Футбол

Бразилия завоевала Кубок Америки впервые с 2007 годаLenta.ru 18:00

В полуфинале турнира сборная Бразилии оказалась сильнее команды Аргентины. Бразильцы обыграли альбиселесте со счетом 2:0. Бразильцы выступали в статусе хозяев турнира. В последний раз бразильская команда одерживала победу в Кубке Америки в 2007 году.
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Жезус устроил погром и расплакался после своего удаления в финале Кубка Америки

Sport24.ru18:03

Уткин: «Итог Кубка Америки - самый логичный из всех, Бразилия спокойно победила»

Sport.ru18:30

Жезус – как Горди Хоу. Бразилия – обладатель Кубка Америки!

Спорт-Экспресс18:30

Бразилия обыграла Перу в финале Кубка Америки

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Форвард сборной Бразилии Жезус в ярости едва не разнес систему видеопомощи арбитрам в финале Кубка Америки

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Бразилия выиграла все 5 домашних Кубков Америки

Sports.ru18:46

Бразилия в девятый раз в истории выиграла Кубок Америки по футболу

RT на русском18:02
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Политика

Встреча вопреки: семья Виктора Бута прилетает в США 8 сентября

Семья предпринимателя Виктора Бута, отбывающего наказание в американской тюрьме, прилетит в США 8 сентября.
Обновлено в 17:01
Происшествия

В Одессе задержан взявший в заложники женщину злоумышленник

Полиция задержала злоумышленника, который взял в заложники сотрудницу финансового учреждения в Одессе.
Обновлено в 07:16
Происшествия

Мотоцикл столкнулся с легковушкой в центре Москвы

В центре Москвы мотоцикл столкнулся с легковушкой, после чего транспортные средства загорелись.
Обновлено в 19:05
Недвижимость

Вторичная недвижимость в России практически не дорожает

Средняя цена вторичной недвижимости в России к началу июля составила 64,8 тыс. руб. за кв. м, сократившись на 0,2% относительно предыдущего месяца.
Обновлено в 05:51
Политика

В ОБСЕ поддержали антироссийскую резолюцию по Крыму

Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ одобрил резолюцию, осуждающую действия России в Крыму.
Обновлено вчера в 10:20
Происшествия

При взрыве бензовоза в Свердловской области погибли туристы

Прокуратура проводит проверку соблюдения требований законодательства об охране труда и промышленной безопасности в организации, где работал водитель бензовоза.
Обновлено в 02:48
Политика

«Рустави 2» остановил вещание после атаки на Путина в эфире

Грузинский телеканал "Рустави 2" приостановила вещание после бранной речи журналиста в адрес президента России Владимира Путина.
Обновлено в 18:46
Происшествия

Под Ярославлем обнаружили пятилетнего ребенка, привязанного к столбу

Полиция в Ярославской области проводит проверку после обнаружения в селе Юрьевском Мышкинского района пятилетнего мальчика, привязанного к столбу.
Обновлено в 09:04
Происшествия

У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,9

В Молуккском море у побережья Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,9. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).
Обновлено в 13:18
Авто

Toyota Camry стала бестселлером компании в России

Обновлено в 01:10
Футбол

YouTube заблокировал трансляцию игры «Ганновер» — «Ростов» из-за музыки на арене

Прямая трансляция контрольного матча «Ганновер-96» — «Ростов» на официальном канале немецкого клуба в YouTube была заблокирована из-за музыки на стадионе.
Обновлено в 16:10
Политика

В сети обсуждают видео со странным поведением Зеленского на совещании

Обновлено вчера в 20:56
Экономика

Рынок поддельного люкса превысил по обороту легальный

По оценкам Fashion Consulting Group (FCG), в 2018 году продажи люксовых модных брендов в России выросли на 5%, до 248 млрд руб. Таким образом, объем торговли контрафактным люксом может превышать оборот легального сегмента рынка почти на 13%.
Обновлено в 17:59
Общество

Названы регионы с самыми высокими доходами населения

Самые высокие доходы в России в Ямало-Ненецком, Ненецком и Чукотском автономных округах, скромнее всех в финансовом плане живет население Тывы, Алтая, Калмыкии, при этом доля жителей, находящихся за чертой бедности, больше всего в Якутии, Красноярском крае и на Камчатке, за чертой крайней бедности – в Тыве и Ингушетии, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.
Обновлено в 17:42
Энергетика

