Экономика
RT на русскомБразилия разрешила ввоз российской говядины
В Россельхознадзоре сообщили о подписании ветеринарного сертификата, который разрешает ввоз российской говядины и говяжьих продуктов в Бразилию.
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Коммерсантъ вчера в 18:42
Экономика
СМИ узнали о планах ввести квоту в 50% на госзаказ российских товаров
Власти России рассматривают возможность установления квоты в 50% на госзаказ российских товаров.
РБК вчера в 19:39
Шоу-бизнес
У 79-летнего Эммануила Виторгана родилась дочка
На снимке Эммануил Виторган фотографии вместе с женой Ириной, которая держит на руках новорожденную дочку, вокруг них бегает старшая дочь Этель.
RuNews24.ru вчера в 20:21
Политика
Пушков отреагировал на слова Макрона о конце доминирования Запада
Российский сенатор Алексей Пушков согласился с высказыванием президента Франции Эммануэля Макрона о конце гегемонии Запада в современном мире.
Известия вчера в 20:05
Экономика
На золотодобывающую компанию претендуют китайские инвесторы
Компания «Майский лист», связанная c китайскими инвесторами, подала в ФАС ходатайство о приобретении 100% голосующих акций российского золотодобытчика «Высочайший».
Коммерсантъ вчера в 14:33
Религия
Православные христиане отмечают Успение Пресвятой Богородицы
Православные христиане отмечают 28 августа Успение Пресвятой Богородицы.
ТАСС вчера в 17:13
Общество
Пенсионерам-льготникам компенсируют траты на заграничный отдых
Минтруд предлагает обязать ПФР компенсировать пенсионерам Крайнего Севера траты на часть дороги по территории РФ, если они выезжают за границу.
URA.Ru 26 августа в 23:04
Политика
Путин разрешил Эрдогану купить Су-57
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осмотрели новейший истребитель пятого поколения Су-57 в рамках международного авиационно-космического салона МАКС-2019 в Подмосковье, сообщает ФАН.
Газета.Ru вчера в 09:57
Здоровье
Хирург из Нижнего Тагила назвал причины массового увольнения коллег
Заведующий хирургическим отделением ГКБ №1 в Нижнем Тагиле Юрий Изотеев назвал причины массового увольнения коллег.
RT на русском вчера в 16:28
Общество
Аэрофлот хочет отказаться от плоских тарифов на Дальний Восток
Как заявил «Интерфаксу» гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев, «плоские» тарифы серьезным бременем ложатся на экономику авиакомпании.
EastRussia вчера в 22:24
Происшествия
Задержаны мошенники, продававшие несуществующие запчасти для авто
Сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России во взаимодействии с коллегами из Чувашской Республики, Волгоградской и Саратовской областей задержали 15 подозреваемых в мошенничестве.
РЕН ТВ вчера в 23:12
Армия и оружие
Беспилотник «Корсар» проходит госиспытания
Ранее индустриальный директор кластера обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии Ростеха Сергей Абрамов сообщил РИА Новости, что "Корсар" проходит опытную эксплуатацию в Минобороны.
РИА Новости вчера в 20:03
Экономика
Медленный рост доходов россиян обеспокоил Путина
Президент Владимир Путин заявил, что экономический рост в стране нужно сделать более устойчивым и динамичным.
Телеканал 360° 26 августа в 06:59
Происшествия
Полицейских подозревают в изнасиловании 17-летней волейболистки
Газета.Ru вчера в 01:57
Музыка
Лолита расплакалась на репетиции песни в рамках конкурса «Новая волна»
Известная российская певица «Лолита» сильно расплакалась во время исполнения на репетиции популярной песни «Городок».
Актуальные Новости вчера в 05:37
Футбол
Усэйн Болт презентовал новую форму «Марселя»
Восьмикратный олимпийский чемпион, рекордсмен в беге на 100 и 200 метров Усэйн Болт принял участие в презентации новой формы «Марселя».
Спорт-Экспресс вчера в 23:44
Армия и оружие
Ростех представил модернизированный вертолет Ми-24П на МАКС-2019
Ростех представил на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 модернизированный транспортно-боевой вертолет Ми-24П-1М с обновленным бортовым радиоэлектронным оборудованием.
ТАСС вчера в 03:50
Теннис
Калинская на старте US Open обыграла чемпионку турнира
Анна Калинская вышла во второй круг US Open. Россиянка на старте турнира в двух партиях обыграла американку Слоан Стивенс.
Sportbox.RU вчера в 23:43
Политика
Пентагон утвердил строительство дополнительных 32 км стены с Мексикой
Пентагон утвердил строительство 32 километров дополнительного пограничного ограждения, дорог и осветительных конструкций на американо-мексиканской границе.
ФАН 00:31
Происшествия
Житель Арканзаса открыл стрельбу по полицейским
Житель города Уэст-Хелена (штат Арканзас, США) забаррикадировался в доме и начал стрелять по полицейским, передаёт Fox News.
REGNUM вчера в 22:10
Экономика
Импортная здоровая пища может скоро исчезнуть с российских прилавков
Сегодня в российских магазинах представлен обширный ассортимент импортной органической продукции, имеющей международные сертификаты, выданные в основном в ЕС, пишет «Русбренд».
Коммерсантъ вчера в 18:42
Происшествия
Александр Друзь сбил велосипедиста в Санкт-Петербурге
Телепрограмма вчера в 17:35
Происшествия
В ФРГ носорог перевернул машину с человеком в природном парке
Известия вчера в 16:18
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова рассказала о связи с альфонсами
После отпуска в Греции звезда устроила презентацию собственной автобиографической книги, в которой подробно рассказала обо всех моментах личной жизни.
Собеседник вчера в 13:07
Авто
Новинка Weismann получит мотор от BMW M5
Ожидается, что новый Wiesmann получит последнюю версию 4,4-литрового мотора S63, который используется в нынешнем BMW M5 и выдает 600 л.с. и 750 Нм крутящего момента в стандартной комплектации и даже 625 л.с. в более мощной версии.
32CARS.ru вчера в 10:15
Политика
Американскому сенатору отказали в российской визе
Американский сенатор Рон Джонсон сообщил, что Россия отказала ему в визе.
Ведомости 26 августа в 20:49
Космос
SpaceX сообщила об успешном испытании аппарата Starhopper
Американская компания SpaceX провела успешные испытания аппарата Starhopper — прототипа космического корабля Starship.
Life.ru вчера в 19:58
Политика
Бывшего министра здравоохранения Украины задержали в аэропорту Киева
Правоохранители во вторник, 27 августа, задержали в киевском аэропорту Жуляны Раису Богатыреву, которая при президенте Викторе Януковиче возглавляла минздрав Украины.
Известия вчера в 15:05
Происшествия
На Кубани разыскивают мужчину, подозреваемого в убийстве падчерицы
Следователи в Краснодарском крае возбудили уголовное дело в связи со смертью четырехлетней девочки, подозреваемый в убийстве - сожитель ее матери - объявлен в розыск, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе СУ СКР по региону.
ТАСС вчера в 15:04
Политика
Против Парубия возбудили дело из-за трагедии в Одессе в 2014 году
Ведомство проверит причастность Парубия к организации массовой гибели людей в Одессе 2 мая 2014 года.
РИА Новости вчера в 11:11