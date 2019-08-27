Экономика
RT на русскомБразилия разрешила ввоз российской говядины
В Россельхознадзоре сообщили о подписании ветеринарного сертификата, который разрешает ввоз российской говядины и говяжьих продуктов в Бразилию.
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с чего всё началось
«В ходе двусторонней встречи... подписан ветеринарный сертификат на экспорт говядины и говяжьих продуктов, в сопровождении которого такие поставки из России в Бразилию могут быть начаты незамедлительно», — сообщается на сайте Россельхознадзора.RT на русскомвчера в 09:21
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