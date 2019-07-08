Футбол
Бразилия стала обладателем Кубка АмерикиGazeta.SPb 05:58
Бразильская сборная по футболу выиграла в финале Кубка Америки у сборной Перу со счетом 3:1. Это девятый раз, когда Бразилия стала победителем в этом турнире. Последний раз Бразилия завоевывала Кубок Америки В 2007 году.
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