Форвард сборной Бразилии Габриэл Жезус получил дисквалификацию на два месяца. Об этом сообщает Globo Esporte. Жезус дисквалифицирован за своё поведение в финальном матче Кубка Америки, в котором сборная Бразилии играла с командой Перу.

Бразильский форвард Жезус дисквалифицирован на два месяца

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