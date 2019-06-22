Экономика
Бразильская Petrobras выплатила $700 млн по решению судаREGNUM вчера в 21:06
Бразильская нефтяная компания Petrobras выплатила $700 млн компании Vantage Drilling Company согласно решению суда, сообщает агентство Reuters.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 01:39, Вашингтон
Армия и оружие
Россия утилизирует единственную подлодку ВСУ Украины
Обновлено вчера в 14:21
Политика
В Тбилиси возобновилась акция протеста
Обновлено вчера в 11:46
Гаджеты
Компания Huawei представила новый процессор Kirin 810
Китайская компания Huawei представила новый процессор Kirin 810, созданный по 7-нанометровому технологическому процессу, аналогично Qualcomm Snapdragon 855, Apple A12 или Kirin 980.
Обновлено вчера в 16:25
Политика
«Аэрофлот» прекратит выполнять рейсы в Грузию с 8 июля
В соответствии с указом президента России Владимира Путина, авиакомпания «Аэрофлот» с 8 июля прекратит выполнение рейсов в Грузию из-за обострения там внутриполитической ситуации.
Обновлено в 01:09
Политика
Трамп отверг обвинения американской журналистки в изнасиловании
Президент США Дональд Трамп отверг обвинения журналистки Elle Джин Кэрролл в изнасиловании.
Обновлено вчера в 21:35
Политика
Путин объяснил разницу в зарплатах чиновников и рядовых работников
Путин подчеркнул, что каждый человек должен получать в зависимости от уровня своей квалификации и результатов работы.
Обновлено 20 июня в 07:21
Космос
Почти 5 минут без света. Землян ждет полное затмение Солнца
Редкое астрономическое явление смогут наблюдать жители Земли 2 июля 2019 года. В этот день произойдет полное солнечное затмение.
Обновлено вчера в 22:55
Общество
Роскомнадзор объяснился за нецензурный твит
Пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский объяснил твит с нецензурной лексикой в адрес пользователя Twitter, передает RNS.
Обновлено вчера в 14:12
Политика
NYT: Трамп отменил удар по Ирану, последовав совету ведущего Fox News
Президент США Дональд Трамп прислушался к совету одного из своих любимых ведущих телеканала Fox News Такера Карлсона перед тем, как отменить удар по Ирану, сообщила в пятницу газета The New York Times.
Обновлено вчера в 22:43
Армия и оружие
Офицеры Росгвардии получили дипломы об окончании академий Минобороны
Обновлено вчера в 12:58
ЖКХ
В «Укрэнерго» допустили аварийные отключения электричества из-за жары
Украинская государственная энергетическая компания «Укрэнерго» предупредила о возможности аварийных отключений электроэнергии в связи с жарой.
Обновлено вчера в 15:23
Армия и оружие
Иранские военные показали сбитый американский беспилотник
Генерал-майор КСИР Хосейн Салами подтвердил уничтожение американского шпионского беспилотника в районе южного побережья Ирана.
Обновлено вчера в 07:30
Происшествия
Стало известно о погибшем в ходе беспорядков в Тбилиси
Один человек погиб в результате беспорядков в Грузии. По данным телеканала РЕН ТВ, пострадавший скончался в больнице в пятницу, 21 июня.
Обновлено вчера в 14:26
Общество
1418 свечей зажглись у стен Музея Победы ко Дню памяти и скорби
Обновлено вчера в 18:28
Политика
Канделаки отреагировала на протесты радикалов в Тбилиси
Канделаки назвала протесты в Тбилиси «многослойной провокацией».
Обновлено вчера в 11:13
Армия и оружие
В НАТО оценили вероятность военного конфликта с Россией
По мнению законодателей, союзники по альянсу зависят от Москвы, поскольку они вынуждены покупать у России запчасти.
Обновлено вчера в 23:36
Политика
В бундестаге отметили важность поиска общих интересов с Россией
Глава фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в бундестаге Рольф Мютцених в беседе с Hannoversche Allgemeine отметил важность поиска общих интересов с Россией.
Обновлено вчера в 23:38
Происшествия
Почти 4 тыс. жителей в Пермском крае остались без газа из-за ДТП
В результате без газа остались почти 4 тыс. человек, сообщается на сайте Ситуационно-аналитического центра (САЦ) Минэнерго России.
Обновлено в 00:41
Общество
МВД предложило расширить полномочия инспекторов ГАИ
Эксперты министерства внутренних дел РФ обнародовали предложения по корректировке Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), которые могут затронуть интересы миллионов водителей, сообщила в пятницу газета "Коммерсантъ".
Обновлено 20 июня в 21:29
Авто
Представлен кроссовер Kia Seltos, брат Креты
Kia уже давно разрабатывала новый компактный кроссовер, который станет заменой и главным конкурентом Hyundai Creta.
Обновлено 19 июня в 23:10
Происшествия
Задержанного в Москве экс-чиновника Минпромторга доставили в Хабаровск
Бывшего директора департамента химико-технологического лесопромышленного комплекса и биоинженерных технологий Минпромторга Владимира Потапкина, подозреваемого в причастности к хищениям в лесной отрасли на Дальнем Востоке, доставили из Москвы в Хабаровск, сообщил агентству "Интерфакс" информированный источник.
Обновлено в 00:34
Политика
Вице-премьер Украины допустил новый «языковой майдан»
Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко допустил, что в стране может разгореться «языковой майдан».
Обновлено вчера в 17:40
Политика
CNN: Трамп определился с кандидатом на пост главы Пентагона
Американский президент Дональд Трамп намерен выдвинуть кандидатуру министра сухопутных войск США Марка Эспера на пост главы Пентагона, по данным телеканала CNN.
Обновлено вчера в 20:59
Хоккей
«Ванкувер» выбрал Подколзина под десятым номером на драфте НХЛ
Обновлено вчера в 22:35
Происшествия
Колокольцев опросил задержавших Голунова оперативников
Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев участвовал в опросе оперативников, задержавших журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено вчера в 11:14
Авто
В Казахстане продают новый ГАЗ-3110 «Волгу» без пробега
Настоящий раритет продают в Казахстане – легендарный ГАЗ-3110 «Волгу».
Обновлено вчера в 22:22
Армия и оружие
Новые малые ракетные корабли превзошли ожидания ВМФ, сообщил источник
Обновлено вчера в 09:05
Происшествия
В Чечне более 40 тысяч человек остались без света из-за аварии
Ведутся аварийно-восстановительные работы Более 40 тысяч человек остались без электричества в Чечне после аварии на подстанциях, пишет РИА Новости со ссылкой на министерство энергетики РФ.
Обновлено вчера в 15:53
Общество
В мире отмечают день летнего солнцестояния
Отмечается этот праздник и в других странах. В Литве Иванов день справляется под именем Йонинеса, Янова дня — в Эстонии.
Обновлено вчера в 09:51
Финансы
Греф допустил ужесточение условий для выдачи потребительских кредитов
В России могут ужесточить условия выдачи потребительских кредитов, сообщил глава Сбербанка Герман Греф.
Обновлено вчера в 19:16