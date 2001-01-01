Энергетика

Бразильская Petrobras понизила прогноз по добычеREGNUM вчера в 22:35

На сто тысяч баррелей нефтяного эквивалента будет снижена добыча углеводородов бразильской госкомпании Petrobras по итогам II квартала, сообщили в пресс-службе организации.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Бразильская Petrobras понизила прогноз по добыче

REGNUMвчера в 22:35

Petrobras понизила прогноз по добыче на год по итогам второго квартала

ТАССвчера в 21:02

Petrobras намерен продать три участка на шельфе Бразилии

Финмаркетвчера в 10:53
Показать все источники
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 06:38, Вашингтон
Политика

Жители Украины попросили Зеленского пустить поезда в Крым

Обновлено вчера в 13:48
Общество

Сергей Собянин: порядок в Москве будет обеспечен

В связи с призывами прийти в субботу на несанкционированную акцию в центре столицы мэр Москвы Сергей Собянин предупредил в своем Twitter о возможности провокаций.
Обновлено в 01:30
Общество

Дмитрию Тарасову арестовали счета и закрыли выезд за границу

Обновлено вчера в 01:30
Общество

Лингвист назвала самые «позорные» речевые ошибки

Профессор, заведующая кафедрой сценической речи Екатеринбургского театрального института Азалия Блинова в комментарии "Российской газете" назвала самые "позорные" речевые ошибки.
Обновлено в 04:30
Происшествия

В Башкирии врач выстрелил из травматики в устроившего скандал мужчину

Правоохранители Башкирии выясняют причину и обстоятельства инцидента в одной из больниц, где доктор выстрелил в мужчину, устроившего в медучреждении скандал, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по республике.
Обновлено в 06:24
Происшествия

В строящемся доме полузащитника «Арсенала» Эль-Ненни обнаружен труп

В строящемся загородном доме полузащитника лондонского "Арсенала" Мохамеда Эль-Ненни в Египте обнаружено мертвое неопознанное тело.
Обновлено в 03:05
Политика

ЦАР отозвала признание независимости Косова

Центральноафриканская республика отозвала признание самопровозглашенной республики Косово, заявил первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич в эфире национального телевидения, продемонстрировав соответствующую дипломатическую ноту из ЦАР.
Обновлено в 06:15
Здоровье

В Минздраве назвали три самые опасные инфекции в России

Как сообщает RT со ссылкой на главного специалиста Минздрава России по инфекционным болезням Елену Малинникову, речь идет о гепатите, кори и ВИЧ.
Обновлено в 05:02
Спорт

Загитова показала платье для новой короткой программы

Олимпийская чемпионка Алина Загитова в рамках шоу The Ice в Японии представила новую короткую программу, с которой будет выступать в предстоящем сезоне.
Обновлено в 04:13
Шоу-бизнес

Галкин выложил фото с Пугачевой

Максим Галкин выложил совместное фото с женой, знаменитой Аллой Пугачевой.
Обновлено вчера в 16:42
Кино

Погибла звезда фильма «Брестская крепость» Вероника Никонова

Обновлено в 06:25
Армия и оружие

Минобороны опровергло данные о задержании военной техники РФ в Румынии

Российское Министерство обороны сделало заявление после того, как румынский МИД заявил об остановке и задержании кораблей с военной техникой России, направляющегося в Сербию.
Обновлено вчера в 18:04
Политика

Экс-министру обороны Грузии предъявили обвинение

Бывшего министра обороны Грузии, лидера партии «Победившая Грузия» Ираклия Окруашвили официально обвинили в организации, руководстве и участии в групповых насильственных действиях на акции протеста в Тбилиси.
Обновлено в 04:39
Шоу-бизнес

