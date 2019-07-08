Футбол
Бразилия завоевала Кубок Америки впервые с 2007 годаLenta.ru 18:00
В полуфинале турнира сборная Бразилии оказалась сильнее команды Аргентины. Бразильцы обыграли альбиселесте со счетом 2:0. Бразильцы выступали в статусе хозяев турнира. В последний раз бразильская команда одерживала победу в Кубке Америки в 2007 году.
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