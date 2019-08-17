Футбол

Бразильский легионер «Зенита» назвал чемпионат России техничнымМатч ТВ вчера в 18:14

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос охарактеризовал чемпионат России. Как отметил бразилец, в РПЛ достаточно высокий уровень техничности игроков.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Дуглас Сантос рассказал, как общается в раздевалке «Зенита»

Нева Спорт02:48

Дуглас Сантос рассказал, с кем старается общаться в «Зените» чаще всего

Sport24.ru00:55

Дуглас Сантос: «Чемпионат России — достаточно техничный»

Bookmaker-ratings.ru01:39

Новичок «Зенита» Дуглас Сантос рассказал об адаптации в команде

Газета.Ru01:11

Бразильский новичок «Зенита» рассказал, с кем больше всего общается в команде

Sportbox.RU01:15

Бразильский новичок «Зенита» рассказал, с кем больше всего общается в команде

Матч ТВ01:15

Дуглас Сантос: «Жена и дочь делают меня счастливыми»

Спорт-Экспрессвчера в 20:02
Показать все источники
Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 10:16, Ашберн
Происшествия

10 человек пострадали в ДТП с автобусом в Перми

Обновлено в 09:34
Политика

Порошенко обвинили в выводе с Украины 8 миллиардов долларов

За время пребывания на посту президента Украины Петр Порошенко вывел за границу не менее 8 миллиардов долларов.
Обновлено в 07:44
Происшествия

Число жертв пожара в отеле в Одессе увеличилось до девяти

Обновлено в 08:59
Экономика

В Грузии создали комитет международной торговли

Правительство Грузии создало национальный комитет международной торговли.
Обновлено в 07:54
Футбол

«Урал» проиграл «Крыльям Советов» в шестом туре РПЛ

Футболисты «Урала» на своём поле уступили самарским «Крыльям Советов».
Обновлено в 08:57
Политика

В Госдуме оценили предложение Польши по военному сдерживанию России

Накануне глава польского МИДа Яцек Чапутович заявил, что нахождение американских военных на территории страны напугает Россию сильнее, чем их дислокация в Западной Европе, и остановит якобы проводимую Москвой "агрессивную политику".
Обновлено в 06:08
Здоровье

Заболевшая канадка рассказала о первых симптомах рака кожи

Обновлено в 03:05
Происшествия

В крепости Керчь нашли 1700 авиабомб времен войны

В крепости Керчь в Крыму обнаружен склад снарядов времен Великой Отечественной войны, все боеприпасы уничтожены.
Обновлено в 07:26
Политика

В Москве проходят одиночные пикеты оппозиции

Обновлено в 06:59
Политика

В Судане военные и оппозиция подписали соглашение о переходном периоде

Обновлено в 08:41
Происшествия

Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321

Расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего на поле в Подмосковье А321 появилась в Сети.
Обновлено в 06:10
Кино

Новый фильм «Мастер и Маргарита» может стать одним из самых дорогих в истории России

Обновлено вчера в 13:39
Гаджеты

Новый смартфон Xiaomi Redmi появился на сайте регулятора

О дате презентации будущей новинки пока ничего не сообщается, но как правило после регистрации в TENAA смартфон рассекречивают в течение месяца.
Обновлено в 07:49
Армия и оружие

Испанцы раскритиковали свои ВВС за сближение с самолетом Шойгу

Обновлено вчера в 19:31
Футбол

Футболисты «Зенита» Дриусси и Малком пропустят матч со «Спартаком»

Обновлено в 08:50
Политика

В США суд выдал ордер на арест иранского танкера Grace 1

Суд в США выдал ордер на арест иранского танкера Grace 1, освобожденного ранее властями Гибралтара.
Обновлено вчера в 21:31
Космос

«Роскосмос» разработал способ маскировки спутников

Обновлено в 02:26
Общество

Жители Сочи сообщили о подтоплениях после залповых ливней

Залповые ливни не нарушили систему жизнеобеспечения Сочи, мониторинговые группы продолжают работу в круглосуточном режиме.
Обновлено в 05:36
Происшествия

Пользователи интернета просят наградить стюардессу Елену Лапуцкую

Пользователи сети предлагают наградить и Елену Лапуцкую за спасение 43 пассажиров.
Обновлено в 08:04
Здоровье

Почти половина школьной формы может нести вред здоровью детей

Около 50% школьной формы оказалась опасной для здоровья детей.
Обновлено в 02:12
Армия и оружие

Двух военных осудили в Крыму за случайный запуск ракеты

Гарнизонный военный суд крымского полуострова вынес решение в отношении двух военных, которые без спроса произвели запуск авиационной управляемой ракеты Х-29ТД в ангаре.
Обновлено в 04:09
Авто

Bugatti презентовал уникальный гиперкар Centodieci за 7,4 млн фунтов

Новый Bugatti Centodieci был представлен накануне в Пеббл-Бич. Наименовнаие модели с итальянского языка переводится как "стодесятый".
Обновлено в 03:10
Культура

Netflix снимет мультсериал с Элвисом Пресли в роли шпиона

Обновлено в 09:27
Гаджеты

Новое поколение процессоров Intel HEDT обеспечит прирост производительности... на 3-7%

Пока же частоты определялись, как 2,19-3,28 ГГц, но это либо ошибка ПО, либо тесты попросту проходил ранний образец.
Обновлено в 07:18
Шоу-бизнес

Бузова закрыла свой Instagram после шутки про блокадницу

Певица и телеведущая Ольга Бузова ограничила доступ к своей странице в Instagram после того, как подверглась критике за сравнение себя с пережившими блокаду Ленинграда.
Обновлено в 03:01
Происшествия

На Урале два человека пострадали при взрыве газа в частном доме

В городе Сухой Лог (Свердловская область) произошел взрыв газа в частном доме, сообщается на сайте регионального ГУ МЧС.
Обновлено в 01:18
Политика

В СФ оценили инициативу Польши о размещении военных США в стране

Ранее Чапутович заявил, что американские войска в случае их размещения в Польше будут сильнее "сдерживать Россию", чем если их отправить в Западную Европу.
Обновлено в 04:28
Происшествия

В Канаде женщина выжила после падения с высоты 1,5 км

Обновлено вчера в 10:36
Происшествия

Командир экипажа А321 рассказал об аварийной посадке самолета

Обновлено 15 августа в 15:02
Авто

Россиянам разрешили компактные автомобильные номера

Обновлено вчера в 20:44
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Зенит
Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное