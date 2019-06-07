Футбол
Бразильский клуб отказался продать «Зениту» защитника за 20 млн евроМР7.ру 15:01
Сине-бело-голубые заинтересованы в игроке «Атлетико Паранаэнсе» Ренане Лоди. «Зенит» ведет переговоры о покупке 21-летнего левого защитника бразильского клуба «Атлетико Паранаэнсе» Ренане Лоди, сообщает издание Gazeta Do Povo. Первое предложение сине-бело-голубых в 20 млн евро бразильцы отклонили.
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