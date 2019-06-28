Футбол
Бразилия в серии пенальти прошла Парагвай на Кубке АмерикиНева Спорт 01:08
В серии послематчевых пенальти бразильцы были точнее — решающий удар исполнил форвард Габрэль Жезус. Бразилия стала первым полуфиналистом Кубка Америки и встретится с победителем матча между Венесуэлой и Аргентиной.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 08:50, Вашингтон
Политика
Кремль рассказал о встрече Путина и Трампа
Обновлено в 08:40
Технологии
Западные спецслужбы пытались взломать сервисы «Яндекса»
Пресс-служба российской компании «Яндекс» сообщила, что сервисы компании пытались взломать западные спецслужбы в 2018 году, однако данные пользователей не пострадали.
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Политика
Медведчук заявил, что никогда не был и не будет посредником Зеленского
Главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что не намерен играть для президента Украины Владимира Зеленского роль посредника на переговорах с Россией.
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Миллер пошутил о судьбе транзита газа через Украину в новом году
Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер на пресс-конференции по итогам годового собрания акционеров c юмором ответил на вопросы о том, что будет с транзитом российского газа через Украину с 1 января, когда истечет действующий контракт.
Обновлено в 07:57
Происшествия
Очевидцы сняли на видео потоп возле Шереметьево
Россияне сняли на видео потоп возле Международного аэропорта Шереметьево имени А.С. Пушкина.
Обновлено в 08:15
Шоу-бизнес
Азиза перед свадьбой бросила жениха-композитора Олега Бескровного
Азиза перед свадьбой бросила жениха-композитора Олега Бескровного.
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Общество
Сын Алибасова заявил о заработанных на отравлении 26 млн
Сын продюсера Бари Алибасова в беседе с изданием "Ридус" прокомментировал недавнее заявление директора Алибасова о том, что история вокруг отравления продюсера была "спектаклем" для улучшения финансового состояния команды артиста.
Обновлено в 07:34
Происшествия
В Иркутской области из-за паводка началась эвакуация города Тулун
Уровень воды в реке Ия превысил 946 см при критической отметке в 700 см и может подняться до 1,5 м. Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил главе МЧС Евгению Зиничеву вылететь в Иркутскую область в связи с чрезвычайной ситуацией в регионе.
Обновлено в 08:24
Футбол
Глушаков лайкнул комментарий с критикой в адрес Карреры
Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков в социальной сети лайкнул комментарий одного из болельщиков, который критически высказался в адрес бывшего наставника столичной команды Массимо Карреры.
Обновлено в 06:54
Происшествия
В США легкий самолет упал на жилой дом
Легкий самолет упал на жилой дом в США, пишет газета New York Post.
Обновлено в 07:06
Происшествия
Закон об ужесточении наказания за ДТП в нетрезвом виде вступил в силу
Согласно изменениям, если пьяный водитель спровоцировал аварию и причинил другому человеку тяжкий вред здоровью, ему может грозить от трех до семи лет лишения свободы (ранее максимальный срок наказания составлял четыре года).
Обновлено в 03:44
Политика
В МИД Грузии ответили на вопрос о гарантиях безопасности для россиян
Замглавы ведомства Александр Хвтисиашвили заявил, что юридические гарантии безопасности российских граждан в Грузии уже есть.
Обновлено в 07:30
Политика
Песков объяснил отношение Путина к либерализму
Песков отметил, что либеральные идеи сегодня «стали агрессивно доминирующими».
Обновлено в 08:44
Технологии
Electronic Arts закрыла свой российский офис
Российский офис Electronic Arts прекратил свою работу.
Обновлено в 06:53
Общество
МЧС предупредило о сильном дожде и ветре в Москве
В Москве 28 июня местами ожидается сильный дождь с усилением порывов ветра до 12 – 17 м / с. Об этом сообщает управление МЧС по городу.
Обновлено в 03:07
Транспорт
ГИБДД усилила контроль на Крымском мосту из-за увеличения трафика
ГИБДД усилила контроль на Крымском мосту из-за случаев серьезного превышения скоростного режима и увеличения автомобильного трафика.
Обновлено в 04:09
Общество
Более 40% жителей РФ не верят, что проживут на пенсию
«Более 40% опрошенных уверены, что размер выплачиваемой им государственной пенсии будет составлять лишь 15−30 тыс. рублей, и обеспечить комфортную жизнь в старости без собственных накоплений им не удастся», — говорится в сообщении пресс-службы банка.
Обновлено в 07:55
Происшествия
В Новороссийске прокомментировали нападение чиновницы на журналистку
Обновлено вчера в 11:06
Происшествия
Авиакомпания «Ангара» попросит Минтранс наградить экипаж Ан-24
Руководство авиакомпании «Ангара» заявило о намерении обратиться в Министерство транспорта с просьбой наградить членов экипажа разбившегося в Бурятии Ан-24: бортпроводника Елену Лапуцкую и второго пилота Сергея Сазонова.
Обновлено в 02:11
Политика
Глава Рослесхоза подал в отставку
Глава Рослесхоза Иван Валентик подал в отставку, передает ТАСС РИА "Новости".
Обновлено в 07:12
Космос
NASA отправит аппарат на спутник Сатурна Титан для поиска жизни
NASA отправит к спутнику Сатурна Титану аппарат Dragonfly, заявил на сайте организации глава американского космического ведомства Джеймс Брайденстайн.
Обновлено в 07:30
Финансы
Россия и Китай отказались от расчетов в долларах
Россия и Китай заключили межправительственное соглашение о переходе на расчеты в национальных валютах.
Обновлено вчера в 23:27
Политика
В Крыму поддержали заявление Порошенко о статусе полуострова
Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков считает, что бывший президент Украины Петр Порошенко впервые сделал реалистичное заявление по статусу Крыма.
Обновлено в 03:14
Футбол
«Рубин» представит пятую эмблему за семь лет
"Рубин" новый сезон начнет с обновленной эмблемой. С данной инициативой выступило руководство ТИАФ - спонсора казанцев.
Обновлено в 06:10
Происшествия
Замкомандира взвода Росгвардии нашли повешенным в московской квартире
Тело сотрудника Росгвардии обнаружили у него дома в Пресненском районе Москвы.
Обновлено в 07:03
Происшествия
Завершено расследование дела об изнасиловании дознавательницы в Уфе
Сотрудники следственного комитета Башкирии рассказали о завершении расследования уголовного дела о групповом изнасиловании дознавательницы в уфимском отделе полиции.
Обновлено в 05:26
Происшествия
В Тольятти убили директора бойцовского клуба «Ахмат»
Обновлено в 02:52
Футбол
«Рома» купила у «Уфы» защитника Неделчару
Обновлено в 08:29