Экономика
Бразильская Petrobras продаст оператора газопроводов TAG за $9 млрдИнтерфакс вчера в 13:24
Бразильская государственная нефтегазовая компания Petroleo Brasileiro SA (Petrobras) договорилась о продаже подразделения Transportadora Associada de Gas (TAG), оператора сети газопроводов внутри страны, французской энергокомпании Engie SA и канадскому пенсионному фонду Caisse de Depot et Placement du Quebec.
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Лолита Милявская обнародовала размер своей пенсии
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Общество
Во Франции в субботу пройдут новые протесты «желтых жилетов»
Обновлено вчера в 08:55
Здоровье
Спирулина: зачем во всем мире пьют болотную жижу
Спирулиной увлекаются фитнес-тренеры и телеведущие.
Обновлено в 05:34
Политика
Телеведущий Владимир Соловьев выгнал польского эксперта из студии
Телеведущий Владимир Соловьев выгнал из студии российского политического шоу польского эксперта Якуба Корейбу.
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Происшествия
Под Киевом взорвался заминированный автомобиль
В результате взрыва автомобиля на трассе Киев — Переяслав-Хмельницкий погиб один человек.
Обновлено в 06:57
Политика
Сторонников ПЦУ не допустят на Божественную литургию в Иерусалиме
Иерусалимский патриархат не допустит на Божественную литургию посланников так называемой Православной церкви Украины.
Обновлено в 06:15
Наука
Американцы разработали складную носимую роборуку
Инженеры под руководством Панагиотиса Полигериноса (Panagiotis Polygerinos) из Университета штата Аризона разработали носимую мягкую складную роборуку с пневматическим механизмом движения.
Обновлено вчера в 13:52
Происшествия
В Туапсе загорелся резервуар на нефтебазе
В Туапсе на улице Гагарина в промышленной зоне местной нефтебазы загорелся резервуар.
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Общество
Стали известны минимальные оклады бюджетников Ростова
Минимальный размер оклада санитарки составляет 5900 рублей, старшей медсестры — 7700 рублей, а методиста, педагога-психолога и воспитателя — 8200 рублей.
Обновлено в 04:56
Экономика
ЕС уличил BMW, Daimler и Volkswagen в сговоре
Антимонопольные органы Евросоюза по итогам начатого в сентябре прошлого года расследования пришли к предварительному выводу, что компании BMW, Daimler и Volkswagen вступили в сговор с целью ограничить разработку технологий по очистке автомобильных выбросов, передает AP.
Обновлено вчера в 14:20
Транспорт
В Москве закрылись восемь станций фиолетовой ветки метро
В Москве до 10 апреля закрылся участок Таганско-Краснопресненской линии метро.
Обновлено в 01:06
Армия и оружие
Обстрелом ВСУ повреждена больница в Донецке
Как стало известно сегодня, в результате этого обстрела повреждены остекление и настенный кафель в помещении лаборатории горбольницы №21 г. Донецка, расположенной по адресу пр. Кремлевский, 12а.
Обновлено в 03:55
Общество
Минздрав захотел наказывать за антипрививочные призывы
«Учитывая масштабность распространения в настоящее время в СМИ и информационно-телекоммуникационных сетях информации, содержащей призывы к отказу от вакцинации, мероприятия по иммунопрофилактике эффективны не в полной мере», — заявила Яковлева.
Обновлено вчера в 02:37
Происшествия
В Москве задержали 20 антифашистов из Санкт-Петербурга
Имена остальных задержанных не уточняются, как и название фестиваля, на который они приехали.
Обновлено в 07:33
Происшествия
В Краснодаре задержали хирурга Алену Верди
Обновлено вчера в 08:08
Происшествия
Более 32 тысяч жителей Владивостока остались без света из-за аварии
Свыше 32 тысяч жителей Владивостока остались без электричества из-за сбоя на электросетях, сообщается в справке ситуационно-аналитического центра Минэнерго РФ.
Обновлено в 06:56
Шоу-бизнес
Дмитрий Харатьян рассказал об алкогольной зависимости
Актер признался, что многократно попадал в ДТП, причем практически каждый раз находясь в состоянии алкогольного опьянения.
Обновлено в 05:15
Происшествия
Пакеты с кусками человеческого тела нашли в Петербурге
Обновлено в 05:34
Футбол
Павел Мамаев поменял камеру в Бутырке ради игры в футбол
Обновлено в 04:05
Политика
Названо условие, при котором Зеленский пожмет руку Порошенко
В случае честного проигрыша во втором туре выборов на Украине шоумен и лидирующий кандидат в президенты Владимир Зеленский пожмет руку своему сопернику — действующему главе государства Петру Порошенко.
Обновлено в 04:29
Музыка
Сергей Лазарев назвал главного соперника на «Евровидении»
Обновлено в 05:56
Шоу-бизнес
Устроившая скандал в бутике сестра Эмина Агаларова стала мамой в третий раз
Обновлено в 07:30
Музыка
Группа «Альянс» впервые показала клип на песню «На заре» в Сети
Легендарная советская группа "Альянс" показала восстановленный первый клип на песню "На заре".
Обновлено вчера в 11:37
Политика
Ассанж потребовал от Швеции возмещения судебных расходов
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, с 2012 года находящийся в здании эквадорского посольства в Лондоне, потребовал от Швеции более 9 млн крон (около $1 млн) на покрытие судебных расходов по расследованию обвинений, выдвинутых в его адрес.
Обновлено в 06:57
Недвижимость
Льготную ставку для семей с детьми распространят на весь срок ипотеки
Помимо продления срока действия льготной ставки, теперь семьи с детьми, которые уже имеют рефинансированные кредиты, смогут рефинансировать их еще раз.
Обновлено вчера в 00:42
Армия и оружие
На Украине испытали крылатую ракету «Нептун»
В Одесской области прошли завершающие испытания крылатой ракеты «Нептун», заявил президент Украины Пётр Порошенко 5 апреля на своей странице в социальной сети Facebook.
Обновлено вчера в 08:57
Авто
Топ-10 автомобилей, которые продают в первый год владения
По результатам исследования стало ясно, что 3,4% автовладельцев продают свои машины в течение первого года обучения.
Обновлено в 03:15
Происшествия
Более 600 экспонатов пропали из национальной галереи Армении
Уточняется, что в ходе проверок, проведённых в фондах ГНКО «Выставочный центр», была обнаружена пропажа в общей сложности 626 экспонатов — полотен, гобеленов, графических работ, скульптур.
Обновлено вчера в 17:24