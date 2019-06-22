Футбол

Бразилия разгромила Перу на Кубке АмерикиГазета.Ru 16:55

В Сан-Паулу завершился матч третьего тура группового этапа Кубка Америки 2019 года между Бразилией и Перу, сообщает "Советский спорт". Бразильцы выиграли со счетом 5:0. Уже на 12-й минуте Каземиро открыл счет голам бразильской команды.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Алвес: «Любой соперник сборной Бразилии в плей-офф Кубка Америки будет сложным»

Sport24.ru22:52

На проходящем в Бразилии Кубке Америки по футболу завершается групповой этап

Эхо Москвы01:30

Дубль Мачиса — в видеообзоре матча Боливия — Венесуэла

Чемпионат19:05

Венесуэла обыграла Боливию и вышла в плей-офф Кубка Америки

Нева Спорт17:06

Бразилия разгромила Перу и вышла в плей-офф Кубка Америки

Soccer.ru16:57

«Копа Америка-2019». Ставки букмекеров на матч Перу – Бразилия

Букмекеры.рф04:04

Дани Алвес считает, что у Бразилии в 1/4 финала Кубка Америки в любом случае будет сложный соперник

Спорт-Экспресс21:38
Показать все источники
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 23:06, Вашингтон
Политика

В Ростуризме предрекли серьезное сокращение турпотока в Грузию

По словам главы Ростуризма, из-за инцидента с Грузией может вырасти турпоток в другие места: на юг России, в Крым, в Азербайджан или Армению.
Обновлено в 22:05
Политика

В Грузии прокомментировали решение России о запрете авиасообщения

Спецпредставитель премьер-министра Грузии по связям с РФ Зураб Абашидзе заявил, что в Тбилиси изучают решение о запрете авиасообщения.
Обновлено в 09:54
Единоборства

Валуев заявил о смертельной опухоли мозга

Депутат Госдумы Николай Валуев рассказал о борьбе с онкологическим заболеванием.
Обновлено в 03:16
Шоу-бизнес

Алибасов плюнул в лицо Малахову в эфире «России 1»

Бари Алибасов, появившийся в субботу в эфире программы "Привет, Андрей!", заехал на сцену шоу в инвалидной коляске.
Обновлено в 11:36
Происшествия

Полиция задержала 70 человек у здания газеты в Нью-Йорке

Полиция Нью-Йорка задержала несколько десятков человек, протестовавших у здания газеты The New York Times.
Обновлено в 21:12
Здоровье

Путёвка на воды. Почему число пациентов санаториев уменьшилось в 10 раз?

В СССР путёвку в санаторий можно было получить относительно просто. Их посещали ежегодно 60 млн человек, сегодня – 6 млн.
Обновлено в 17:05
Армия и оружие

Украинский полковник до смерти избил подчиненную, рассказали в ДНР

Украинский полковник жестоко убил подчиненную, заявил глава пресс-службы управления народной милиции ДНР Даниил Безсонов.
Обновлено в 13:52
Экономика

Карлоса Гона подозревают в присвоении свыше $3 млн из средств Renault

Экс-главу альянса Renault–Nissan–Mitsubishi Карлоса Гона подозревают в присвоении порядка $3,25 млн из президентского фонда Renault, который использовался для выплаты вознаграждений, пишет газета The Asahi Shimbun в воскресенье, 23 июня.
Обновлено в 22:13
Политика

Два грузинских кафе повысили цены для россиян на 20%

Посещение грузинского кафе "Езо" в центре Тбилиси и кафе-ресторана "Гарденс" в Батуми обойдётся россиянам на 20% дороже, чем другим посетителям.
Обновлено в 12:53
Политика

Georgian Airways предложила способ обхода запрета на полеты в Россию

Грузинская авиакомпания Georgian Airways выступила с заявлением по поводу запрета российских авиационных властей на полеты в Россию.
Обновлено в 16:18
Происшествия

