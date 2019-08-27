Экономика
RT на русскомБразилия разрешила ввоз российской говядины
В Россельхознадзоре сообщили о подписании ветеринарного сертификата, который разрешает ввоз российской говядины и говяжьих продуктов в Бразилию.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 14:22, Вашингтон
Авто
На МАКС показали VIP-вертолет в стиле Aurus
Холдинг «Вертолеты России», входящий в госкорпорацию «Ростех», представил на авиасалоне МАКС-2019 вертолет «Ансат» с салоном высокой комфортности, выполненном в стилистике бренда Aurus.
Мойка78 10:42
Политика
Путин прилетел в новый саратовский аэропорт Гагарин
Президент России Владимир Путин во вторник прибыл в новый саратовский аэропорт Гагарин, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 12:50
Религия
Православные отметят Успение Пресвятой Богородицы
28 августа верующие отмечают Великий двунадесятый праздник Успения Пресвятой Богородицы, которому предшествовал довольно строгий, двухнедельный пост.
Park72.ru 07:00
Политика
Трамп не нашел постельных клопов в гостинице для G7
Американский президент Дональд Трамп заверил, что в гостинице, где он предложил провести саммит G7 в 2020 году, нет никаких клопов.
Газета.Ru 12:46
Политика
Путин похвалил космонавтов за стыковку «Союза МС-14» с МКС
Благополучная стыковка с МКС корабля «Союз МС-14» с российским роботом «Фёдором» на борту — результат высокого профессионализма отечественных космонавтов, заявил глава РФ Владимир Путин на авиасалоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском.
News.ru 09:39
Политика
Украинского экс-министра задержали в аэропорту Киева
Бывший министр здравоохранения Украины Раиса Богатырева вернулась на родину и была задержана в киевском аэропорту «Жуляны».
BFM.ru 13:50
Экономика
В Минэкономразвития предсказали снижение роста доходов россиян
Минэкономразвития снизило прогноз роста реальных доходов россиян в 2019 году с 1 до 0,1%, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru вчера в 14:39
Футбол
«Локомотив» презентовал португальского футболиста Жоау Мариу
Португальский полузащитник Жоау Мариу стал новым футболистом московского «Локомотива».
RT на русском 14:01
Происшествия
РЖД подтвердили утечку данных более 700 тыс. сотрудников
«Российские железные дороги» (РЖД) проводят расследование в связи с сообщениями об утечке персональных данных сотрудников компании, в дальнейшем материалы внутренней проверки будут переданы в правоохранительные органы.
Коммерсантъ 09:02
Политика
Путин назвал сроки начала поставок газа по «Турецкому потоку»
Поставки газа по трубопроводу «Турецкий поток» в Турцию начнутся до конца текущего года.
Парламентская газета 12:41
Армия и оружие
Китай может рассмотреть покупку российских Су-57
Китай может изучить возможность приобретения у России многоцелевого истребителя Су-57. Об этом сообщает "Хуаньцю шибао".
Газета.Ru 03:25
Происшествия
СКР начал проверку из-за смерти ребенка в подмосковном детдоме
Следователи начали доследственную проверку в детском доме подмосковного Сергиева Посада, где скончался ребенок.
Российская газета 10:18
Кино
Виола Дэвис сыграет Мишель Обаму в сериале «Первые леди»
Оскароносная актриса Виола Дэвис сыграет Мишель Обаму в политическом сериале «Первые леди».
News.ru 08:25
Политика
Еще один сенатор из США пожаловался на отказ в российской визе
Накануне об отказе в визе сообщил сенатор-республиканец Рон Джонсон.
РИА Новости 13:59
Авто
В Infiniti сменится главный дизайнер
Накамура имеет большой дизайнерский опыт как в Nissan, так и в Infiniti, работая над концепцией седана Qs Inspiration, показанной на автосалоне в Шанхае в апреле, концепцией кроссовера QX Inspiration, показанной на автосалоне в Детройте в этом году и концепция прототипа Prototype 10, представленная в прошлом году на Пеббл-Бич.
SpeedMe вчера в 13:15
Политика
Макрон заявил о конце западной гегемонии в мире
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что эпоха западного доминирования в мире завершается.
RT на русском 05:53
Фигурное катание
Синицына не вылетела в США на юниорский Гран-при
Российская фигуристка Ксения Синицына не смогла вылететь в США на этап серии Гран-при среди юниоров, сообщается на официальном сайте Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).
РИА Новости 13:20
Общество
Московский ОМОН нуждается в подкреплении
ГУ Росгвардии по Москве разместило объявление о вакансиях на HeadHunter, а потом удалило его 27 августа на крупнейшем в РФ ресурсе по поиску работы HeadHunter (HH) было опубликовано объявление от имени ГУ Росгвардии по Москве о приеме сотрудников в столичный ОМОН.
Коммерсантъ 14:00
Экономика
Сбербанк начал разработку нового логотипа
В начале августа управляющий директор по развитию экосистемы Сбербанка Антон Собе-Панек разместил в Facebook вариант логотипа для SberX в похожей цветовой гамме.
РБК 09:24
Театры
Александр Калягин провел сбор труппы театра «Et Cetera»
На сборе труппы театра "Et Cetera", посвященном открытию 27 сезона, Александр Калягин рассказал о запланированных премьерах и гастролях нового театрального сезона, а режиссер Роберт Стуруа поделился с коллегами идеей нового спектакля по сказкам Гофмана.
Московский Комсомолец 11:45
Финансы
Курс евро подскочил до 74 рублей
По данным Московской биржи, курс евро расчетами "завтра" на 20:16 мск вырос на 64 копейки, 73,93 рубля, но минутами ранее поднимался и до 74 рублей.
Аргументы недели 14:19
Теннис
Мария Шарапова проиграла Серене Уильямс на старте US Open
Российская теннисистка Мария Шарапова потерпела поражение от американки Серены Уильямс в первом круге стартовавшего в Нью-Йорке турнира серии Большого шлема US Open.
Интерфакс-Спорт вчера в 20:49
Происшествия
На Кубани отчим до смерти избил четырехлетнюю девочку
В Курганинском районе Кубани по подозрению в совершении жестокого избиения четырехлетней девочки разыскивается ее отчим.
Российская газета 13:10
Политика
Зеленский предложит на пост премьера замглавы офиса президента
Президент Украины Владимир Зеленский предложит парламенту заместителя главы своего офиса Алексея Гончарука на пост премьер-министра, сообщило местное издание «Украинская правда» со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 08:25
Здоровье
Доктор Мясников назвал причину ожирения россиян
Мясников добавил, что в большинстве случаев причиной лишнего веса у граждан России является не то, что они не могут остановиться и перестать кушать, также не виновата в этом генетика.
9111.ru 04:35