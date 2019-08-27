Экономика
RT на русскомБразилия разрешила ввоз российской говядины
В Россельхознадзоре сообщили о подписании ветеринарного сертификата, который разрешает ввоз российской говядины и говяжьих продуктов в Бразилию.
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Происшествия
МВД возбудило дело против экс-владельца одного из лидеров рынка ОСАГО
Уголовное дело было возбуждено следственным департаментом МВД по факту хищения денежных средств в крымской страховой компании «Вектор», рассказал источник РБК.
РБК 11:11
Кино
Опубликован тизер нового эпизода саги «Звездные войны»
Тизер девятого фильма фантастической киноэпопеи «Звездные войны» был опубликован на официальном YouTube-канале Star Wars.
Политическая Экспертиза вчера в 16:25
Футбол
«Локомотив» презентовал португальского футболиста Жоау Мариу
Португальский полузащитник Жоау Мариу стал новым футболистом московского «Локомотива».
RT на русском 14:01
Политика
Необычная посадка Су-57 в Жуковском попала на видео
Во вторник, 27 августа, в Сети появилось видео нестандартной посадки истребителя Су-57 на аэродроме в подмосковном Жуковском.
Вечерняя Москва 06:03
Политика
Против Парубия возбудили дело из-за трагедии в Одессе в 2014 году
Ведомство проверит причастность Парубия к организации массовой гибели людей в Одессе 2 мая 2014 года.
РИА Новости 11:11
Футбол
Глушаков может восстановиться к матчу с «Тамбовом»
Чемпионат 16:58
Общество
Минпросвещения разработало рекомендации по этике для учителей
Минпросвещения и Общероссийский профсоюз образования подготовили и направили в регионы рекомендации по профессиональной этике педагогов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Ведомости 18:49
Экономика
СМИ узнали о планах ввести квоту в 50% на госзаказ российских товаров
Мера может стать временной экономической поддержкой производителей российских товаров и организаций оборонно-промышленного комплекса (ОПК).
РБК 19:39
Здоровье
Хирург из Нижнего Тагила назвал причины массового увольнения коллег
Заведующий хирургическим отделением ГКБ №1 в Нижнем Тагиле Юрий Изотеев назвал причины массового увольнения коллег.
RT на русском 16:28
Общество
Минтруд предложил оплачивать пенсионерам проезд на заграничный отдых
Пенсионерам Крайнего Севера, путешествующим за границу, предложили оплачивать затраты на проезд с 2021 года.
Gazeta.SPb 05:19
Политика
Досрочный период голосования на выборах в Мосгордуму стартует в среду
Предложено определить следующий режим работы территориальных избирательных комиссий города Москвы для проведения досрочного голосования избирателей на выборах депутатов Мосгордумы в период с 28 августа по 7 сентября 2019 года.
РИАМО 18:00
Футбол
«Краснодар» вылетел из Лиги чемпионов
Российский клуб «Краснодар» проиграл греческому «Олимпиакосу» во втором матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов и покинул турнир.
Lenta.ru 16:58
Политика
Климкин назвал «печальным» отсутствие солидарности стран G7 по России
Глава МИД Украины Павел Климкин констатировал отсутствие солидарности лидеров стран «Большой семёрки» на саммите во французском Биаррице по вопросу возможного возвращения России в формат G8.
RT на русском 19:20
Политика
Помпео заявил, что США займутся возвращением России в G7
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что администрация Белого дома будет заниматься возвращением России в G7.
Газета.Ru 19:58
Политика
Макрон заявил о конце эпохи доминирования Запада
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил об окончании эпохи западного доминирования в мире из-за изменений в геополитике.
Коммерсантъ 06:58
Религия
Почему православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы
Российская газета 16:12
Происшествия
Минюст России прокомментировал решение ЕСПЧ по делу Магнитского
Минюст России изучает решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о выплате €34 тыс. семье аудитора фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского, заявили в пресс-службе ведомства.
RT на русском 04:52
Армия и оружие
На Украине пройдут совместные с НАТО учения Rapid Trident-2019
1 июля Украина начала совместные с НАТО учения Sea Breeze-2019.
ИА Новороссия 16:09
Политика
Песков высказался о возможности перерождения G7 в G8
Участие России в саммите G7 и переход формата «большой семерки» в «восьмерку» не является самоцелью для России.
Rambler News Service 13:57
Футбол
Фанаты «Црвены Звезды» поставили советский танк около стадиона
Болельщики «Црвены Звезды» перед ответным матчем раунда плей-офф Лиги чемпионов против «Янг Бойз» поставили около своего стадиона советский танк Т-55.
Евро-футбол.ру 16:47
Политика
В МИД Польши сравнили «Северный поток» с пактом Молотова-Риббентропа
Замглавы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк сравнил газопровод "Северный поток" с пактом Молотова-Риббентропа.
РИА Новости 08:07
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на 9 копеек — до 66,16 рубля. Курс евро увеличился на 20 копеек и составил 73,49 рубля.
RT на русском 03:03
Наука
Установлено, что оптимисты живут дольше
Как информирует Proceedings of the National Academy of Sciences, у исследуемых мужчин и женщин, которые по результатам проведенного тестирования были отнесены к самым оптимистичным людям, продолжительность жизни оказалась на одиннадцать и пятнадцать процентов выше.
Ugpressa.ru вчера в 16:05
Музыка
Шнуров и Гагарина стали наставниками нового сезона шоу «Голос»
Как сообщает пресс-служба Первого канала, в восьмом сезоне шоу «Голос» наставниками стали Сергей Шнуров, Полина Гагарина, Константин Меладзе и Валерий Сюткин, сообщает пресс-служба Первого канала.
Live24 вчера в 10:00
Экономика
Дочерняя компания «Ростеха» требует от Boeing 120 млн долларов
Компания "Авиакапитал-Сервис", дочерняя компания "Ростеха", требует от Boeing компенсации убытков в 120 миллионов долларов, а с учетом штрафных санкций сумма может возрасти в разы.
Вести.Ru 18:10