Футбол

Бразильский хавбек «Ромы» вернулся на родинуГазета.Ru 18:31

Бразильский полузащитник Жерсон перешел из итальянской "Ромы" во "Фламенго", сообщает сайт журналиста Sky Sport Italia Джанлуки Ди Марцио. Стоит отметить, что бразилец мог перейти в московское "Динамо", однако предпочел вернуться на родину. Сумма трансфера составила €11,8 млн.
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Отказал «Динамо». Футболист «Ромы» Жерсон променял Россию на Бразилию

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Sportbox.RU19:26

Бразильский хавбек «Ромы» вернулся на родину

Газета.Ru18:31

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Хавбек «Ромы» Жерсон, которым интересовалось «Динамо», перешёл во «Фламенго»

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Полузащитник «Ромы», которым интересовалось «Динамо», перешел во «Фламенго»

Матч ТВ19:26

Полузащитник Жерсон, которым интересовалось «Динамо», перешел во «Фламенго»

Sports.ru12:58
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