Футбол
Бразилия разгромила Перу на Кубке АмерикиГазета.Ru 16:55
В Сан-Паулу завершился матч третьего тура группового этапа Кубка Америки 2019 года между Бразилией и Перу, сообщает "Советский спорт". Бразильцы выиграли со счетом 5:0. Уже на 12-й минуте Каземиро открыл счет голам бразильской команды.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 23:06, Вашингтон
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