Молодая любовница Бориса Джонсона объяснила вызов полиции заговором

Обновлено в 22:18
Происшествия

В Китае пьяный мужчина въехал на внедорожнике в толпу пешеходов

Обновлено в 21:42
Происшествия

В Петербурге пес спас новорожденную девочку

В Петербурге пес спас оставленную матерью новорожденную девочку. Об этом сообщил телеканал "Вести".
Обновлено в 15:38
Авто

Составлен топ-3 лучших подержанных японских седанов до 400 тыс. рублей

«Автоновости» вместе со специалистами ранка подержанных автомобилей составили топ-3 лучших седанов, которые производятся японскими компаниями и стоят 400 тысяч рублей.
Обновлено в 05:06
Общество

Задававшая Путину вопрос школьница поступит в пансион Минобороны

Обновлено в 16:54
Политика

Ким Чен Ын получил от Трампа личное письмо

Лидер КНДР Ким Чен Ын получил личное письмо от президента США Дональда Трампа.
Обновлено в 18:46
Политика

Путин не намерен отдавать Курилы

Обновлено в 08:30
Политика

На съемочную группу телеканала «Россия 24» напали в Тбилиси

Националисты в Тбилиси попытались избить корреспондента и оператора телеканала «Россия 24».
Обновлено в 09:13
Космос

НАСА нашло на Марсе возможные признаки жизни

Марсоход НАСА Curiosity обнаружил в среду высокое количество метана в воздухе на Марсе, что может быть признаком жизни на планете неких микроорганизмов, пишет The New York Times.
Обновлено в 22:31
Армия и оружие

Российские военные передали беженцам из Идлиба две тонны гумпомощи

Обновлено в 22:09
Общество

МВД предложило без суда ограничивать действия водительских прав

В качестве примера приводятся судебные приставы, которые имеют право во внесудебном порядке ограничивать действие водительских прав за непогашенные задолженности.
Обновлено вчера в 05:56
Кино

Джейк Джилленхол рассказал о съемках в новом фильме о «Человеке-пауке»

Обновлено в 22:03
Футбол

«Торпедо» одержало разгромную победу над старейшей командой мира

Московское «Торпедо» крупно обыграло старейшую команду мира «Шеффилд» в товарищеском матче.
Обновлено в 13:41
Политика

Девочка из Крыма обратилась к Зеленскому с просьбой освободить ее отца

Обновлено в 20:25
Экономика

Курс биткоина превысил $11 тысяч

Стоимость биткоина впервые за почти 1,5 года превысила отметку в $11 тысяч. Об этом свидетельствуют данные Coinmarketcap.
Обновлено в 08:52
Происшествия

В Петербурге загорелось здание на площади в тысячу квадратных метров

Обновлено в 22:19
Хоккей

«Нэшвилл» объявил об обмене Пи Кея Суббана в «Нью-Джерси»

Защитник «Нэшвилла» Пи Кей Суббан обменян в «Нью-Джерси». Об этом объявил официальный сайт «Нэшвилла».
Обновлено в 12:36
Политика

Член СПЧ призвал Грузию извиниться перед Россией

Ранее, как писал News.ru, о своей встревоженности ситуацией сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров, а о необходимости извинений со стороны Грузии заявил депутат Госдумы Сергей Гаврилов, действия которого стали формальным поводом для агрессивного поведения лидеров оппозиции и радикалов.
Обновлено в 10:03
Политика

В Ливии уничтожили украинский гражданский самолет

В ливийском Триполи в ходе столкновений между сторонниками Хафтара и центрального правительства сгорел украинский самолет АН-124, который принадлежал ливийской компании, сообщил в Facebook украинский авиаэксперт Виталий Трубников.
Обновлено в 09:58
Политика

Стали известны детали записки, за потерю которой Путину стыдно

В время «прямой линии», которая состоялась 20 июня, президент признался, что ему стыдно за потеряю записки с просьбой от пожилой женщины, которая упала перед ним на колени.
Обновлено в 14:56
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное