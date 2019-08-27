Экономика

RT на русскомRT на русскомБразилия разрешила ввоз российской говядины

В Россельхознадзоре сообщили о подписании ветеринарного сертификата, который разрешает ввоз российской говядины и говяжьих продуктов в Бразилию.
Читать в источнике
Комментировать27
с чего всё началось
«В ходе двусторонней встречи... подписан ветеринарный сертификат на экспорт говядины и говяжьих продуктов, в сопровождении которого такие поставки из России в Бразилию могут быть начаты незамедлительно», — сообщается
 на сайте Россельхознадзора.
RT на русскомвчера в 09:21

Подробнее о событии

России разрешили поставлять говядину в Бразилию

РБКвчера в 09:55

Россия получила право на поставку говядины в Бразилию

ТАССвчера в 08:18

Россия получила разрешение на поставку говядины в Бразилию

Коммерсантъвчера в 09:36

Бразилия разрешила ввоз российской говядины

RT на русскомвчера в 09:21

Россия и Бразилия обсудят начало поставок птицы

РИА Новостивчера в 11:42

России разрешили экспортировать говядину в Бразилию

Московский Комсомолецвчера в 08:12

Россия получила право на поставку говядины в Бразилию

РЕН ТВвчера в 08:08
Показать все источники
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 06:48, Вашингтон
Политика

Суд в Киеве освободил Вышинского из-под стражи

Известия 04:55
Шоу-бизнес

Актриса Мария Миронова во второй раз станет мамой

Мария Миронова станет мамой во второй раз. Радостную новость 46-летняя актриса сообщила как бы невзначай на своей странице в Instagram.
Газета Metro 06:19
Политика

Путин угостил Эрдогана мороженым

Президенты России и Турции попробовали мороженое на авиасалоне "МАКС-2019". Реджеп Тайип Эрдоган выбрал ванильное, вологодское.
Российская газета вчера в 09:32
Кино

Крик Батлера на съемках «300 спартанцев» заставил смеяться всю команду

REGNUM вчера в 08:02
Экономика

Forbes назвал самые богатые семьи России

Богатые российские семьи выстроил по ранжиру журнал Forbes.
Вести.Ru 04:55
Политика

Президент Грузии назвала условия диалога с Россией

Напомнив, что Россия и Грузия не имеют дипломатических отношений уже 11 лет, Зурабишвили отметила, что возобновлению контактов должно предшествовать осознание произошедших изменений в позиции Москвы по отношению к Тбилиси.
Lenta.ru 04:42
Происшествия

Следствие: незаконный бизнес обогатил Абызова на 32 миллиарда рублей

32 миллиарда рублей экс-министр по делам Открытого правительства Михаил Абызов получил от незаконного предпринимательства.
Вести.Ru 06:36
Происшествия

Третьего погибшего извлекли из-под завалов здания в Новосибирске

Тело третьего погибшего извлечено из-под завалов обрушившейся насосной станции в Новосибирске, подтвердили РБК в пресс-службе областного главка МЧС.
РБК 05:53
Армия и оружие

Су-34 и Ан-26 отработали посадку на строящейся магистрали в Татарстане

РИА Новости 05:08
Футбол

ЦСКА может купить защитника «Тамбова» Гогуа

Московский ЦСКА может купить центрального защитника «Тамбова» Седрика Гогуа.
REGNUM 05:13
Технологии

Google выдает большое количество пиратского контента

Больше всего пиратских ссылок выдал поисковик Google, сообщает "Парламентская газета".
Народные новости 03:28
Религия

Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы

Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.
REGNUM вчера в 17:36
Политика

В Кремле отвергли связь России с делом об убийстве в Берлине

В Кремле отвергли какую-либо причастность России к убийству в Берлине, в котором подозревается гражданин РФ.
Интерфакс 06:42
Политика

Компания «Укрэнерго» подала иск против РФ из-за потери активов в Крыму

Украинская компания «Укрэнерго» передала в арбитражный суд требования в споре с Россией из-за утраченных активов в Крыму.
Известия 05:22
Футбол

Месси пропустит один месяц из-за травмы

Pravda.Ru 06:23
Шоу-бизнес

Эммануил Виторган стал отцом в возрасте 79 лет

Российский актер Эммануил Виторган в возрасте 79-лет в очередной раз стал отцом. Об этом он сообщил на своей странице в инстаграме.
Газета.Ru 04:35
Политика

Волкер назвал уход России из Крыма условием для возвращения в G8

Специальный представитель США по Украине Курт Волкер назвал условием возвращения России в формат G8 ее уход из Крыма.
РБК 01:09
Единоборства

Тренер Нурмагомедова: В поединке с Пуарье вы увидите лучшего Хабиба

Life.ru 04:57
Политика

Джонсон объявил о приостановке работы парламента Великобритании

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о приостановке работы парламента страны до 14 октября.
RT на русском 05:43
Политика

В Донецке появилась площадь Александра Захарченко

Lenta.ru 05:37
Общество

В нескольких регионах России в ночь на 29 августа ожидаются заморозки

Температура в некоторых регионах России опустится до минус 2-3 градусов в ночь на 29 августа.
ТАСС 05:59
Экономика

Toyota и Suzuki создадут альянс

RT на русском 05:27
Гаджеты

Сбербанк приступил к созданию собственной «умной» колонки

Российский Сбербанк создаст «умную» колонку, отечественная разработка пока не является публичной.
Актуальные Новости 06:02
Происшествия

Два человека погибли при пожаре на заводе в Нижнем Новгороде

Российская газета 02:54
Экономика

Путин обеспокоен медленным ростом реальных доходов граждан

Открывая совещание по экономическим вопросам, президент России заявил, что несмотря на то, что инфляция постепенно приближается к целевому ориентиру, а также несмотря на рост зарплат, реальные доходы людей растут медленно, и это вызывает беспокойство.
Моссовет 26 августа в 06:43
Происшествия

В Анапе двое полицейских изнасиловали девочку-спортсменку

УралПолит.Ru вчера в 01:04
Политика

Обмен заключенными между Россией и Украиной перенесли

22 августа украинские СМИ со ссылкой на осведомленных о переговорах об обмене юристов писали, что обмен удерживаемых лиц между Россией и Украиной будет проходить 28 и 29 августа.
Lenta.ru 03:04
Шоу-бизнес

Пугачева и Вайкуле высмеяли выступление Лободы на «Новой волне»

Пугачева и Вайкуле высмеяли выступление Лободы на "Новой волне" Галкин опубликовал очередной ролик из серии "Дамы с дюн".
Экспресс газета 06:35
Политика

Пекин не пустил военный корабль США в порт Циндао

Газета.Ru 06:42
Общество

Подготовка ребенка к школе стала в два раза дороже

Опрос показал, что россияне стали в два раза больше тратить денег на подготовку ребенка к школе по сравнению с 2017 годом.
Газета.Ru 05:54
Как работают Яндекс.Новости?
Главное