.
Обновлено в 13:05
Происшествия
В Москве избили директора Фонда кино
Неизвестные избили исполнительного директора Фонда кино Вячеслава Тельнова.
Обновлено в 18:08
Шоу-бизнес
Екатерина Климова подала на развод
По данным портала, Климова подала на развод еще 27 мая. Как отмечается, причина расставании пары пока неизвестна.
Обновлено в 00:42
Политика
Зеленский считает необходимым расширить санкции против России
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что антироссийские санкции являются дипломатическим средством для достижения конкретных результатов и что их следует расширить в случае, если они не приведут к перемирию в Донбассе и восстановлению территориальной целостности страны.
Обновлено в 18:43
Происшествия
Убийство несовершеннолетней россиянки в Испании подтвердилось
Тело 13-летней девочки из России обнаружили поздно вечером 16 июня. Она проживала на территории Испании уже год с матерью и братом.
Обновлено в 16:18
Армия и оружие
Польский корабль получил пробоину во время учений НАТО
Корабль ORP Gniezno польских ВМС получил повреждения в ходе учений НАТО Baltops-2019, сообщает местная радиостанция RMF FM.
Обновлено в 20:35
Шоу-бизнес
Саша Савельева и Кирилл Сафонов дали сыну звериное имя
Можно было бы предположить, что такое имя малыш получил в честь отца Кирилла, которого так же звали Леон, но Кирилл эти подозрения отмел.
Обновлено в 06:36
Политика
СМИ узнали причину смерти бывшего президента Египта Мухаммеда Мурси
Бывший президент Египта Мухаммед Мурси скончался в результате сердечного приступа, сообщило государственное телевидение страны со ссылкой на источники в медицинских кругах.
Обновлено в 19:10
Футбол
«Реал» рассчитывает оформить трансфер Погба до 1 июля
«Реал» намерен в ближайшее время оформить трансфер полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.
Обновлено в 04:28
Общество
Бутиной разрешили преподавать заключённым в тюрьме США
Администрация тюрьмы Таллахасси в штате Флорида разрешила осуждённой в США россиянке Марии Бутиной преподавать четыре дисциплины для других заключённых.
Обновлено в 19:54
Экономика
ЦБ сообщил о замедлении темпов инфляции по итогам мая
Инфляция в России в мае 2019 года замедлилась на 0,1 процентный пункт (п.п.) по сравнению с апрелем и составила 5,1% в годовом выражении, говорится в информационно-аналитическом комментарии ЦБ РФ.
Обновлено в 06:35
Политика
В ДНР установили личности причастных к убийству Александра Захарченко
В сюжете программы «Вести недели с Дмитрием Киселевым» на телеканале «Россия» прозвучали имена лиц, которые причастны к убийству главы ДНР Александра Захарченко и Арсена Павлова, более известного как «Моторола».
Обновлено вчера в 17:29
Общество
В Сочи завершился фестиваль «Кинотавр»
В 2019 году кинотеатр под открытым небом собрал более 30 тыс. зрителей.
Обновлено в 14:43
Общество
BadComedian и Kinodanz заключили мировое соглашение
Российский блогер BadComedian (Евгений Баженов) и кинокомпания Kinodanz заключили мировое соглашение, детали сделки не разглашаются, сообщил РИА Новости продюсер кинокомпании Евгений Мелентьев.
Обновлено в 14:14
Футбол
Легендарный итальянский тренер сравнил Сарри с Клоппом и Почеттино
По моему мнению, Сарри находится на одном уровне с Клоппом, Гвардьолой и Почеттино.
Обновлено в 20:21
Политика
МИД Украины не исключает «газовый кризис» из-за России
«Пока Россия откладывает переговоры по будущему контракту, мрачный сценарий газового кризиса следует рассматривать серьезно»,— сказала госпожа Зеркаль,— «Вот почему каждая европейская нация, включая Украину, увеличивает запасы газа в хранилищах».
Обновлено в 19:09
Общество
Суд признал законным раздел имущества Грудинина и его бывшей жены
Московский областной суд признал законным решение о передаче бывшей жене директора Совхоза имени Ленина Павла Грудинина двух третей их совместного имущества.
Обновлено в 15:54