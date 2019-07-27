Энергетика

Бразильская Petrobras понизила прогноз по добычеREGNUM вчера в 22:35

На сто тысяч баррелей нефтяного эквивалента будет снижена добыча углеводородов бразильской госкомпании Petrobras по итогам II квартала, сообщили в пресс-службе организации.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Petrobras понизила прогноз по добыче на 2019 год

Rambler News Service09:02

Бразильская Petrobras понизила прогноз по добыче

REGNUMвчера в 22:35

Petrobras понизила прогноз по добыче на год по итогам второго квартала

ТАССвчера в 21:02

Petrobras намерен продать три участка на шельфе Бразилии

Финмаркетвчера в 10:53
Показать все источники
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 09:36, Вашингтон
Общество

«Цифровой прорыв»: уфимцы разработали упрощенную схему подачи гранта

Ребята представили платформу, которая позволяет предпринимателю получить грант на развитие бизнеса не затрачивая временя на заполнение сложных заявок.
Обновлено 25 июля в 04:57
Происшествия

В питерской канализации обнаружены тела блогера и диггера

Обновлено в 08:26
Происшествия

Несогласованный митинг оппозиции начался с задержаний

Обновлено в 06:39
Происшествия

Девушка на митинге измазала кровью росгвардейцев

Обновлено в 08:52
Космос

Частная ракета из Японии упала в море после запуска

Космическая ракета МОМО-4, разработанная частной коммерческой компанией, упала в море после запуска в Японии.
Обновлено в 04:44
Политика

ЦАР отозвала признание независимости Косово

Центрально-Африканская Республика (ЦАР) отозвала признание самопровозглашенной республики Косово.
Обновлено в 06:08
Политика

Зеленский опубликовал фото с пляжа в компании главы офиса президента

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в Facebook фото с одесского пляжа в компании главы офиса президента Андрея Богдана.
Обновлено в 07:50
Кино

Погибла 24-летняя актриса из «Брестской крепости» Вероника Никонова

24-летняя актриса Вероника Никонова, сыгравшая Аньку, главную героиню военной драмы "Брестская крепость", трагически погибла в США.
Обновлено в 06:27
Происшествия

Суд арестовал экс-главу правительства Астраханской области Султанова

"Избрать в отношении Султанова меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, по 25 сентября 2019 года включительно", - сказал судья.
Обновлено в 09:19
Политика

Путин спустился в батискафе к месту гибели подлодки

Президент Владимир Путин начал погружение в батискафе на дно Финского залива, к месту гибели подводной лодки Щ-308 "Семга", затонувшей в годы Великой Отечественной войны, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 07:28
Происшествия

В Башкирии врач выстрелил в мужчину из травматического пистолета

Отмечается, что медик применил травматический пистолет. В результате мужчине понадобилась медицинская помощь, добавили в МВД.
Обновлено в 07:18
Футбол

«Манчестер Сити» обыграл «Иокогама Маринос»

«Манчестер Сити» нанес поражение «Иокогама Маринос» в товарищеском матче.
Обновлено в 08:35
Происшествия

Опубликовано видео с места падения самолёта в Подмосковье

Видео с места падения легкомоторного самолёта в Серпуховском городском округе Московской области опубликовал телеканал «360».
Обновлено в 09:17
Политика

Назван основной претендент на пост премьер-министра Украины

Ранее СМИ сообщали, что в Офисе Зеленского ведут переговоры о назначении на пост премьер-министра с заместителем исполнительного директора Международного валютного фонда Владиславом Рашкованом, председателем НАК «Нафтогаз Украины» Андреем Коболевым и исполнительным директором «Нафтогаза» Юрием Витренко.
Обновлено вчера в 12:29
Интернет

Голосовой помощник от Яндекса научился принимать показания счетчиков

Пресс-служба ГУП «Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга» сообщает, что автоматический сервис по приему показаний счетчиков на базе голосового помощника «Яндекс.Алиса» начал свою работу.
Обновлено в 07:20
Футбол

Тамбов — Спартак 0:0 (1-й тайм)

Шансы «Тамбова» взять три очка оценили коэффициентом 5.2. Сделать ставку на ничейный исход можно по коэффициенту 3.5.
Обновлено в 08:28
Происшествия

Полиция оттеснила людей от мэрии в переулки. Прямое включение с места событий

Полиция оттеснила людей от мэрии в Леонтьевский переулок, сообщает корреспондент Дождя.
Обновлено в 07:31
Политика

На Украине ликвидировали правительственный офис по евроинтеграции

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обсудил с главой Эстонии Керсти Кальюлайд дальнейшую поддержку евроинтеграции Украины.
Обновлено в 09:07
Наука

Создана система опреснения воды на солнечной энергии

Группа ученых из Университета Мельбурна создала уникальную новую систему опреснения воды, которая нагревает и очищает воду, используя для этого солнечную энергию.
Обновлено 25 июля в 12:03
Общество

До акции в Москве доехали несколько участников выборов в Мосгордуму

На несогласованной акции в районе здания Мосгордумы появились несколько участников выборов в Мосгордуму.
Обновлено в 08:49
Транспорт

В Якутии запустили участок железной дороги, ввода которого ожидали с 2012 года

Обновлено в 08:24
Политика

К делу о митингах в Москве подключилась Вторая служба ФСБ

Дело, которое возбудило ГСУ СК по Москве, сопровождает Служба по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ, уточнил он.
Обновлено вчера в 11:40
Происшествия

Полиция Гонконга применила слезоточивый газ для разгона протестующих

Обновлено в 06:00
Шоу-бизнес

Бывшая жена Тимати назвала пол ребёнка Решетовой

Экс-жена певца Тимати Алёна Шишкова раскрыла пол будущего ребёнка от невесты Анастасии Решетовой.
Обновлено в 07:50
Шоу-бизнес

Максим Галкин показал «постельное» фото с Аллой Пугачевой из Юрмалы

Пугачева вместе с супругом и детьми находятся на отдыхе в Юрмале, откуда публикуют массу снимков и видео.
Обновлено вчера в 06:42
Политика

Пушков оценил стремление ФРГ сблизиться с Россией

По данным опроса, 72% жителей восточной ФРГ и 54% западной Германии выступают за сближение с Россией.
Обновлено в 04:49
Шоу-бизнес

Согдиана стала мамой в третий раз

Накануне звезда поделилась радостным событием и рассказала, что вновь стала мамой: она родила третьего сына.
Обновлено в 06:00
Армия и оружие

В Грузии стартовали военные учения Agile Spirit 2019

В Грузии стартовали многонациональные военные учения «Проворный дух» (Agile Spirit 2019), в которых принимают участие более 3 тысяч военнослужащих из 14 стран—членов и партнеров Североатлантического альянса.
Обновлено в 08:35
Религия

В крестном ходе в Киеве приняли участие около 50 тысяч человек

Около 50 тысяч человек прошли крестным ходом Украинской православной церкви по центру Киева, сообщил в субботу глава МВД Украины Арсен Аваков в Instagram.
Обновлено в 09:11
Гаджеты

Huawei представила первый коммерческий смартфон, поддерживающий 5G

Обновлено вчера в 11:01
ещё по теме
Petrobras
Бразильская компания
Крупнейшая бразильская нефтегазовая компания, контролируемая государством. Штаб-квартира Petrobras расположена в Рио-де-Жанейро. Основные запасы нефти и газа компании находятся в двух глубоководных нефтегазоносных бассейнах Кампус и Сантус. В среднем компания добывает более 2 млн баррелей нефти в день.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное