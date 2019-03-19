Футбол

Бразильский нападающий Мораес вызван в сборную УкраиныSport24.ru 04:24

Бразильский нападающий донецкого «Шахтера» Жуниор Мораес, получивший украинское гражданство, вызван в сборную Украины. Как сообщает пресс-служба Федерации футбола Украины, в расположение 31-летний футболист прибудет сегодня утром, а вечером примет участие в первой тренировке в составе сборной.
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Мораес вызван в сборную Украины после получения гражданства

Советский спорт10:58

Мораес впервые вызван в сборную Украины

Матч ТВ10:55

Получивший гражданство Украины футболист Мораес вызван в сборную страны

РИА Новости04:31

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Спорт-Экспресс10:23

Бразильский форвард Мораес вызван в сборную Украины после получения гражданства

Чемпионат10:14

Мораес впервые вызван в сборную Украины

Sportbox.RU10:55

Бразильский нападающий Мораес вызван в сборную Украины

Sport24.ru04:24
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Массовые сокращения ждут чиновников. В 2020 году будут сокращены 5% госслужащих, в 2021 году - еще 10%, пообещал Минфин.
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Бывший врач-репродуктолог из американского штата Индиана, оказавшийся отцом детей 48 своих пациенток, был приговорен к году условного заключения, что вызвало недовольство его многочисленных детей.
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Заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков не исключил создание против США мультимегатонного оружия.
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На предстоящем Санкт-Петербургском международном автомобильном салоне зрителям будет показан новый концепт-кар Lada 4x4 Vision.
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