Футбол
Бразильский суд арестовал 36 объектов недвижимости НеймараСпорт-Экспресс вчера в 19:02
Бразильский суд из-за дела о неуплате налогов арестовал 36 объектов недвижимости форварда "ПСЖ" Неймара, сообщает Folha de Sao Paulo. Нападающий может пользоваться ими, но они недоступны для продажи.
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Бразильские власти заблокировали 36 объектов недвижимости, которые принадлежат Неймару
Sport24.ruвчера в 13:00
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 03:20, Вашингтон
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