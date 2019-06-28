Футбол

Бразилия вышла в полуфинал Кубка Америки, победив Парагвай по пенальтиРИА Новости 00:30

Футболисты сборной Бразилии по пенальти обыграли команду Парагвая в 1/4 финала домашнего Кубка Америки. Основное время встречи, прошедшей в Порту-Алегри, завершилось со счетом 0:0. На 58-й минуте красную карточку получил защитник парагвайцев Фабиан Бальбуэна.
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