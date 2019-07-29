Футбол
Бразильский клуб может купить игрока «Спартака»Газета.Ru 05:42
Бразильский "Фламенго" заинтересовался игроком московского "Спартака" Луисом Адриано, сообщает Goal. Известно, что красно-белые готовы рассмотреть предложения по 32-летнему форварду. Годовой оклад Адриано в московском клубе составляет €4 млн.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7261 источник, обновлено в 06:25, Вашингтон
Политика
Партия Зеленского заберет все посты в правительстве Украины
Представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус заявил, что «Слуга народа» заберет все министерские портфели себе.
Обновлено в 04:53
Армия и оружие
В Ливии подбили два украинских Ил-76
По неофициальным данным, два украинских самолета Ил-76 были подбиты в Ливии в результате ракетного удара сил Правительства национального согласия.
Обновлено вчера в 07:20
Здоровье
На оборудование для онкодиспансера в Магадане выделят 500 млн рублей
В оснащение главного корпуса областного онкологического диспансера в Магадане вложат 500 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.
Обновлено в 05:00
Политика
В Киеве призывают к немедленному военному вторжению в Россию
Бывший шеф-редактор украинской версии журнала Forbes Максим Кухар в своем фейсбуке призвал Киев ввести войска в Россию.
Обновлено в 03:20
Происшествия
Тело зарезанной блогерши нашли в чемодане в Москве
Обновлено вчера в 10:55
Происшествия
Концерт на Дворцовой прервали из-за потасовки с участием моряков
Вечером в воскресенье, 28 июля, во время концерта в честь Дня ВМФ на Дворцовой площади произошла потасовка.
Обновлено вчера в 15:09
Футбол
Гол Чалова принес ЦСКА победу над «Локомотивом»
В центральном матче третьего тура Премьер-лиги ЦСКА обыграл на своем поле "Локомотив" - 1:0. Единственный мяч уже в первом тайме с пенальти забил Федор Чалов.
Обновлено вчера в 14:39
Экономика
Счетная палата готовит новую пенсионную реформу
Счетная палата готовится продвигать в стране новую пенсионную реформу.
Обновлено в 02:20
Экономика
В России захотели создать реестр подозреваемых в отмывании денег
Национальный совет финансового рынка предложил создать в России реестр клиентов банков, которым отказали в обслуживании из-за подозрений в отмывании денег.
Обновлено в 00:54
Наука
Ученые-астрофизики разработали томографию для сверхновых
Астрофизики разработали новый метод томографии для изучения эволюции сверхновых.
Обновлено вчера в 11:09
Здоровье
В Минздраве предложили премировать врачей за выявление рака
Министерство здравоохранения России предложило выделять из федерального бюджета дополнительные премии врачам за выявление онкологических заболеваний у пациентов в ходе диспансеризации или профосмотра.
Обновлено в 04:58
Технологии
Пользователи китайской WeChat смогли расплатиться во время полета
Пользователи WeChat Pay с кредитным баллом выше 550 могут претендовать на услугу, которая позволит им совершать покупки без доступа к интернету во время полета.
Обновлено в 05:04
Шоу-бизнес
Сестра Жанны Фриске подала на развод
Стало известно, что младшая сестра покойной певицы Жанны Фриске, Наталья, приняла неожиданное и, по ее словам, очень трудное решение, подав на развод с мужем – сотрудником МЧС Сергеем Вшивковым.
Обновлено в 01:40
Здоровье
В Индии родился ребенок-русалка
Обновлено вчера в 11:41
Религия
Православные Северной Осетии пожаловались на духовную дискриминацию
Православные Северной Осетии обратились к владикавказскому архиепископу после того, как член молодежного парламента Роман Габараев в соцсетях в нецензурной форме призвал изгонять христиан из республики, об этом пишет "Коммерсант".
Обновлено в 06:22
Происшествия
Замминистра образования Хабаровского края отстранили после пожара
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал временно отстранил от должности заместителя министра образования и науки Александра Короля, сообщает издание AmurMedia со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Обновлено в 05:12
Кино
Энди Серкис может снять «Венома 2»
Режиссёрское кресло проекта могут занять Энди Серкис («Маугли»), Трэвис Найт («Бамблби») и Руперт Уайатт («Восстание планеты обезьян»).
Обновлено в 03:07
Общество
Власти Байкальска эвакуируют десять домов из-за угрозы подтопления
Администрация города Байкальска, расположенного в пострадавшей от паводка Иркутской области, эвакуируют десять трехэтажных домов в связи с угрозой подтопления.
Обновлено в 01:17
Армия и оружие
В Генштабе рассказали о кампании по дискредитации России в Сирии
Начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-полковник Сергей Рудской заявил, что действующие на территории САР террористы развязали кампанию по дискредитации работы российских военных в Сирии.
Обновлено в 05:56
Политика
Соратник Зеленского назвал «дебилами» желающих отменить День Победы
Избранный депутат Верховной рады Украины от партии "Слуга народа", блогер Максим Бужанский рассказал в интервью изданию Страна.ua, что не поддержит фракцию, если та вдруг решит отменить День Победы.
Обновлено в 04:19
Энергетика
Составлен рейтинг стран с самым доступным бензином
Стоит отметить, что, согласно данным рейтинга стран Европы с самым доступным бензином, для жителей Украины стоимость топлива самая высокая.
Обновлено в 01:28
Происшествия
На выезде из Екатеринбурга четыре человека пострадали в массовом ДТП
Сегодня, 29 июля, утром на выезде из Екатеринбурга в сторону Челябинска произошло массовое ДТП, в результате которого пострадали четыре человека, сообщает портал Е1.
Обновлено в 05:31
Происшествия
Осужден раскрывший коррупцию в ФСБ бывший кремлевский чиновник
Обновлено вчера в 22:15
Происшествия
В Нигерии жертвами атаки боевиков стали 65 человек
Президент Нигерии Мухаммаду Бухари резко осудил произошедшее 27 июля нападение боевиков радикальной группировки "Боко харам" на северо-востоке страны, жертвами которого стали 65 человек, передает Reuters.
Обновлено в 01:53
Технологии
Спутниковый интернет OneWeb снова не пустили в РФ
Как пишет газета «Коммерсантъ», комиссия отказала в выделении частот для работы в России.
Обновлено в 06:04
Гаджеты
OPPO показала передовой экран Waterfall для смартфонов
Обновлено в 02:22
Армия и оружие
В Петербурге начался Главный военно-морской парад
В акватории Невы и на Кронштадтском рейде начался Главный военно-морской парад в честь дня ВМФ.
Обновлено вчера в 04:17
Происшествия
В Краснодаре на улице нашли раненого подростка в состоянии комы
Сотрудники СК в столице Кубани начали проверку по факту обнаружения на одной из улиц 13-летнего школьника в состоянии комы.
Обновлено в 05:14
Авто
Первый серийный экземпляр Jaguar D-Type посетит выставку Хэмптон-Корт
Один из первых серийных автомобилей D-Type направляется в Великобританию.
Обновлено вчера в 08:34