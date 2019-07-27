Энергетика
Бразильская Petrobras понизила прогноз по добычеREGNUM вчера в 22:35
На сто тысяч баррелей нефтяного эквивалента будет снижена добыча углеводородов бразильской госкомпании Petrobras по итогам II квартала, сообщили в пресс-службе организации.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 09:36, Вашингтон
Общество
«Цифровой прорыв»: уфимцы разработали упрощенную схему подачи гранта
Ребята представили платформу, которая позволяет предпринимателю получить грант на развитие бизнеса не затрачивая временя на заполнение сложных заявок.
Обновлено 25 июля в 04:57
Происшествия
Несогласованный митинг оппозиции начался с задержаний
Обновлено в 06:39
Происшествия
Девушка на митинге измазала кровью росгвардейцев
Обновлено в 08:52
Космос
Частная ракета из Японии упала в море после запуска
Космическая ракета МОМО-4, разработанная частной коммерческой компанией, упала в море после запуска в Японии.
Обновлено в 04:44
Политика
ЦАР отозвала признание независимости Косово
Центрально-Африканская Республика (ЦАР) отозвала признание самопровозглашенной республики Косово.
Обновлено в 06:08
Политика
Зеленский опубликовал фото с пляжа в компании главы офиса президента
Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в Facebook фото с одесского пляжа в компании главы офиса президента Андрея Богдана.
Обновлено в 07:50
Кино
Погибла 24-летняя актриса из «Брестской крепости» Вероника Никонова
24-летняя актриса Вероника Никонова, сыгравшая Аньку, главную героиню военной драмы "Брестская крепость", трагически погибла в США.
Обновлено в 06:27
Происшествия
Суд арестовал экс-главу правительства Астраханской области Султанова
"Избрать в отношении Султанова меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, по 25 сентября 2019 года включительно", - сказал судья.
Обновлено в 09:19
Политика
Путин спустился в батискафе к месту гибели подлодки
Президент Владимир Путин начал погружение в батискафе на дно Финского залива, к месту гибели подводной лодки Щ-308 "Семга", затонувшей в годы Великой Отечественной войны, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 07:28
Происшествия
В Башкирии врач выстрелил в мужчину из травматического пистолета
Отмечается, что медик применил травматический пистолет. В результате мужчине понадобилась медицинская помощь, добавили в МВД.
Обновлено в 07:18
Футбол
«Манчестер Сити» обыграл «Иокогама Маринос»
«Манчестер Сити» нанес поражение «Иокогама Маринос» в товарищеском матче.
Обновлено в 08:35
Происшествия
Опубликовано видео с места падения самолёта в Подмосковье
Видео с места падения легкомоторного самолёта в Серпуховском городском округе Московской области опубликовал телеканал «360».
Обновлено в 09:17
Политика
Назван основной претендент на пост премьер-министра Украины
Ранее СМИ сообщали, что в Офисе Зеленского ведут переговоры о назначении на пост премьер-министра с заместителем исполнительного директора Международного валютного фонда Владиславом Рашкованом, председателем НАК «Нафтогаз Украины» Андреем Коболевым и исполнительным директором «Нафтогаза» Юрием Витренко.
Обновлено вчера в 12:29
Интернет
Голосовой помощник от Яндекса научился принимать показания счетчиков
Пресс-служба ГУП «Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга» сообщает, что автоматический сервис по приему показаний счетчиков на базе голосового помощника «Яндекс.Алиса» начал свою работу.
Обновлено в 07:20
Футбол
Тамбов — Спартак 0:0 (1-й тайм)
Шансы «Тамбова» взять три очка оценили коэффициентом 5.2. Сделать ставку на ничейный исход можно по коэффициенту 3.5.
Обновлено в 08:28
Происшествия
Полиция оттеснила людей от мэрии в переулки. Прямое включение с места событий
Полиция оттеснила людей от мэрии в Леонтьевский переулок, сообщает корреспондент Дождя.
Обновлено в 07:31
Политика
На Украине ликвидировали правительственный офис по евроинтеграции
Ранее президент Украины Владимир Зеленский обсудил с главой Эстонии Керсти Кальюлайд дальнейшую поддержку евроинтеграции Украины.
Обновлено в 09:07
Наука
Создана система опреснения воды на солнечной энергии
Группа ученых из Университета Мельбурна создала уникальную новую систему опреснения воды, которая нагревает и очищает воду, используя для этого солнечную энергию.
Обновлено 25 июля в 12:03
Общество
До акции в Москве доехали несколько участников выборов в Мосгордуму
На несогласованной акции в районе здания Мосгордумы появились несколько участников выборов в Мосгордуму.
Обновлено в 08:49
Транспорт
В Якутии запустили участок железной дороги, ввода которого ожидали с 2012 года
Обновлено в 08:24
Политика
К делу о митингах в Москве подключилась Вторая служба ФСБ
Дело, которое возбудило ГСУ СК по Москве, сопровождает Служба по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ, уточнил он.
Обновлено вчера в 11:40
Шоу-бизнес
Бывшая жена Тимати назвала пол ребёнка Решетовой
Экс-жена певца Тимати Алёна Шишкова раскрыла пол будущего ребёнка от невесты Анастасии Решетовой.
Обновлено в 07:50
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал «постельное» фото с Аллой Пугачевой из Юрмалы
Пугачева вместе с супругом и детьми находятся на отдыхе в Юрмале, откуда публикуют массу снимков и видео.
Обновлено вчера в 06:42
Политика
Пушков оценил стремление ФРГ сблизиться с Россией
По данным опроса, 72% жителей восточной ФРГ и 54% западной Германии выступают за сближение с Россией.
Обновлено в 04:49
Шоу-бизнес
Согдиана стала мамой в третий раз
Накануне звезда поделилась радостным событием и рассказала, что вновь стала мамой: она родила третьего сына.
Обновлено в 06:00
Армия и оружие
В Грузии стартовали военные учения Agile Spirit 2019
В Грузии стартовали многонациональные военные учения «Проворный дух» (Agile Spirit 2019), в которых принимают участие более 3 тысяч военнослужащих из 14 стран—членов и партнеров Североатлантического альянса.
Обновлено в 08:35
Религия
В крестном ходе в Киеве приняли участие около 50 тысяч человек
Около 50 тысяч человек прошли крестным ходом Украинской православной церкви по центру Киева, сообщил в субботу глава МВД Украины Арсен Аваков в Instagram.
Обновлено в 09:11
Гаджеты
Huawei представила первый коммерческий смартфон, поддерживающий 5G
Обновлено вчера в 11:01