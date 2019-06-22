Экономика

Бразильская Petrobras выплатила $700 млн по решению судаREGNUM вчера в 21:06

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Бразильская нефтяная компания Petrobras выплатила $700 млн компании Vantage Drilling Company согласно решению суда, сообщает агентство Reuters.
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Reuters: Petrobras выплатила американскому подрядчику штраф в размере около $700 млн

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Бразильская Petrobras выплатила $700 млн по решению суда

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Petrobras заплатил $700 млн по решению суда США по иску подрядчика Vantage Drilling

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