Футбол
Бразильский нападающий Мораес вызван в сборную УкраиныSport24.ru 04:24
Бразильский нападающий донецкого «Шахтера» Жуниор Мораес, получивший украинское гражданство, вызван в сборную Украины. Как сообщает пресс-служба Федерации футбола Украины, в расположение 31-летний футболист прибудет сегодня утром, а вечером примет участие в первой тренировке в составе сборной.
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