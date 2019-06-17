Футбол
Бразильский суд арестовал 36 объектов недвижимости НеймараСпорт-Экспресс вчера в 19:02
Бразильский суд из-за дела о неуплате налогов арестовал 36 объектов недвижимости форварда "ПСЖ" Неймара, сообщает Folha de Sao Paulo. Нападающий может пользоваться ими, но они недоступны для продажи.
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Как сообщает Folha de Sao Paulo, все арестованные объекты, в частности особняки футболиста в Сан-Паулу, могут оставаться в пользовании, но не могут быть проданы.RT на русскомвчера в 13:15
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Бразильские власти заблокировали 36 объектов недвижимости, которые принадлежат Неймару
Sport24.ruвчера в 13:00
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 04:51, Вашингтон
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