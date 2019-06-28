Футбол
Бразилия вышла в полуфинал Кубка Америки, обыграв Парагвай по пенальтиREGNUM 00:31
В составе сборной Бразилии послематчевые пенальти реализовали Виллиан, Маркиньос, Филиппе Коутиньо и Габриэл Жезус. В составе парагвайской команды с «точки» забили Мигель Альмирон, Бруно Вальдес и Хуан Рохас. Таким образом, сборная Бразилии прошла в полуфинал Кубка Америки.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 02:49, Вашингтон
Происшествия
Авиакомпания «Ангара» попросит Минтранс наградить экипаж Ан-24
Руководство авиакомпании «Ангара» заявило о намерении обратиться в Министерство транспорта с просьбой наградить членов экипажа разбившегося в Бурятии Ан-24: бортпроводника Елену Лапуцкую и второго пилота Сергея Сазонова.
Обновлено в 02:11
Хоккей
Панарин провёл встречи с представителями «Рейнджерс» и «Флориды»
Российский форвард Артемий Панарин провёл переговоры с представителями клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Флорида Пантерз».
Обновлено в 02:12
Происшествия
Силовики задержали первого фигуранта уголовного дела «Рольфа»
В компании заявили, что постановление, на основании которого идут обыски, не относится напрямую к работе дилерских центров, а основатель «Рольфа» Сергей Петров связал мероприятия с уголовным делом 2014 года.
Обновлено в 02:31
Политика
В Осаке прошла встреча Путина и Трампа
В Осаке на полях саммита "Большой двадцатки" завершилась встреча Владимира Путина и Дональда Трампа, она длилась полтора часа.
Обновлено в 02:29
Политика
Самые яркие цитаты Путина из интервью Financial Times
Накануне поездки в Японию на саммит G20, который сегодня проходит в Осаке, президент России Владимир Путин дал интервью изданию Financial Times.
Обновлено в 02:25
Политика
В Осаке официально начался саммит G20
Саммит G20 официально стартовал в японской Осаке с небольшим опозданием: президенты РФ и ЮАР Владимир Путин и Сирил Рамафоса задержались на двусторонней встрече.
Обновлено вчера в 23:21
Происшествия
В России ужесточили наказания за «пьяные» ДТП
В России ужесточили наказание для пьяных водителей, по вине которых погибли или пострадали люди в ДТП.
Обновлено в 02:18
Общество
В Иркутской области паводок подтопил более 2 тыс. жилых домов
В Иркутской области из-за обильных осадков и подъема уровня воды в реках затопило 2392 жилых домов.
Обновлено в 02:10
Происшествия
В районе Химок произошел сбой в движении поездов
Движение поездов нарушено в районе станции «Сходня» в городе Химки.
Обновлено в 01:29
Армия и оружие
«Невидимый» для самолетов радар создали в России
Гендиректор предприятия-разработчика "ОКБ-Планета" Александр Петров заявил, что в России создана пассивная радиолокационная станция "Тропа", которая является "невидимой" для самолетов и дронов-разведчиков.
Обновлено в 02:01
Политика
Пушков нашёл странность в заявлении Зеленского о пленных из Донбасса
Председатель Комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков указал на то, что президент Украины Владимир Зеленский говорит странные вещи о главе политического совета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Викторе Медведчуке, проведшем переговоры с ДНР и ЛНР об освобождении пленных украинцев.
Обновлено вчера в 19:16
Экономика
В Новосибирске разблокировали банковские счета Депардье
Инспекция ФНС России по Ленинскому району Новосибирска разблокировала операции по банковским счетам зарегистрированного в городе ИП Жерара Депардье, сообщили РИА Новости в УФНС России по региону.
Обновлено в 02:02
Политика
Первый шаг для признания Крыма Европой сделан, заявил Порошенко
Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что возвращение Москвы в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) – это первый шаг признания Крыма территорией России.
Обновлено в 02:30
Шоу-бизнес
Муж Елизаветы Боярской стал копией Брэда Питта
Муж Елизаветы Боярской стал копией Брэда Питта Максим Матвеев кардинально сменил имидж.
Обновлено в 02:21
Общество
Туристка объяснила, за что украинцев выселили из отеля в Греции
Обновлено вчера в 04:12
Экономика
В России высчитали пользу от повышения пенсионного возраста
Повышение пенсионного возраста в России окажет небольшой положительный эффект на ВВП страны, но не сможет сгладить стремительное сокращение трудоспособного населения России.
Обновлено в 02:28
Экономика
ПФР пересчитал доплаты к пенсиям
Пенсии малообеспеченных пенсионеров выросли на 523 рублей, констатировали после перерасчета в Пенсионном фонде России.
Обновлено вчера в 12:40
Единоборства
Альварес может провести поединок с Ковалевым
Обновлено в 01:32
Игры
Новый конкурс Steam ударил по инди-разработчикам
Обновлено в 01:13
Общество
В Москве оградили забором общественное пространство «Яма»
Обновлено вчера в 20:59
Происшествия
Петербуржец с мачете напал на охранника из-за парковочного места
В четверг вечером, 27 июня, петербуржец с мачете напал на сотрудника одного из частных охранных предприятий, который припарковал служебную машину возле одного из домов по улице Рылеева.
Обновлено вчера в 17:35
Общество
Синоптик рассказал о погоде в Петербурге в ближайшие дни
Горожанам стоит ждать ясных дней без осадкой. В ближайшие дни в Петербурге будет ясная погода.
Обновлено в 02:28
Политика
Инвалид из Тюмени обратился к президенту США Дональду Трампу
Тюменский правозащитник, блогер Андрей Романов записал видеообращение, адресованное президенту США Дональду Трампу, с просьбой «принять все необходимые меры по принуждению чиновников Российской Федерации из города Тюмени к исполнению Международных правовых актов, Всеобщей декларации прав человека и Конвенции ООН о правах инвалидов».
Обновлено вчера в 09:04
Политика
Зеленский раскритиковал Климкина за самовольный ответ России
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал объяснений от министра иностранных дел страны Павла Климкина, который, не посоветовавшись с ним, самостоятельно ответил на ноту российского МИДа об украинских моряках.
Обновлено вчера в 10:59
Общество
Директор Алибасова объяснил «спектакль» с отравлением
Обновлено вчера в 11:36
Экономика
Законы июля коснутся оплаты ЖКХ, кредитов и защитят новоселов
С 1 июля в России меняются правила кредитования. Об этом говорится в Федеральном законе от 27 декабря 2018 г. N 554-ФЗ.
Обновлено вчера в 21:00
Общество
В аэропортах Москвы отменено и задержано более 40 рейсов
В московских аэропортах из-за непогоды задержано 37 рейсов, еще 10 отменено.
Обновлено вчера в 17:12
Экономика
Высшее образование в России стало дороже
Ранее сообщалось, что количество бюджетных мест в российских вузах сократится на четверть к 2024 году, а абитуриентов станет больше на 15 процентов.
Обновлено 26 июня в 20:13
Экономика
Мясо назвали самым перспективным продуктом для экспорта в Китай
Аналитики KPMG в своем исследовании «Рынок продовольствия КНР: возможности для российских компаний» (отчет есть у РБК) назвали наиболее перспективные продовольственные категории для экспорта в Китай.
Обновлено в 01:00