Футбол

Бразилия вышла в полуфинал Кубка Америки, обыграв Парагвай по пенальтиREGNUM 00:31

В составе сборной Бразилии послематчевые пенальти реализовали Виллиан, Маркиньос, Филиппе Коутиньо и Габриэл Жезус. В составе парагвайской команды с «точки» забили Мигель Альмирон, Бруно Вальдес и Хуан Рохас. Таким образом, сборная Бразилии прошла в полуфинал Кубка Америки.
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Парагвай
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