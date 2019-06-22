Футбол
Бразилия уничтожила Перу и вышла в плей-офф Кубка АмерикиSport.ru вчера в 17:29
В составе бразильской сборной точными ударами отметились Фирмино, Эвертон и Виллан, Каземиро и Дани Алвес. За три тура Бразилия набрала семь баллов и финишировала на первой строчке в группе А. Вторую путёвку в плей-офф заработала команда Венесуэлы, которая сегодня обыграла Боливию (3:1).
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Алвес: «Любой соперник сборной Бразилии в плей-офф Кубка Америки будет сложным»
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Дани Алвес считает, что у Бразилии в 1/4 финала Кубка Америки в любом случае будет сложный соперник
Спорт-Экспрессвчера в 21:38
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