Футбол

Бразильский суд арестовал 36 объектов недвижимости НеймараСпорт-Экспресс вчера в 19:02

Бразильский суд из-за дела о неуплате налогов арестовал 36 объектов недвижимости форварда "ПСЖ" Неймара, сообщает Folha de Sao Paulo. Нападающий может пользоваться ими, но они недоступны для продажи.
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СМИ: В Бразилии арестовано 36 объектов недвижимости Неймара

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