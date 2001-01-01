Энергетика
Бразильская Petrobras понизила прогноз по добычеREGNUM вчера в 22:35
На сто тысяч баррелей нефтяного эквивалента будет снижена добыча углеводородов бразильской госкомпании Petrobras по итогам II квартала, сообщили в пресс-службе организации.
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Политика
Жители Украины попросили Зеленского пустить поезда в Крым
Обновлено вчера в 13:48
Общество
Сергей Собянин: порядок в Москве будет обеспечен
В связи с призывами прийти в субботу на несанкционированную акцию в центре столицы мэр Москвы Сергей Собянин предупредил в своем Twitter о возможности провокаций.
Обновлено в 01:30
Общество
Дмитрию Тарасову арестовали счета и закрыли выезд за границу
Обновлено вчера в 01:30
Общество
Лингвист назвала самые «позорные» речевые ошибки
Профессор, заведующая кафедрой сценической речи Екатеринбургского театрального института Азалия Блинова в комментарии "Российской газете" назвала самые "позорные" речевые ошибки.
Обновлено в 04:30
Происшествия
В Башкирии врач выстрелил из травматики в устроившего скандал мужчину
Правоохранители Башкирии выясняют причину и обстоятельства инцидента в одной из больниц, где доктор выстрелил в мужчину, устроившего в медучреждении скандал, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по республике.
Обновлено в 06:24
Происшествия
В строящемся доме полузащитника «Арсенала» Эль-Ненни обнаружен труп
В строящемся загородном доме полузащитника лондонского "Арсенала" Мохамеда Эль-Ненни в Египте обнаружено мертвое неопознанное тело.
Обновлено в 03:05
Политика
ЦАР отозвала признание независимости Косова
Центральноафриканская республика отозвала признание самопровозглашенной республики Косово, заявил первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич в эфире национального телевидения, продемонстрировав соответствующую дипломатическую ноту из ЦАР.
Обновлено в 06:15
Здоровье
В Минздраве назвали три самые опасные инфекции в России
Как сообщает RT со ссылкой на главного специалиста Минздрава России по инфекционным болезням Елену Малинникову, речь идет о гепатите, кори и ВИЧ.
Обновлено в 05:02
Спорт
Загитова показала платье для новой короткой программы
Олимпийская чемпионка Алина Загитова в рамках шоу The Ice в Японии представила новую короткую программу, с которой будет выступать в предстоящем сезоне.
Обновлено в 04:13
Шоу-бизнес
Галкин выложил фото с Пугачевой
Максим Галкин выложил совместное фото с женой, знаменитой Аллой Пугачевой.
Обновлено вчера в 16:42
Кино
Погибла звезда фильма «Брестская крепость» Вероника Никонова
Обновлено в 06:25
Армия и оружие
Минобороны опровергло данные о задержании военной техники РФ в Румынии
Российское Министерство обороны сделало заявление после того, как румынский МИД заявил об остановке и задержании кораблей с военной техникой России, направляющегося в Сербию.
Обновлено вчера в 18:04
Политика
Экс-министру обороны Грузии предъявили обвинение
Бывшего министра обороны Грузии, лидера партии «Победившая Грузия» Ираклия Окруашвили официально обвинили в организации, руководстве и участии в групповых насильственных действиях на акции протеста в Тбилиси.
Обновлено в 04:39
Шоу-бизнес
Состояние Инны Чуриковой остается тяжелым
Обновлено в 05:30
Футбол
Динамо — Урал 2:0
Обновлено вчера в 14:53
Политика
Зеленский развлекся на съемках «Лиги смеха» в Одессе
Обновлено в 06:18
Общество
Рекордную жару в Москве сменит аномальный холод
Глава отдела краткосрочных прогнозов и опасных явлений Гидрометцентра Александр Голубев отметил, что последние дни июля считаются в Москве самыми теплыми днями лета по климатическим меркам, но в этом году всё будет наоборот.
Обновлено в 05:29
Происшествия
В Белой Церкви украинская полиция проводит масштабную спецоперацию
Сотрудники украинской полиции при поддержке спецназа проводит в Белой Церкви (Киевская обл.) одновременные обыски по 50-ти адресам и задержания известных им членов преступного сообщества.
Обновлено в 04:47
Политика
К делу о митингах в Москве подключилась Вторая служба ФСБ
Дело, которое возбудило ГСУ СК по Москве, сопровождает Служба по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ, уточнил он.
Обновлено вчера в 11:40
Происшествия
Водитель протаранил бар в Екатеринбурге из-за шампанского
В Екатеринбурге недовольный водитель протаранил входную группу заведения On Bar на улице Радищева, чтобы не платить за бутылку дорогого шампанского.
Обновлено в 06:31
Политика
Волкер назвал возможное освобождение украинских моряков «важным шагом»
Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер назвал "важным шагом" со стороны РФ возможное освобождение украинских моряков, задержанных в Керченском проливе, и призвал сделать это без каких-либо условий.
Обновлено в 04:51
Общество
В Приамурье из-за паводка эвакуировали почти 1 тыс. человек
Около 980 человек эвакуированы в Амурской области, где объявлен режим ЧС из-за паводка, сообщила в субботу журналистам пресс-служба регионального главного управления МЧС России.
Обновлено вчера в 22:38
Происшествия
В Петербурге в канализационном коллекторе погиб известный видеоблогер
В Петербурге погиб популярный видеоблогер из Белоруссии. Его тело нашли в канализационном коллекторе на набережной реки Карповки.
Обновлено в 06:26
Здоровье
Дымка в Алтайском крае: что делают власти, чтобы это прекратить
Региональное правительство рассказало об экологической обстановке Пресс-служба правительства Алтайского края проинформировала Amic.ru об экологической обстановке в регионе и мерах, предпринимаемых в связи с дымкой и запахом гари.
Обновлено вчера в 22:46
Происшествия
«Она сама провоцировала убийцу»: подруга убитой в Раменском женщины
Обновлено вчера в 16:16
Экономика
Счетная палата заявила о недостижении цели отказа от индексации пенсий
Аудитор отметила также, что применяемая с 2015 года формула расчета страховой пенсии, при которой ее размер зависит от индивидуального пенсионного балла, вообще не стимулирует граждан работать дольше.
Обновлено вчера в 07:22
Общество
Гороскоп на 26 июля: Раки получают шанс изменить свою судьбу
Гороскоп подготовлен специалистами салона «Мандрагора». Овны У Овнов удачное время для того, чтобы заняться укреплением связей.
Обновлено 25 июля в 18:00
Происшествия
В Южной Корее два человека погибли при обрушении в ночном клубе
В ночном клубе южнокорейского города Кванджу произошло обрушение навесного этажа, из-за чего погибли два гражданина страны.
Обновлено в 00:21
Общество
В Москве стартовал «Бургерфест»
Обновлено в 06:08
Здоровье
Росстат рассказал о среднем заработке учителей и врачей в Кузбассе
По данным аналитиков, за первые шесть месяцев текущего года в медучреждениях Кузбасса средний ежемесячный заработок врачей составил 66 806 рублей, а в организациях федеральной собственности – 74 616 рублей.
Обновлено в 06:01