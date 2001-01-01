Сборная Аргентины объявила состав на матч 1/2 финала Кубка Америки против Бразилии. Игра начнется в 3.30 по московскому времени.

Месси и Агуэро с первых минут сыграют с Бразилией

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