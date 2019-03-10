Происшествия
Бразильские футболисты упали в обморок после удара молнииГазета.Ru 03:56
Футболисты бразильского клуба "Насионал де Сан-Домингуш" упали в обморок на тренировке после удара молнии в поле, сообщает "Советский спорт".
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