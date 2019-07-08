В полуфинале турнира сборная Бразилии оказалась сильнее команды Аргентины. Бразильцы обыграли альбиселесте со счетом 2:0. Бразильцы выступали в статусе хозяев турнира. В последний раз бразильская команда одерживала победу в Кубке Америки в 2007 году.

Бразилия завоевала Кубок Америки впервые с 2007 года

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