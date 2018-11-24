Футбол
Несколько бразильских клубов заинтересованы в нападающем «Спартака» Педро Роше, но красно-белые не готовы отпускать 24-летнего футболиста в Бразилию на правах аренды, сообщает Globo Esporte. Заполучить Рошу в этом году уже пытался «Крузейро», договориться клубам не удалось.
Sport24.ruвчера в 14:58
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Футбол
«Урал» показал видео из раздевалки после победы над «Локомотивом»
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Футбол
Коутинью не попал в заявку «Барселоны» на матч с «Атлетико»
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Футбол
УЕФА опровергает обвинения в сокрытии положительных допинг-проб Рамоса
УЕФА выступил с опровержением обвинений со стороны Football Leaks, который сообщил о том, что союз скрыл информацию о положительных допинг-пробах капитана Реала Серхио Рамоса.
Обновлено в 04:41
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«Интер» включился в борьбу за Погба
Обновлено в 04:40
Футбол
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Футбол
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Футбол
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Обновлено вчера в 19:07
Футбол
Дубль Фолланда принес «Байеру» победу над «Штутгартом»
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Чемпионат Италии. «Удинезе» против «Ромы», «Ювентус» сыграет со СПАЛ
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Футбол
«Алавес» в гостях уступил «Леганесу»
«Леганес» на своем поле обыграл «Алавес» в матче 13-го тура чемпионата Испании.
Обновлено вчера в 17:16
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УЕФА оштрафовал ЦСКА на €50 тыс. по итогам двух матчей с «Ромой»
УЕФА оштрафовал московский футбольный клуб ЦСКА на 50 тысяч евро по итогам двух матчей Лиги чемпионов с итальянской "Ромой".
Обновлено вчера в 23:45
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Моуринью обвинил Касильяса в заговоре против Де Хеа
По мнению Моуринью, 37-летний Касильяс, пока не объявивший о завершении карьеры в сборной Испании, хотел бы вернуться в национальную команду и таким образом устраняет своего конкурента.
Обновлено в 04:29
Футбол
«Эйбар» — «Реал»: онлайн-трансляция матча начнётся 24 ноября в 15:00
Стартовый свисток прозвучит в 15:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обновлено в 04:00
Футбол
Иньеста: у меня нет хороших воспоминаний о чемпионате мира в России
Бывший полузащитник сборной Испании Андрес Иньеста, ныне выступающий за японский «Виссел Кобе», признался, что у него не осталось хороших воспоминаний о чемпионате мира 2018 года, который прошёл в России.
Обновлено в 04:13