Названы цены на бензин после налогового манёвра

Реализация налогового манёвра в нефтяной отрасли России приведёт к изменению розничных цен на бензин.
Обновлено в 19:07
Здоровье

Опасные приморские пляжи назвал Роспотребнадзор

Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю предупреждает, что купание в неустановленных местах опасно для здоровья населения, так как возможен риск заражения энтеровирусными и кишечными инфекциями.
Обновлено в 16:23
Политика

Запрет на прямое авиасообщение между Россией и Грузией вступил в силу

Прямое авиасообщение между Россией и Грузией приостановлено - в силу вступил указ президента РФ Владимира Путина.
Обновлено в 18:22
Футбол

Виктор Гончаренко комментирует открытую тренировку ЦСКА в прямом эфире

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко во время открытой тренировки команды в рамках встречи с болельщиками армейцев самостоятельно комментирует действия игроков.
Обновлено в 05:05
Авто

Дешевый кроссовер Jetta VS5 добрался до дилеров Volkswagen

Продажи нового недорогого кроссовера Jetta VS5 от Volkswagen стартуют через неделю, но уже сейчас первые товарные автомобили поступили в автосалоны официальных дилеров марки.
Обновлено вчера в 10:05
Кино

Снимавшийся в фильмах Disney Камерон Бойс умер в возрасте 20 лет

Обновлено в 16:00
Армия и оружие

США призвали Германию отправить свои войска в Сирию

США призывают Германию отправить на северо-восток Сирии наземные войска для частичной замены американских войск, сообщил спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри в интервью немецкой газете Welt am Sonntag.
Обновлено в 06:55
Футбол

Дан Петреску: Посоветовал Хаджи выбрать «Спартак»

Обновлено в 12:14
Общество

Во Франции выпал град размером с теннисный мяч

Град размером с мячик для игры в теннис выпал во французском регионе Овернь-Рона-Альпы в минувшую субботу во время грозы.
Обновлено в 09:51
Политика

Венесуэльская оппозиция заявила о готовности к переговорам с властями

Оппозиция Венесуэлы объявила, что примет участие в переговорах с властями страны в государстве Барбадос, следует из заявления в Twitter аппарата Хуана Гуаидо, который незаконно провозгласил себя президентом страны.
Обновлено в 18:57
Происшествия

Эксперт выдвинул новую версию исчезновения малайзийского Boeing MH370

Обновлено в 09:12
Наука

Швейцарские ученые нашли способ борьбы с глобальным потеплением

В своем исследовании ученые приходят к выводам, что дополнительное насаждение лесного покрова поможет бороться с глобальным потеплением, так как оно вызвано, в первую очередь, с накоплением в атмосфере углерода, который в процессе фотосинтеза поглощают кроны деревьев и перерабатывают в кислород.
Обновлено в 14:24
Экономика

ИПК не дает ЦУБ покоя ни днем ни ночью

Разработка законопроекта об ИПК помешала регулятору заняться вопросом о страховом резерве (СР), рассказал на полях Международного финансового конгресса зампред ЦБ Владимир Чистюхин.
Обновлено в 17:09
Спорт

Россияне впервые в истории выиграли золото ЧМ по пляжному волейболу

Россияне Вячеслав Красильников и Олег Стояновский обыграли представителей Германии Юлиуса Толе и Клименса Виклера в финале чемпионата мира по пляжному волейболу в Гамбурге.
Обновлено в 09:25
Экономика

Больше всего в 2018 году подорожали пшено и капуста

Росстат подсчитал, что цены на пшено в 2018 году выросли на 73,6%, а на капусту — 72,8%, это в 17 раз выше больше уровня инфляции, обратил внимание РБК.
Обновлено в 04:32
Происшествия

В Гонконге более 200 тысяч человек вышли на новую акцию протеста

Обновлено в 13:19
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Габриэл Жезус
Бразильский футболист
Бразильский футболист, нападающий клуба «Манчестер Сити» и сборной Бразилии. Победитель Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро. Участник чемпионата мира 2018 года.
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