с чего всё началось

В Россельхознадзоре сообщили о подписании ветеринарного сертификата, который разрешает ввоз российской говядины и говяжьих продуктов в Бразилию.

Шоу-бизнес Актриса Мария Миронова во второй раз станет мамой Мария Миронова станет мамой во второй раз. Радостную новость 46-летняя актриса сообщила как бы невзначай на своей странице в Instagram.

Политика Путин угостил Эрдогана мороженым Президенты России и Турции попробовали мороженое на авиасалоне "МАКС-2019". Реджеп Тайип Эрдоган выбрал ванильное, вологодское.

Экономика Forbes назвал самые богатые семьи России Богатые российские семьи выстроил по ранжиру журнал Forbes.

Политика Президент Грузии назвала условия диалога с Россией Напомнив, что Россия и Грузия не имеют дипломатических отношений уже 11 лет, Зурабишвили отметила, что возобновлению контактов должно предшествовать осознание произошедших изменений в позиции Москвы по отношению к Тбилиси.

Происшествия Следствие: незаконный бизнес обогатил Абызова на 32 миллиарда рублей 32 миллиарда рублей экс-министр по делам Открытого правительства Михаил Абызов получил от незаконного предпринимательства.

Происшествия Третьего погибшего извлекли из-под завалов здания в Новосибирске Тело третьего погибшего извлечено из-под завалов обрушившейся насосной станции в Новосибирске, подтвердили РБК в пресс-службе областного главка МЧС.

Футбол ЦСКА может купить защитника «Тамбова» Гогуа Московский ЦСКА может купить центрального защитника «Тамбова» Седрика Гогуа.

Технологии Google выдает большое количество пиратского контента Больше всего пиратских ссылок выдал поисковик Google, сообщает "Парламентская газета".

Религия Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.

Политика В Кремле отвергли связь России с делом об убийстве в Берлине В Кремле отвергли какую-либо причастность России к убийству в Берлине, в котором подозревается гражданин РФ.

Политика Компания «Укрэнерго» подала иск против РФ из-за потери активов в Крыму Украинская компания «Укрэнерго» передала в арбитражный суд требования в споре с Россией из-за утраченных активов в Крыму.

Шоу-бизнес Эммануил Виторган стал отцом в возрасте 79 лет Российский актер Эммануил Виторган в возрасте 79-лет в очередной раз стал отцом. Об этом он сообщил на своей странице в инстаграме.

Политика Волкер назвал уход России из Крыма условием для возвращения в G8 Специальный представитель США по Украине Курт Волкер назвал условием возвращения России в формат G8 ее уход из Крыма.

Политика Джонсон объявил о приостановке работы парламента Великобритании Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о приостановке работы парламента страны до 14 октября.

Общество В нескольких регионах России в ночь на 29 августа ожидаются заморозки Температура в некоторых регионах России опустится до минус 2-3 градусов в ночь на 29 августа.

Гаджеты Сбербанк приступил к созданию собственной «умной» колонки Российский Сбербанк создаст «умную» колонку, отечественная разработка пока не является публичной.

Экономика Путин обеспокоен медленным ростом реальных доходов граждан Открывая совещание по экономическим вопросам, президент России заявил, что несмотря на то, что инфляция постепенно приближается к целевому ориентиру, а также несмотря на рост зарплат, реальные доходы людей растут медленно, и это вызывает беспокойство.

Политика Обмен заключенными между Россией и Украиной перенесли 22 августа украинские СМИ со ссылкой на осведомленных о переговорах об обмене юристов писали, что обмен удерживаемых лиц между Россией и Украиной будет проходить 28 и 29 августа.

Шоу-бизнес Пугачева и Вайкуле высмеяли выступление Лободы на «Новой волне» Пугачева и Вайкуле высмеяли выступление Лободы на "Новой волне" Галкин опубликовал очередной ролик из серии "Дамы с дюн".