Футбол
Бразильский легионер «Зенита» назвал чемпионат России техничнымМатч ТВ вчера в 18:14
Защитник «Зенита» Дуглас Сантос охарактеризовал чемпионат России. Как отметил бразилец, в РПЛ достаточно высокий уровень техничности игроков.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 10:16, Ашберн
Происшествия
10 человек пострадали в ДТП с автобусом в Перми
Обновлено в 09:34
Политика
Порошенко обвинили в выводе с Украины 8 миллиардов долларов
За время пребывания на посту президента Украины Петр Порошенко вывел за границу не менее 8 миллиардов долларов.
Обновлено в 07:44
Экономика
В Грузии создали комитет международной торговли
Правительство Грузии создало национальный комитет международной торговли.
Обновлено в 07:54
Футбол
«Урал» проиграл «Крыльям Советов» в шестом туре РПЛ
Футболисты «Урала» на своём поле уступили самарским «Крыльям Советов».
Обновлено в 08:57
Политика
В Госдуме оценили предложение Польши по военному сдерживанию России
Накануне глава польского МИДа Яцек Чапутович заявил, что нахождение американских военных на территории страны напугает Россию сильнее, чем их дислокация в Западной Европе, и остановит якобы проводимую Москвой "агрессивную политику".
Обновлено в 06:08
Здоровье
Заболевшая канадка рассказала о первых симптомах рака кожи
Обновлено в 03:05
Происшествия
В крепости Керчь нашли 1700 авиабомб времен войны
В крепости Керчь в Крыму обнаружен склад снарядов времен Великой Отечественной войны, все боеприпасы уничтожены.
Обновлено в 07:26
Политика
В Москве проходят одиночные пикеты оппозиции
Обновлено в 06:59
Происшествия
Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321
Расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего на поле в Подмосковье А321 появилась в Сети.
Обновлено в 06:10
Кино
Новый фильм «Мастер и Маргарита» может стать одним из самых дорогих в истории России
Обновлено вчера в 13:39
Гаджеты
Новый смартфон Xiaomi Redmi появился на сайте регулятора
О дате презентации будущей новинки пока ничего не сообщается, но как правило после регистрации в TENAA смартфон рассекречивают в течение месяца.
Обновлено в 07:49
Армия и оружие
Испанцы раскритиковали свои ВВС за сближение с самолетом Шойгу
Обновлено вчера в 19:31
Политика
В США суд выдал ордер на арест иранского танкера Grace 1
Суд в США выдал ордер на арест иранского танкера Grace 1, освобожденного ранее властями Гибралтара.
Обновлено вчера в 21:31
Космос
«Роскосмос» разработал способ маскировки спутников
Обновлено в 02:26
Общество
Жители Сочи сообщили о подтоплениях после залповых ливней
Залповые ливни не нарушили систему жизнеобеспечения Сочи, мониторинговые группы продолжают работу в круглосуточном режиме.
Обновлено в 05:36
Происшествия
Пользователи интернета просят наградить стюардессу Елену Лапуцкую
Пользователи сети предлагают наградить и Елену Лапуцкую за спасение 43 пассажиров.
Обновлено в 08:04
Здоровье
Почти половина школьной формы может нести вред здоровью детей
Около 50% школьной формы оказалась опасной для здоровья детей.
Обновлено в 02:12
Армия и оружие
Двух военных осудили в Крыму за случайный запуск ракеты
Гарнизонный военный суд крымского полуострова вынес решение в отношении двух военных, которые без спроса произвели запуск авиационной управляемой ракеты Х-29ТД в ангаре.
Обновлено в 04:09
Авто
Bugatti презентовал уникальный гиперкар Centodieci за 7,4 млн фунтов
Новый Bugatti Centodieci был представлен накануне в Пеббл-Бич. Наименовнаие модели с итальянского языка переводится как "стодесятый".
Обновлено в 03:10
Культура
Netflix снимет мультсериал с Элвисом Пресли в роли шпиона
Обновлено в 09:27
Гаджеты
Новое поколение процессоров Intel HEDT обеспечит прирост производительности... на 3-7%
Пока же частоты определялись, как 2,19-3,28 ГГц, но это либо ошибка ПО, либо тесты попросту проходил ранний образец.
Обновлено в 07:18
Шоу-бизнес
Бузова закрыла свой Instagram после шутки про блокадницу
Певица и телеведущая Ольга Бузова ограничила доступ к своей странице в Instagram после того, как подверглась критике за сравнение себя с пережившими блокаду Ленинграда.
Обновлено в 03:01
Происшествия
На Урале два человека пострадали при взрыве газа в частном доме
В городе Сухой Лог (Свердловская область) произошел взрыв газа в частном доме, сообщается на сайте регионального ГУ МЧС.
Обновлено в 01:18
Политика
В СФ оценили инициативу Польши о размещении военных США в стране
Ранее Чапутович заявил, что американские войска в случае их размещения в Польше будут сильнее "сдерживать Россию", чем если их отправить в Западную Европу.
Обновлено в 04:28
Происшествия
В Канаде женщина выжила после падения с высоты 1,5 км
Обновлено вчера в 10:36
Происшествия
Командир экипажа А321 рассказал об аварийной посадке самолета
Обновлено 15 августа в 15:02
Авто
Россиянам разрешили компактные автомобильные номера
Обновлено вчера в 20:44