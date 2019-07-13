Футбол
Бразильский хавбек «Ромы» вернулся на родинуГазета.Ru 18:31
Бразильский полузащитник Жерсон перешел из итальянской "Ромы" во "Фламенго", сообщает сайт журналиста Sky Sport Italia Джанлуки Ди Марцио. Стоит отметить, что бразилец мог перейти в московское "Динамо", однако предпочел вернуться на родину. Сумма трансфера составила €11,8 млн.
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