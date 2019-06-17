Бразильский суд арестовал 36 объектов недвижимости НеймараСпорт-Экспресс вчера в 19:02

с чего всё началось

Бразильский суд из-за дела о неуплате налогов арестовал 36 объектов недвижимости форварда "ПСЖ" Неймара, сообщает Folha de Sao Paulo. Нападающий может пользоваться ими, но они недоступны для продажи.

Политика «Газпром» не готов заключить контракт на транзит газа с Украиной на европейских условиях «Газпром» считает пока невозможным заключение контракта на транзит газа с Украиной на европейских условиях, сказал член правления, начальник департамента компании Сергей Кузнец.

Общество Школьник получил ноль баллов за ЕГЭ из-за проблем с ручкой В Астраханской области три школьника получили ноль баллов за ЕГЭ по математике из-за ручек с чернилами не того цвета, сообщили в областном Минобре.

Экономика Российские банки принуждают клиентов сдавать биометрию Ряд банков требуют от клиентов предоставлять биометрические данные в принудительном порядке.

Политика Украинский посол обвинил политиков Германии в «предательстве» Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник раскритиковал немецких политиков Штефана Вайля и Мануэлу Швезиг за их «пророссийскую» позицию.

Политика При встрече с Путиным Зеленский начнет разговор со статуса Крыма Президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкому изданию Bild рассказал, что хотел бы начать разговор при встрече с президентом России Владимиром Путиным с заявления о статусе Крыма и Донбасса.

Футбол Арестован экс-глава УЕФА Платини Бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини арестован.

Авто Представлен электромобиль Renault Zoe нового поколения Сегодня французский автогигант представит второе поколение Zoe. Новая модель внешне изменилась мало.

Гаджеты Роскачество назвало лучшие смартфоны Российская система качества назвала лучшие смартфоны.

Политика Поставки в США самолётов-амфибий Бе-200 начнутся в 2021 году Россия планирует начать поставки в США самолётов-амфибий Бе-200 в 2021 году, сообщил журналистам гендиректор компании-разработчика ТАНТК имени Бериева Юрий Грудинин.

Экономика Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.

Авто «АвтоВАЗ» с 1 июля повысит цены на все модели автомобилей Lada С 1 июля «АвтоВАЗ» планирует повысить рекомендованные розничные цены на весь модельный ряд LADA в России в связи с инфляцией.

Общество МЧС предупреждает петербуржцев об усилении ветра Волны на Финском заливе вырастут до полутора метров, сообщает пресс-служба управления МЧС по городу. Порывы ветра будут достигать 16 м/с.

Шоу-бизнес Пугачева выступила с обращением к Галкину Певица Алла Пугачева поздравила с днем рождения своего супруга и отца своих младших детей - шоумена Максима Галкина.

Экономика Власти внесли проект об отмене репатриации экспортной выручки Правительство внесло в Госдуму законопроект об отмене репатриации рублевой выручки отечественными экспортерами.

Гаджеты Xiaomi объявила о старте продаж своих смарт-телевизоров в России Китайская компания Xiaomi анонсировала старт продаж в России умных телевизоров Mi TV. Об этом говорится в сообщении компании.

Футбол Сергей Семак стал гостем программы «Вечерний Ургант» Главный тренер ФК «Зенит» Сергей Семак стал гостем программы «Вечерний Ургант» на Первом канале.

Экономика Intersoft Lab анонсировала выпуск пакета «Управление прибыльностью. Быстрый старт» Новое решение позволит банкам в сжатые сроки и с минимальными затратами автоматизировать подготовку управленческой отчетности на RCPM-платформе «Контур» версии 4.0.

Политика Путин разрешил жителям России регистрировать излишки земли Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, позволяющий российским гражданам оформить излишки используемой земли.

Политика Экс-президент Египта умер в зале суда Экс-президент Египта умер в зале суда В Каире, прямо во время судебного заседания по делу о шпионаже, умер самый известный обвиняемый в стране — экс-президент Мохаммед Мурси.

Происшествия Из Чемодановки уехали все цыгане Как заявил агентству глава сельсовета Сергей Фадеев, принудительно цыган не выселяли, они уехали добровольно.

Общество В России могут разрешить поступать в вузы онлайн Россияне с 2021 года могут получить возможность поступать в вузы онлайн с помощью комплексной автоматической госуслуги.

Общество Меньше половины россиян заявили о планах своих детей поступать в вуз В пресс-службе Superjob пояснили, что опрос был проведен с 20 мая по 12 июня 2019 года среди 1,5 тыс родителей, у которых дети в этом году заканчивают школу.

Финансы Что будет со ставкой в США и как это может повлиять на рубль «Торговый конфликт США и Китая может использоваться Трампом в качестве инструмента давления на ФРС с целью продавливания регулятора на смягчение монетарной политики», — отметил главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович.

Экономика В ООН предсказали сокращение населения России до 100 миллионов человек В концу 2070-х годов население России может сократиться до 100 миллионов человек — таков пессимистичный прогноз, представленный экспертами ООН в демографическом докладе.

Кино Стали известны победители премии MTV Movie & TV Awards 2019 Ночью 18 июня стали известны победители премии MTV Movie & TV Awards 2019.