Состояние Инны Чуриковой остается тяжелым

Обновлено в 05:30
Футбол

Динамо — Урал 2:0

Обновлено вчера в 14:53
Политика

Зеленский развлекся на съемках «Лиги смеха» в Одессе

Обновлено в 06:18
Общество

Рекордную жару в Москве сменит аномальный холод

Глава отдела краткосрочных прогнозов и опасных явлений Гидрометцентра Александр Голубев отметил, что последние дни июля считаются в Москве самыми теплыми днями лета по климатическим меркам, но в этом году всё будет наоборот.
Обновлено в 05:29
Происшествия

В Белой Церкви украинская полиция проводит масштабную спецоперацию

Сотрудники украинской полиции при поддержке спецназа проводит в Белой Церкви (Киевская обл.) одновременные обыски по 50-ти адресам и задержания известных им членов преступного сообщества.
Обновлено в 04:47
Политика

К делу о митингах в Москве подключилась Вторая служба ФСБ

Дело, которое возбудило ГСУ СК по Москве, сопровождает Служба по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ, уточнил он.
Обновлено вчера в 11:40
Происшествия

Водитель протаранил бар в Екатеринбурге из-за шампанского

В Екатеринбурге недовольный водитель протаранил входную группу заведения On Bar на улице Радищева, чтобы не платить за бутылку дорогого шампанского.
Обновлено в 06:31
Политика

Волкер назвал возможное освобождение украинских моряков «важным шагом»

Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер назвал "важным шагом" со стороны РФ возможное освобождение украинских моряков, задержанных в Керченском проливе, и призвал сделать это без каких-либо условий.
Обновлено в 04:51
Общество

В Приамурье из-за паводка эвакуировали почти 1 тыс. человек

Около 980 человек эвакуированы в Амурской области, где объявлен режим ЧС из-за паводка, сообщила в субботу журналистам пресс-служба регионального главного управления МЧС России.
Обновлено вчера в 22:38
Происшествия

В Петербурге в канализационном коллекторе погиб известный видеоблогер

В Петербурге погиб популярный видеоблогер из Белоруссии. Его тело нашли в канализационном коллекторе на набережной реки Карповки.
Обновлено в 06:26
Здоровье

Дымка в Алтайском крае: что делают власти, чтобы это прекратить

Региональное правительство рассказало об экологической обстановке Пресс-служба правительства Алтайского края проинформировала Amic.ru об экологической обстановке в регионе и мерах, предпринимаемых в связи с дымкой и запахом гари.
Обновлено вчера в 22:46
Происшествия

«Она сама провоцировала убийцу»: подруга убитой в Раменском женщины

Обновлено вчера в 16:16
Экономика

Счетная палата заявила о недостижении цели отказа от индексации пенсий

Аудитор отметила также, что применяемая с 2015 года формула расчета страховой пенсии, при которой ее размер зависит от индивидуального пенсионного балла, вообще не стимулирует граждан работать дольше.
Обновлено вчера в 07:22
Общество

Гороскоп на 26 июля: Раки получают шанс изменить свою судьбу

Гороскоп подготовлен специалистами салона «Мандрагора». Овны У Овнов удачное время для того, чтобы заняться укреплением связей.
Обновлено 25 июля в 18:00
Происшествия

В Южной Корее два человека погибли при обрушении в ночном клубе

В ночном клубе южнокорейского города Кванджу произошло обрушение навесного этажа, из-за чего погибли два гражданина страны.
Обновлено в 00:21
Общество

В Москве стартовал «Бургерфест»

Обновлено в 06:08
Здоровье

Росстат рассказал о среднем заработке учителей и врачей в Кузбассе

По данным аналитиков, за первые шесть месяцев текущего года в медучреждениях Кузбасса средний ежемесячный заработок врачей составил 66 806 рублей, а в организациях федеральной собственности – 74 616 рублей.
Обновлено в 06:01
ещё по теме
Petrobras
Бразильская компания
Крупнейшая бразильская нефтегазовая компания, контролируемая государством. Штаб-квартира Petrobras расположена в Рио-де-Жанейро. Основные запасы нефти и газа компании находятся в двух глубоководных нефтегазоносных бассейнах Кампус и Сантус. В среднем компания добывает более 2 млн баррелей нефти в день.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное