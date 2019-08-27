с чего всё началось

В Россельхознадзоре сообщили о подписании ветеринарного сертификата, который разрешает ввоз российской говядины и говяжьих продуктов в Бразилию.

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Происшествия Сильные ливни подтопили аэропорт Владивостока Сильные дожди затопили аэропорт Владивостока и задержали вылет сразу нескольких рейсов.

Экономика Forbes составил обновлённый рейтинг богатейших семей России Журнал Forbes составил шестой ежегодный рейтинг самых богатых семей России.

Армия и оружие В секторе Газа двое палестинцев погибли в результате удара с воздуха "Двое палестинцев погибли, один ранен в результате обстрела с беспилотника мотоцикла в городе Газе", - сказал собеседник агентства.

Происшествия Девять человек пострадали в ДТП с минивэном в Волгограде На окраине Волгограда минивэн опрокинулся в кювет, в аварии пострадали девять человек.

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Шоу-бизнес 79-летний Эммануил Виторган снова стал отцом Никто даже и предположить не мог, что 79-летний артист и его супруга Ирина Млодик решатся на второго ребенка, а теперь счастливые родители принимают поздравления от поклонников на странице Эммануила Гедеоновича в социальной сети Instagram, где звезда советского и российского кино опубликовал снимок с младшей дочкой.

Происшествия Два человека погибли при пожаре на судоверфи в Нижнем Новгороде В одном из цехов судостроительного завода «Красное Сормово» в Нижнем Новгороде произошел пожар, два человека погибли.

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Общество Синоптики предупредили о похолодании до минус трех градусов В Архангельской и Вологодской областях, Ненецком округе, Республике Коми и на севере Поволжья в ночь на четверг ожидаются заморозки до -3 градусов.

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Происшествия Суд отправил угонщика самолета в ХМАО на принудительное лечение Суд Ханты-Мансийского автономного округа принял решение отправить на принудительное лечение Павла Шаповалова, который в январе текущего года пытался угнать самолет «Аэрофлота».