Бразильский нападающий Мораес вызван в сборную УкраиныSport24.ru 04:24

Бразильский нападающий донецкого «Шахтера» Жуниор Мораес, получивший украинское гражданство, вызван в сборную Украины. Как сообщает пресс-служба Федерации футбола Украины, в расположение 31-летний футболист прибудет сегодня утром, а вечером примет участие в первой тренировке в составе сборной.

Происшествия Ребенок погиб при обстреле школьного автобуса в Сирии Ребенок погиб от пули снайпера в сирийском Алеппо в результате обстрела террористами школьного автобуса.

Экономика Минтранс предложил обнулить НДС на все внутренние авиарейсы Минтранс предложил Минфину обнулить НДС на все внутренние авиарейсы, включая рейсы через Москву.

Политика Лукашенко выразил сожаление в связи с отставкой Назарбаева Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел телефонные переговоры со своим казахским коллегой Нурсултаном Назарбаевым, который объявил о решении уйти в отставку.

Происшествия В Испании задержали британца, более 40 лет насиловавшего родственников Национальная полиция Испании задержала британца, который находился в розыске за более чем 50 преступлений сексуального характера.

Футбол Кокорин рассказал о подарке на день рождения в СИЗО Нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин в понедельник отмечает день рождения - сегодня ему исполняется 28 лет.

Музыка Балет «Нуреев» Серебренникова получил премию «BraVo» Постановка "Нуреев" Кирилла Серебренникова в Большом театре стала балетом года по версии премии "BraVo", награду вручила британская актриса русского происхождения Хелен Миррен.

Политика Порошенко отказался «варить кашу» с Путиным Украинский лидер Петр Порошенко прокомментировал слова президента России Владимира Путина о том, что с властями Украины "не сварить каши".

Политика Шойгу передал Асаду послание от Путина Министр обороны Сергей Шойгу провел в Дамаске переговоры с президентом Сирии Башаром Асадом и передал ему послание от главы российского государства Владимира Путина, приводит ТАСС сообщение Минобороны РФ.

Политика В бундестаге призвали отменить санкции ЕС против России Санкции, введенные Европейским союзом против России из-за Крыма, должны быть срочно отменены.

Шоу-бизнес Отец Началовой сообщил о дальнейшей судьбе 12-летней дочери певицы 12-летняя дочь певицы Юлии Началовой после смерти исполнительницы останется под опекой членов ее семьи.

Политика Рябков заявил о необходимости диалога между Россией и США по Венесуэле Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков 18 марта по итогам встречи с представителем США Эллиоттом Абрамсом в Риме заявил, что назрела необходимость в диалоге между Москвой и Вашингтоном по Венесуэле.

Армия и оружие Путин назвал Су-57 лучшим военным самолетом Глава государства заявил, что считает самолет Су-57 лучшим военным самолетом в мире.

Интернет Instagram начал тестировать покупки внутри приложения Социальная сеть Instagram запустила новую опцию. Теперь пользователи могут делать покупки, не покидая приложение.

Экономика Минфин анонсировал сокращения госслужащих в России Массовые сокращения ждут чиновников. В 2020 году будут сокращены 5% госслужащих, в 2021 году - еще 10%, пообещал Минфин.

Происшествия Оплодотворивший 48 пациенток гинеколог отделался годом тюрьмы условно Бывший врач-репродуктолог из американского штата Индиана, оказавшийся отцом детей 48 своих пациенток, был приговорен к году условного заключения, что вызвало недовольство его многочисленных детей.

Экономика Чубайс отчитался о рекордной прибыли «Роснано» в 5,6 млрд рублей В компании уточнили, что речь о прогнозе чистой прибыли за 2018 год по международному стандарту финансовой отчетности (МСФО).

Экономика Социальные пенсии в России индексируются с 1 апреля на два процента Постановление правительства РФ об индексации социальных пенсий на два процента с 1 апреля текущего года подписано премьер-министром Дмитрием Медведевым и опубликовано сегодня.

Футбол Главный тренер «Эвертона» Силва оштрафован на 12 тысяч фунтов Главный тренер "Эвертона" Марку Силва получил штраф в 12 тысяч фунтов, сообщает Sky Sports.

Авто Названы самые популярные авто с пробегом в городах-миллионниках России В шести городах России – Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Воронеже, Челябинске и Перми самым популярным автомобилем на вторичном рынке в 2019 году является Ford Focus.

Наука Список чувств человека пополнился восприятием магнитного поля Считается, что люди им не обладают, однако эксперименты, поставленные с контролируемыми магнитными полями в лаборатории, показали, что и нам в определенной степени магниторецепция доступна.

Армия и оружие Создание мультимегатонного оружия против США допустили в РФ Заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков не исключил создание против США мультимегатонного оружия.