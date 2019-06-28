Футбол

Бразилия в серии пенальти прошла Парагвай на Кубке АмерикиНева Спорт 01:08

В серии послематчевых пенальти бразильцы были точнее — решающий удар исполнил форвард Габрэль Жезус. Бразилия стала первым полуфиналистом Кубка Америки и встретится с победителем матча между Венесуэлой и Аргентиной.
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Парагвай
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Государство в Южной Америке, не имеющее выхода к морю. На юге и юго-западе граничит с Аргентиной, на северо-западе - с Боливией, на востоке и северо-востоке - с Бразилией. В переводе с языка гуарани «парагвай» означает «от великой реки» - подразумевается река Парана. Из-за центрального положения в Южной Америке, Парагвай иногда называют «сердцем Америки».
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