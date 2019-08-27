Экономика

RT на русскомRT на русскомБразилия разрешила ввоз российской говядины

В Россельхознадзоре сообщили о подписании ветеринарного сертификата, который разрешает ввоз российской говядины и говяжьих продуктов в Бразилию.
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