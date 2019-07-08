Футбол

Бразилия завоевала Кубок Америки впервые с 2007 годаLenta.ru вчера в 18:00

Бразильцы обыграли альбиселесте со счетом 2:0. Бразильцы выступали в статусе хозяев турнира. В последний раз бразильская команда одерживала победу в Кубке Америки в 2007 году. Сборная выигрывала турнир девять раз в своей истории.
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Неймар: парни, поздравляю, вы заслужили

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Уткин: «Итог Кубка Америки - самый логичный из всех, Бразилия спокойно победила»

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Ришарлисон посвятил гол в финале Кубка Америки прабабушке, имя которой не мог вспомнить

Матч ТВвчера в 20:42

Бразилия выиграла все 5 домашних Кубков Америки

Sports.ruвчера в 18:46
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Экс-глава РСТ Забайкалья Батуева стала министром ЖКХ

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Кино

В возрасте 100 лет умер немецкий кинопродюсер Артур Браунер

В Берлине в возрасте 100 лет скончался известный кинопродюсер Артур Браунер.
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Microsoft объяснила повторный анонс Windows 1985 года

Несколько дней назад компания Microsoft спровоцировала множество обсуждений в интернете, разместив в микроблоге Twitter анонс Windows 1.0, выпущенной в 1985 году.
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Гройсман не увидел причин для повышения цен на газ

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Обновлено вчера в 23:26
Общество

В России названы регионы с самыми высокими доходами населения

По оценкам исследователей, регионы из первой десятки рейтинга в 2,5 раза опережают последнюю десятку по доходам с учетом уровня цен в регионах Ранее были названы города России с самым высоким ростом зарплат.
Обновлено вчера в 22:18
Происшествия

Пропавший в 1941 году бомбардировщик нашли в Приморье

В Приморском крае обнаружили пропавший в 1941 году бомбардировщик ДБ-3. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:43
Технологии

Билл Гейтс рассказал о магии Стива Джобса

Обновлено вчера в 16:00
Кино

Актер Камерон Бойс умер в возрасте 20 лет

Обновлено вчера в 05:34
Политика

«Рустави-2» приостановил вещание после оскорблений в адрес Путина

Телеведущий Георгий Габуния в воскресенье, 7 июля, начал свою авторскую программу «P.S.» с оскорблений в адрес российского президента.
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Технологии

«Передовая» сборка F-35 попала на видео

Обновлено вчера в 17:20
Происшествия

Ветераны-подводники из США объяснили аварию на «Лошарике»

Ветераны-подводники Военно-морских сил США прокомментировали аварию на атомной глубоководной станции АС-31 «Лошарик», где в результате пожара погибли 14 моряков.
Обновлено вчера в 20:11
Происшествия

Три человека погибли при взрыве бензовоза на Урале

В Свердловской области бензовоз съехал в кювет и взорвался. Три человека погибли, еще шесть пострадали.
Обновлено 06 июля в 19:49
Происшествия

«Ъ» стало известно, почему Михаилу Музраеву инкриминируют теракт

В результате в четыре часа утра 10 июня этого года следователь местного ФСБ возбудил уголовное дело о совершении теракта-поджога, создающего опасность гибели человека, в целях дестабилизации деятельности органов власти, совершенного группой лиц по предварительному сговору (п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ).
Обновлено вчера в 17:59
Экономика

СМИ узнали о планах ЕЭК обязать Россию вернуть продажу алкоэнергетиков

Страны-участницы Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) могут обязать Россию отменить запрет на производство и оборот слабоалкогольных энергетических напитков.
Обновлено вчера в 21:32
Армия и оружие

«Свидетель» по делу МН17 в момент похищения из ДНР был пьян

Бывший командир подразделения ПВО самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) Владимир Цемах во время похищения был в бессознательном состоянии.
Обновлено вчера в 17:54
Происшествия

Под Ярославлем обнаружили пятилетнего ребенка, привязанного к столбу

"Сотрудники полиции проводят проверку по данному факту: пятилетний мальчик, находящийся под опекой в многодетной семье в селе Юрьевском Мышкинского района, был обнаружен привязанным к столбу", - сказала собеседница.
Обновлено вчера в 09:04
Шоу-бизнес

Дмитрий Певцов отвел Ольгу Дроздову в ЗАГС

Обновлено вчера в 12:37
Экономика

Рынок поддельных товаров класса люкс превысил легальный

Компания Brandmonitor посчитали, что годовой оборот теневого сегмента рынка товаров люкс превысил легальный сегмент, сообщает газета «Коммерсантъ».
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Происшествия

Саудовская авиакомпания передумала покупать Boeing 737 MAX

Обновлено вчера в 21:53
Футбол

Месси могут на два года отстранить от выступлений за сборную Аргентины

Лидер сборной Аргентины Лионель Месси может быть отстранён на два года от выступлений за национальную команду.
Обновлено вчера в 17:36
Политика

Россия и Украина проведут прямой телемост

Российский и украинский телеканалы «Россия 1» и NewsOne проведут прямой телемост.
Обновлено вчера в 21:25
Футбол

Факел — Торпедо (Москва) 0:1

Обновлено вчера в 13:54
Шоу-бизнес

Анна Нетребко в шортах поразила поклонников стройными ногами

Отдыхающая недалеко от Венеции российская оперная певица Анна Нетребко опубликовала в своем Instagram видео, на котором она резвится в темноте во время грозы на берегу моря.
Обновлено вчера в 11:41
Шоу-бизнес

Кейт Миддлтон и принца Уильяма осудили после крестин сына Меган Маркл

На общем фото присутствовали отец принца Гарри - Чарльз - с женой Камиллой, мать Меган Маркл Дория, две сестры покойной принцессы Дианы - леди Сара Маккоркодейл и леди Джейн Феллоуз, и принц Уильям с супругой.
Обновлено вчера в 10:22
Происшествия

В Индии 29 человек погибли в ДТП с автобусом

В Индии не менее 29 человек стали жертвами ДТП с участием пассажирского автобуса, еще несколько человек получили травмы различной степени тяжести.
Обновлено вчера в 22:58
Происшествия

Дебош Паука из «Коррозии металла» в аэропорту попал на видео

Обновлено вчера в 15:05
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Минтранс оценил потери авиакомпаний от запрета сообщения с Грузией

Российские авиакомпании потеряют около трех миллиардов рублей из-за прекращения авиасообщения с Грузией.
Обновлено вчера в 15:40
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Министр экономики ФРГ рассказал о важности «Северного потока — 2»

Министр экономики ФРГ Петер Альтмайер в интервью изданию Bild рассказал, почему Германия нуждается в "Северном потоке — 2".
Обновлено вчера в 21:46
Энергетика

«Это катастрофа»: сланцевики сожгли миллиарды долларов, но проиграли России

В попытках потеснить Россию на глобальном газовом рынке американские сланцевые компании потратили миллиарды долларов, а теперь столкнулись с острейшим инвестиционным и производственным кризисом.
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14 россиян не пустили в Мексику

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Кубок Америки по футболу
Футбольный турнир, проводимый под эгидой КОНМЕБОЛ среди национальных сборных стран региона. Первый розыгрыш прошёл в 1910 году, ещё до основания КОНМЕБОЛ, поэтому не был признан официально. Первый признанный турнир прошёл в 1916 году. Позже турнир получил название Чемпионат Южной Америки среди национальных сборных. Таким образом, Кубок Америки является старейшим из существующих международных футбольных турниров, и на 44 года старше своего европейского аналога. В 1975 году турнир получил своё нынешнее название.
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