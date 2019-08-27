Экономика
RT на русскомБразилия разрешила ввоз российской говядины
В Россельхознадзоре сообщили о подписании ветеринарного сертификата, который разрешает ввоз российской говядины и говяжьих продуктов в Бразилию.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
«В ходе двусторонней встречи... подписан ветеринарный сертификат на экспорт говядины и говяжьих продуктов, в сопровождении которого такие поставки из России в Бразилию могут быть начаты незамедлительно», — сообщается на сайте Россельхознадзора.RT на русскомвчера в 09:21
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 02:38, Вашингтон
Гаджеты
Сбербанк разрабатывает собственную «умную» колонку
Газета пишет, что колонка будет работать на основе голосового помощника, который разрабатывает Центр речевых технологий.
Эхо Москвы 01:32
Происшествия
Полицейских обвинили в насилии над 17-летней в Анапе
Lenta.ru вчера в 13:08
Экономика
Росстат зафиксировал рост бедности в России
Численность россиян с денежными доходами ниже прожиточного минимума (уровень бедности) во втором квартале 2019 года составила 18,6 млн человек, или 12,7% от всего населения, следует из данных Росстата.
РБК вчера в 12:25
Здоровье
Конфликт врачей в Нижнем Тагиле решен «десантом» из Екатеринбурга
По прогнозам экспертов Минздрава Свердловской области, работа вахтовым методом медиков Демидовской больницы снимет острый конфликт, который возник в Нижнем Тагиле в середине августа.
АиФ Урал 26 августа в 04:39
Финансы
Эксперт прокомментировал рост цен на золото
Эксперт Центра экономических исследований РИСИ Николай Трошин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал рост цен на золото.
RT на русском вчера в 08:46
Футбол
«ПСЖ» заинтересован в переходе Манджукича
По информации журналиста Джанлуки ди Марцио, руководство действующего чемпиона Франции заинтересовано в переходе 33-летнего форварда в связи с травмами Килиана Мбаппе и Эдинсона Кавани.
Советский спорт 00:41
Происшествия
Под завалами обрушившегося здания в Новосибирске могут быть 12 человек
Под завалами обрушившегося строящегося здания в Новосибирске могут находиться 12 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб региона.
RT на русском 02:13
Экономика
Forbes назвал самые богатые российские семьи
Гуцериевы пятый год подряд держатся на первом месте в рейтинге самых богатых российских семей, пишет журнал Forbes.
РИА Новости 01:32
Экономика
Банки в разы ускорили приток частных инвесторов на фондовый рынок
Ставки по вкладам в 2018 году достигли минимумов, и банки стали активно предлагать клиентам инвестиционные продукты, пояснил директор департамента рынка акций Мосбиржи Борис Блохин.
РБК 02:00
Происшествия
Девять человек пострадали в ДТП с минивэном в Волгограде
На окраине Волгограда минивэн опрокинулся в кювет, в аварии пострадали девять человек.
ТАСС 02:00
Технологии
Инвесторы раскрыли сроки выпуска Telegram собственной криптовалюты
Команда мессенджера Telegram сообщила инвесторам о намерении выпустить первую партию собственной криптовалюты Gram в течение двух месяцев, до 31 октября.
DP.RU 01:19
Армия и оружие
Появилось видео «плоского штопора» в исполнении Су-57
Телеканал RT опубликовал видео тренировочного полета истребителя Су-57 с выполнением фигуры высшего пилотажа «плоский штопор».
Известия 01:23
Религия
Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы
Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.
REGNUM вчера в 17:36
Происшествия
Актера из сериала «Мажор-2» избили в Санкт-Петербурге
Lenta.ru вчера в 22:47
Шоу-бизнес
79-летний Эммануил Виторган снова стал отцом
Никто даже и предположить не мог, что 79-летний артист и его супруга Ирина Млодик решатся на второго ребенка, а теперь счастливые родители принимают поздравления от поклонников на странице Эммануила Гедеоновича в социальной сети Instagram, где звезда советского и российского кино опубликовал снимок с младшей дочкой.
