Бразилия вышла в плей-офф Кубка Америки после победы над ПеруМК-Спорт 07:10

Сборная Бразилии по футболу вышла в плей-офф Кубка Америки по футболу благодаря победе над командой Перу со счетом 5:0. Голы забили Каземиро, Фирмино, Эвертон и Виллиан и Дани Алвес. После этой победы Бразилия набрала 7 очков, хвативших на выход в плей-офф Кубка Америки с первого места.

Бразилия вышла в плей-офф Кубка Америки после победы над Перу

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