Бразильские футболисты упали в обморок после удара молнииГазета.Ru 03:56

Футболисты бразильского клуба "Насионал де Сан-Домингуш" упали в обморок на тренировке после удара молнии в поле, сообщает "Советский спорт".

Бразильские футболисты упали в обморок после удара молнии

Политика Госдеп не счел опасной мину в багаже сотрудника посольства США Мина, которую обнаружили в багаже сотрудника американского посольства в Шереметьево, не представляла опасности для других пассажиров.

Происшествия Погибла российская поэтесса Лола Льдова Главред RT Маргарита Симоньян сообщила в своем телеграм-канале, что погибла российская 29-летняя поэтесса Лола Льдова.

Политика Националисты пытались прорваться к Порошенко на митинге в Черкассах Президент Украины Петр Порошенко был вынужден прервать свое предвыборное выступление в Черкассах из-за нападения националистов, сообщает 9 марта «Украинская правда».

Общество Полиция забрала баннеры у организаторов митинга за свободный интернет В Москве на проспекте Сахарова полиция изъяла у организаторов митинга, который пройдет днем 10 марта, баннеры «Против цензуры» и «За свободный интернет», а также задник сцены с лозунгом «Против изоляции рунета».

Происшествия В США освободили 26 женщин из сексуального рабства в массажных салонах Полиция спасла 26 женщин, попавших в сексуальное рабство в массажных салонах в Сиэтле в США.

Политика Трамп планирует повысить в пять раз плату за размещение войск США Союзники США, на территории которых размещены американские войска, могут начать платить за это в пять раз больше.

Происшествия Здание школы частично обрушилось в Чувашии Инцидент произошел в селе Большие Чаки по улице Школьная, дом 20. Обрушилась часть кирпичного здания 1974 года постройки.

Музыка Лазарев представил песню для «Евровидения» Певец Сергей Лазарев представил песню, с которой выступит на международном песенном конкурсе "Евровидение-2019" в Израиле.

Общество Российские пятиклассники отпинали школьниц в честь 8 Марта Пятиклассники из Кудрово Ленинградской области устроили в школе акцию «Без баб» в честь 8 Марта.

Происшествия При обрушении башенного крана в Москве пострадал один человек На северо-востоке Москвы произошло обрушение части башенного крана, в результате ЧП пострадал один человек.

Происшествия Попытка кита проглотить дайвера попала на видео Дайвер и подводный фотограф Райнер Шимпф рассказал Barcroft Animals, как едва не стал добычей кита.

Спорт Конькобежец Павел Кулижников установил новый мировой рекорд Российский конькобежец Павел Кулижников установил новый мировой рекорд, сообщает «МИР 24». Россиянин стал лучшим на дистанции 500 метров.

Армия и оружие Times рассказала о новом оружии фрегата «Адмирал Горшков» Отряд кораблей Северного флота России во главе с фрегатом "Адмирал Горшков", приблизившийся к базе шотландских ВВС, насторожил королевские ВМС и британских политиков, пишет газета Times.

Спорт Сноубордистка Костенко победила в слоупстайле на Универсиаде Российская сноубордистка Елена Костенко стала лучшей в слоупстайле в рамках XXIX Всемирной зимней универсиады в Красноярске.

Армия и оружие Госиспытания нового мишенного комплекса «Адъютант» начнутся в апреле Государственные испытания нового российского мишенно-тренировочного комплекса "Адъютант" запланированы на апрель, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.

Экономика Власти выделят на развитие туризма 21 млрд рублей В рамках государственной программы «Культура и туризм 2019-2021» на развитие туризма выделят из бюджета 21 млрд рублей, заявил представитель Федерального агентства по туризму Николай Королёв.