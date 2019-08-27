с чего всё началось

В Россельхознадзоре сообщили о подписании ветеринарного сертификата, который разрешает ввоз российской говядины и говяжьих продуктов в Бразилию.

Гаджеты Сбербанк разрабатывает собственную «умную» колонку Газета пишет, что колонка будет работать на основе голосового помощника, который разрабатывает Центр речевых технологий.

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Здоровье Конфликт врачей в Нижнем Тагиле решен «десантом» из Екатеринбурга По прогнозам экспертов Минздрава Свердловской области, работа вахтовым методом медиков Демидовской больницы снимет острый конфликт, который возник в Нижнем Тагиле в середине августа.

Финансы Эксперт прокомментировал рост цен на золото Эксперт Центра экономических исследований РИСИ Николай Трошин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал рост цен на золото.

Футбол «ПСЖ» заинтересован в переходе Манджукича По информации журналиста Джанлуки ди Марцио, руководство действующего чемпиона Франции заинтересовано в переходе 33-летнего форварда в связи с травмами Килиана Мбаппе и Эдинсона Кавани.

Происшествия Под завалами обрушившегося здания в Новосибирске могут быть 12 человек Под завалами обрушившегося строящегося здания в Новосибирске могут находиться 12 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

Экономика Forbes назвал самые богатые российские семьи Гуцериевы пятый год подряд держатся на первом месте в рейтинге самых богатых российских семей, пишет журнал Forbes.

Экономика Банки в разы ускорили приток частных инвесторов на фондовый рынок Ставки по вкладам в 2018 году достигли минимумов, и банки стали активно предлагать клиентам инвестиционные продукты, пояснил директор департамента рынка акций Мосбиржи Борис Блохин.

Происшествия Девять человек пострадали в ДТП с минивэном в Волгограде На окраине Волгограда минивэн опрокинулся в кювет, в аварии пострадали девять человек.

Технологии Инвесторы раскрыли сроки выпуска Telegram собственной криптовалюты Команда мессенджера Telegram сообщила инвесторам о намерении выпустить первую партию собственной криптовалюты Gram в течение двух месяцев, до 31 октября.

Армия и оружие Появилось видео «плоского штопора» в исполнении Су-57 Телеканал RT опубликовал видео тренировочного полета истребителя Су-57 с выполнением фигуры высшего пилотажа «плоский штопор».

Религия Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.

Шоу-бизнес 79-летний Эммануил Виторган снова стал отцом Никто даже и предположить не мог, что 79-летний артист и его супруга Ирина Млодик решатся на второго ребенка, а теперь счастливые родители принимают поздравления от поклонников на странице Эммануила Гедеоновича в социальной сети Instagram, где звезда советского и российского кино опубликовал снимок с младшей дочкой.

Происшествия Ямальский школьник получил травмы, исполняя лезгинку Ребенок находился на отдыхе на базе отдыха «Искра». Там он решил показать, как надо исполнять кавказский танец.

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Политика Экс-министр здравоохранения Украины задержана в аэропорту Киева Сотрудники правоохранительных органов во вторник в киевском аэропорту Жуляны задержали Раису Богатыреву, которая в период президентства Виктора Януковича возглавляла Министерство здравоохранения Украины.

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Общество Минпросвещения разработало правила этики для учителей Минпросвещения России совместно с Общероссийским профсоюзом образования разработало и направило в регионы положение о нормах профессиональной этики педагогических работников, в котором призывало педагогов воздержаться от публикации в интернете информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей.

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