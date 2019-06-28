Футбол
Бразилия в серии пенальти прошла Парагвай на Кубке АмерикиНева Спорт 01:08
В серии послематчевых пенальти бразильцы были точнее — решающий удар исполнил форвард Габрэль Жезус. Бразилия стала первым полуфиналистом Кубка Америки и встретится с победителем матча между Венесуэлой и Аргентиной.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 11:59, Вашингтон
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Происшествия
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Контроль за соблюдением ПДД на Крымском мосту усилен из-за трафика
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Трамп и Путин обсудили судьбу украинских моряков
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Обновлено в 09:27
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Депутату Госдумы Сергею Гаврилову запретили въезд в Грузию
Власти Грузии не впустят в страну президента Межпарламентской ассамблеи православия (МАП), депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова, если он вновь решит посетить республику.
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Авто
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Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов выполнил своё обещание и назначил Олега Капитанова на должность председателя комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в Санкт-Петербурге.
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