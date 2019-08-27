Экономика
RT на русскомБразилия разрешила ввоз российской говядины
В Россельхознадзоре сообщили о подписании ветеринарного сертификата, который разрешает ввоз российской говядины и говяжьих продуктов в Бразилию.
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Футбол
Краснодар — Олимпиакос 1:1 (Перерыв)
«Краснодар» опубликовал стартовый состав на ответный матч квалификационного раунда плей-офф Лиги чемпионов против греческого «Олимпиакоса».
РБК 14:28
Экономика
Сбербанк начал разработку нового логотипа
Сбербанк начал работу над новым логотипом, рассказал РБК источник, знакомый с подготовленными для обсуждения в кредитной организации материалами, и подтвердил источник, близкий к банку.
РБК 09:24
Политика
Путин осмотрел новый аэропорт Саратова
Президент посетил саратовский аэропорт "Гагарин".
Российская газета 13:49
Политика
Появилось видео нестандартной посадки Су-57
Видео необычной посадки истребителя Су-57 на аэродроме в подмосковном Жуковском появилось в Twitter.
Известия 05:50
Политика
В киевском аэропорту задержали экс-министра здравоохранения Украины
Экс-министра здравоохранения Украины Раису Богатыреву задержали в киевском аэропорту Жуляны.
Вести.Ru 14:56
Политика
Путин и Эрдоган открыли МАКС-2019
Основным заказчиком станет авиакомпания «Аэрофлот», сообщает ТАСС.
Говорит Москва 06:48
Политика
На Украине завели дело на Парубия по сожжению людей в Одессе
Государственное бюро расследований Украины начала уголовное дело против председателя Верховной рады Андрея Парубия - его обвиняют в причастности к организации пожара в одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 года, в результате которого погибли 48 противников Майдана.
Газета.Ru 14:57
Происшествия
В Турции обрушился мост с пешеходами
Как видно на записи с камер наружного наблюдения, часть моста внезапно начала падать в реку, когда по ней шли два пешехода.
Газета Кемерова 01:16
Политика
ГИБДД не стала штрафовать Путина за езду без шлема
Поездка президента РФ на байке прошла во время посещения Севастополя, где Путин пообщался с крымскими властями и членами мотоклуба «Ночные волки».
BFM.ru 06:40
Политика
Еще один американский сенатор пожаловался на отказ в выдаче визы РФ
Ранее посольство России в Вашингтоне и российский МИД прокомментировали аналогичную жалобу сенатора Джонсона, который уверял, что ему было отказано в выдаче визы.
Российская газета 15:25
Экономика
В ведомствах обсудят судьбу индивидуального пенсионного капитала
Ранее замглавы Минфина Алексей Моисеев сообщил, что новая пенсионная реформа не будет носить название ИПК (индивидуальный пенсионный капитал), а о новых деталях планируется объявить уже в ближайшую неделю.
Известия 10:23
Религия
Православные отметят Успение Пресвятой Богородицы
28 августа верующие отмечают Великий двунадесятый праздник Успения Пресвятой Богородицы, которому предшествовал довольно строгий, двухнедельный пост.
Park72.ru 07:00
Общество
Клишас рассказал о пользе идентификации пользователей в Интернете
Вопрос деанонимизации пользователей интернета поможет снизить уровень преступности в сети, заявил РИА Новости во вторник глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас.
РИА Новости 15:31
Финансы
РСХБ увеличил прибыль и снизил стоимость риска
В первом полугодии 2019 года группа РСХБ обеспечила запланированный рост кредитного портфеля с сохранением тренда на повышение его качества, сформировала устойчивую ресурсную базу в необходимом объеме, укрепила капитал и существенно увеличила прибыль, — отметили в банке.
Lenta.ru 13:14
Футбол
«Локомотив» презентовал португальского футболиста Жоау Мариу
Португальский полузащитник Жоау Мариу стал новым футболистом московского «Локомотива».
RT на русском 14:01
Шоу-бизнес
Жигунов отреагировал на слухи о раке мозга у Заворотнюк
Актер Сергей Жигунов прокомментировал слухи о том, что у его экс-возлюбленной Анастасии Заворотнюк диагностирован рак мозга.
ФАН 04:08
Армия и оружие
Эрдоган назвал причины, затрудняющие выполнение сочинского меморандума
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что действия правительственной армии Сирии в Идлибе затрудняют выполнение сочинского меморандума по урегулированию.
РИА Новости 11:14
Теннис
Мужа Серены Уильямс уличили в намеке на допинговое прошлое Шараповой
Многие пользователи Twitter сочли такой поступок за критику Шараповой из-за ее допингового прошлого.
Sportbox.RU 09:26
Фигурное катание
Евгения Медведева стала послом сборной России на Олимпиаде в Токио
Двукратная чемпионка мира и обладательница двух серебряных олимпийских наград — 19-летняя фигуристка Евгения Медведева приехала из Канады в Москву и приняла предложение президента Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова стать официальным послом сборной России на Олимпийский играх — 2020 в Токио.
Вечерняя Москва 07:03
Политика
Лукашенко примет советника Трампа
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон встретится с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Минске.
Lenta.ru 06:55
Здоровье
Песков прокомментировал увольнение хирургов в Нижнем Тагиле
Ранее шесть хирургов ЦГБ №1 Нижнего Тагила написали заявления на увольнение из-за низкой зарплаты и высокой нагрузки.
Московский Комсомолец Екатеринбург вчера в 09:43
Общество
Pornhub снял «самое грязное в мире видео»
Lenta.ru 13:13
Политика
Макрон объявил о конце эпохи доминирования Запада
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что эпоха западного доминирования в мире завершается в силу геополитических изменений.
Известия 06:28
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Валерия Мастерко родила первенца
Бывшая участница проекта «Дом-2» Валерия Мастерко родила первенца.
Телепрограмма 13:47
Общество
Еще 14 министерств переедут в «Москва-Сити»
Вести Подмосковья 03:10
Музыка
Шнуров и Гагарина стали наставниками нового сезона шоу «Голос»
Как сообщает пресс-служба Первого канала, в восьмом сезоне шоу «Голос» наставниками стали Сергей Шнуров, Полина Гагарина, Константин Меладзе и Валерий Сюткин, сообщает пресс-служба Первого канала.
Live24 вчера в 10:00