Телепрограмма вчера в 21:00
Происшествия
Ямальский школьник получил травмы, исполняя лезгинку
Ребенок находился на отдыхе на базе отдыха «Искра». Там он решил показать, как надо исполнять кавказский танец.
7 новостей 02:22
Политика
Коломойский назвал условие переизбрания Зеленского на второй срок
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский рассказал в интервью изданию «Цензор.нет», почему президента Украины Владимира Зеленского могут переизбрать на второй срок.
Lenta.ru 00:43
Политика
Экс-министр здравоохранения Украины задержана в аэропорту Киева
Сотрудники правоохранительных органов во вторник в киевском аэропорту Жуляны задержали Раису Богатыреву, которая в период президентства Виктора Януковича возглавляла Министерство здравоохранения Украины.
ТАСС вчера в 13:26
Общество
Столичные парки подготовили праздничную программу ко Дню знаний
Мастер-классы, квесты, игры и концерты включили в программу мероприятий в столичных парках ко Дню знаний, сообщается в среду на сайте мэра и правительства Москвы.
ТАСС 01:39
Политика
Владимир Путин посетил новый аэропорт Саратова «Гагарин»
Владимир Путин прибыл в новый аэропорт Саратова из Жуковского, где посетил авиасалон МАКС-2019 и провел встречу с турецким президентом Реджепом Эрдоганом.
Южный Федеральный вчера в 15:06
Экономика
Назван объем секретных расходов России
Стал известен объем секретных расходов, которые были в экономике России в 2017 году.
Газета.Ru 00:37
Происшествия
При взрыве газа в доме во Львовской области погиб один человек
В результате взрыва газа в четырёхэтажном многоквартирном доме в городе Дрогобыч Львовской области, по последним данным, погиб один человек, ещё семь были госпитализированы.
RT на русском 01:42
Политика
Путин на МАКС-2019 угостил Эрдогана вологодским мороженым
Президент РФ Владимир Путин угостил турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана российским мороженым.
ТАСС вчера в 09:17
Общество
Минпросвещения разработало правила этики для учителей
Минпросвещения России совместно с Общероссийским профсоюзом образования разработало и направило в регионы положение о нормах профессиональной этики педагогических работников, в котором призывало педагогов воздержаться от публикации в интернете информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей.
ТАСС вчера в 17:18
Технологии
Китай планирует до конца года построить 50 тысяч базовых станций 5G
Китай планирует до конца года построить более 50 тысяч базовых станций для сетей 5G в 50 крупнейших городах страны, заявил глава департамента информации и коммуникаций министерства промышленности и информатизации КНР Хань Ся.
РИА Новости 01:44
Происшествия
В Петербурге задержали стрелявшего на детской площадке мужчину
Сотрудники полиции задержали мужчину, открывшего стрельбу на детской площадке в Красногвардейском районе Петербурга, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
РИА Новости 02:14
Экономика
В России могут ввести квоту на госзаказ отечественных товаров в 50%
Правительство России рассматривает возможность установления квоты на госзаказ отечественных товаров в размере 50%, сообщают 28 августа «Ведомости» со ссылкой на проект постановления.
REGNUM 01:14
Политика
ЦИК Абхазии представила окончательные данные по президентским выборам
RT на русском вчера в 13:24
Происшествия
В Саратове в ДТП погибли три человека
Легковой автомобиль в среду в Саратове врезался в столб, в результате три человека погибли, пострадала 14-летняя девочка, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного управления ГИБДД.
РИА Новости 01:10
Экономика
Аэропорт в Благовещенске обновят за счет инвесторов
В Амурской области в ближайшие два месяца объявят конкурс среди инвесторов на право заключения концессионного соглашения для строительства международного авиатерминала в Благовещенске.
EastRussia 02:00